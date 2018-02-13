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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.18 10:26
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

Подковерный Brexit


23 июня 2016 года состоялся референдум о выходе Великобритании из состава  Европейского Союза. Мало кто знает, что изначально этот референдум задумывался британским премьер-министром Дэвидом Кэмероном как политическая фикция, целью которой было продемонстрировать значительное число сторонников выхода из ЕС в Великобритании и их решимость.  Это, с одной стороны, должно было напугать евробюрократов в Брюсселе, и обеспечить Соединенному Королевству особый статус в составе ЕС. А с другой стороны, - сильно поднять популярность премьера Кэмерона  у английского электората. Но ситуация стала развиваться не по сценарию, - большинство британцев (51,89%) поддержали Brexit.  Похоже, что у сторонников выхода агитация была организована лучше. Жителям Соединенного Королевства  выгоду от Brexit объясняли возможностью серьезно сэкономить на госрасходах. Например, в 2015 году страна перечислила в бюджет ЕС больше 13 млрд. фунтов стерлингов, а обратно в британскую казну вернулось всего 4,5 млрд. Однако у монеты есть две стороны. По данным приводившимся газетой The Telegraph, выход из состава ЕС обойдется Лондону в 45-55 млрд. евро.  Каждая британская семья будет терять по 1250 фунтов ежегодно после выхода страны из Евросоюза. В течение десятилетия после Brexit в стране ожидается снижение реального дохода населения. Предполагаемый коэффициент снижения доходов составляет  около 3,7 %.

Но, как бы там ни было, референдум состоялся, Дэвиду Кэмерону пришлось уйти в отставку, и с 29 марта 2017 года была запущена официальная процедура выхода. Подразумевалось, что Великобритания окончательно выйдет из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года. Однако, темпы организационных мероприятий весьма невысоки. После периода откровенной и интенсивной конфронтации с Брюсселем, сводившейся, в конечном итоге, к тому, кто кому и сколько должен, наступил период затишья. Или подковерной возни. Промежуточным итогом тайной дипломатии Лондона стало внезапное изменение позиции Ирландии, выступившей в мало почетной роли троянского коня в стенах Евросоюза. С точки зрения ирландских представителей, отношения с Британией у ЕС должны быть даже ближе, чем с Норвегией. Для этого потребуется специально разработанное соглашение, у которого нет никаких аналогов. Что же, старого доброго римского принципа "разделяй и властвуй" никто не отменял. А английская политическая элита всегда мастерски использовала этот принцип на европейском континенте. Посмотрим, что у нее получится сейчас.

Первоисточник.

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теги: Дэвид Камерон, Великобритания, ЕС, Аналитика  
   
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