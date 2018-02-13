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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.18 10:26 скаут: vikisav; переводчик vikisav;

Ссылка на оригинал Подковерный Brexit

23 июня 2016 года состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Европейского Союза. Мало кто знает, что изначально этот референдум задумывался британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном как политическая фикция, целью которой было продемонстрировать значительное число сторонников выхода из ЕС в Великобритании и их решимость. Это, с одной стороны, должно было напугать евробюрократов в Брюсселе, и обеспечить Соединенному Королевству особый статус в составе ЕС. А с другой стороны, - сильно поднять популярность премьера Кэмерона у английского электората. Но ситуация стала развиваться не по сценарию, - большинство британцев (51,89%) поддержали Brexit. Похоже, что у сторонников выхода агитация была организована лучше. Жителям Соединенного Королевства выгоду от Brexit объясняли возможностью серьезно сэкономить на госрасходах. Например, в 2015 году страна перечислила в бюджет ЕС больше 13 млрд. фунтов стерлингов, а обратно в британскую казну вернулось всего 4,5 млрд. Однако у монеты есть две стороны. По данным приводившимся газетой The Telegraph, выход из состава ЕС обойдется Лондону в 45-55 млрд. евро. Каждая британская семья будет терять по 1250 фунтов ежегодно после выхода страны из Евросоюза. В течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения. Предполагаемый коэффициент снижения доходов составляет около 3,7 %.



Но, как бы там ни было, референдум состоялся, Дэвиду Кэмерону пришлось уйти в отставку, и с 29 марта 2017 года была запущена официальная процедура выхода. Подразумевалось, что Великобритания окончательно выйдет из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года. Однако, темпы организационных мероприятий весьма невысоки. После периода откровенной и интенсивной конфронтации с Брюсселем, сводившейся, в конечном итоге, к тому, кто кому и сколько должен, наступил период затишья. Или подковерной возни. Промежуточным итогом тайной дипломатии Лондона стало внезапное изменение позиции Ирландии, выступившей в мало почетной роли троянского коня в стенах Евросоюза. С точки зрения ирландских представителей, отношения с Британией у ЕС должны быть даже ближе, чем с Норвегией. Для этого потребуется специально разработанное соглашение, у которого нет никаких аналогов. Что же, старого доброго римского принципа "разделяй и властвуй" никто не отменял. А английская политическая элита всегда мастерски использовала этот принцип на европейском континенте. Посмотрим, что у нее получится сейчас.



Первоисточник.

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23 июня 2016 года состоялся референдум о выходе Великобритании из состава Европейского Союза. Мало кто знает, что изначально этот референдум задумывался британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном как политическая фикция, целью которой было продемонстрировать значительное число сторонников выхода из ЕС в Великобритании и их решимость. Это, с одной стороны, должно было напугать евробюрократов в Брюсселе, и обеспечить Соединенному Королевству особый статус в составе ЕС. А с другой стороны, - сильно поднять популярность премьера Кэмерона у английского электората. Но ситуация стала развиваться не по сценарию, - большинство британцев (51,89%) поддержали Brexit. Похоже, что у сторонников выхода агитация была организована лучше. Жителям Соединенного Королевства выгоду от Brexit объясняли возможностью серьезно сэкономить на госрасходах. Например, в 2015 году страна перечислила в бюджет ЕС больше 13 млрд. фунтов стерлингов, а обратно в британскую казну вернулось всего 4,5 млрд. Однако у монеты есть две стороны. По данным приводившимся газетой The Telegraph, выход из состава ЕС обойдется Лондону в 45-55 млрд. евро. Каждая британская семья будет терять по 1250 фунтов ежегодно после выхода страны из Евросоюза. В течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения. Предполагаемый коэффициент снижения доходов составляет около 3,7 %.Но, как бы там ни было, референдум состоялся, Дэвиду Кэмерону пришлось уйти в отставку, и с 29 марта 2017 года была запущена официальная процедура выхода. Подразумевалось, что Великобритания окончательно выйдет из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года. Однако, темпы организационных мероприятий весьма невысоки. После периода откровенной и интенсивной конфронтации с Брюсселем, сводившейся, в конечном итоге, к тому, кто кому и сколько должен, наступил период затишья. Или подковерной возни. Промежуточным итогом тайной дипломатии Лондона стало внезапное изменение позиции Ирландии, выступившей в мало почетной роли троянского коня в стенах Евросоюза. С точки зрения ирландских представителей, отношения с Британией у ЕС должны быть даже ближе, чем с Норвегией. Для этого потребуется специально разработанное соглашение, у которого нет никаких аналогов. Что же, старого доброго римского принципа "разделяй и властвуй" никто не отменял. А английская политическая элита всегда мастерски использовала этот принцип на европейском континенте. Посмотрим, что у нее получится сейчас.