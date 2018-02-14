США и Германия развернут новые Командные центры НАТО для защиты от воздушных и подводных угроз России





США и Германия предложили разместить на своей территории новые командные центры НАТО, предназначенные для сдерживания российской агрессии, сообщает "Голос Америки". Как подчеркивает издание, речь идет о наращивание военной мощи альянса такого уровня, который соответствует временам "холодной войны" между Америкой и СССР.

Создаваемые штабы станут ответом на целый ряд агрессивных действий, предпринятых Москвой в последнее десятилетие, в числе которых — нападение на Грузию, аннексия Крыма, вторжение на Восток Украины, а также направленная против Запада кампания по дезинформации. Многих на Западе встревожили и сентябрьские военные учения при участии десятков тысяч военнослужащих, в рамках которых Россия, предположительно, протестировала средства электронной войны против Латвии.

Новые структуры будут отвечать за следующие важнейшие направления:

- во-первых, планирование и стратегия в интересах защиты судоходных маршрутов от вражеских подлодок;

- во-вторых, ускоренное перемещения войск по Европе в случае возможного конфликта с РФ, ведь в настоящее время мобильность военных подразделений НАТО страдает из-за проблем на госграницах между союзниками, тогда как Россия свободно перемещает свои войска вдоль европейских границ;

- в-третьих, противовоздушная оборона и кибербезопасность;

-в-четвертых, подготовка и передислоцирование войск второго эшелона.

Уже на следующей неделе министр обороны США Джеймс Мэттис встретится с коллегами из других стран НТО, чтобы обсудить планы по созданию этих центров и подготовить почву для принятия официальных решений на саммите лидеров НАТО, который пройдет в июле.

"Германия и США выдвинули предложения, и это хороший признак их поддержки, особенно со стороны президента Трампа, – отметил высокопоставленный дипломат из НАТО. – Многие другие члены альянса ждали, чтобы они проявили инициативу".

Как отмечается, многие из членов НАТО хотят получить гарантии приверженности США после того, как Трамп в начале своего президентства выражал сомнения в целесообразности альянса. Теперь, однако, глава Белого дома демонстрирует решительную поддержку Североатлантическому блоку.

Командные центры приносят с собой престиж и инвестиции, поэтому в их размещении заинтересованы и другие страны, в том числе Португалия и Польша, однако предложения Германии и США считаются более весомыми в силу их статуса двух крупнейших военных держав НАТО, рассказали дипломаты.

В двух новых центрах будут работать в совокупности до 1500 сотрудников. Это станет первым за двадцать лет эпизодом экспансии НАТО после резкого сокращения в 2011 году. Данный шаг станет особенно значим для восточноевропейских членов альянса, которые обеспокоены поведением Москвы. Для Берлина же этот шаг символичен на фоне требований Вашингтона об увеличении оборонных расходов.

Указывается, что такое расширение знаменует собой расширение усилий по сдерживанию России, которые также включают в себя ротацию войск в странах Балтии, Польше и Черноморском регионе.

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