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опубликовано редакцией на Переводике 14.02.18 20:30
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Президент РФ считает вопрос развития здравоохранения в стране приоритетным

В этой связи справедливо заметить, что в последние годы данная сфера действительно претерпела позитивные изменения. Стоит отметить, что здравоохранение в России постепенно становится высокотехнологичным и инновационным. Так, количество людей, которым была оказана высокотехнологичная помощь, по сравнению с 2012 годом, выросла в 16 раз и составила 960 тысяч пациентов.


Более того, по всей стране стало намного больше современных медицинских центров. Например, в 2017 году такой центр открылся в Нижнем Новгороде, Астрахани, Тольятти, на острове Русском и других городах.


При этом продолжительность жизни, по сравнению с 2012 годом, выросла с 70 лет до 72; у мужчин - с 64 до 67; у женщин – с 75 до 77 лет. Такие показателей не было даже в советское время, и вероятно, они продолжат расти. По словам вице-премьера Ольги Голодец, достичь подобных результатов удалось за счет снижения смертности. Стоит отметить, что демографическая ситуация в стране действительно стала лучше: инициативы президента по увеличению рождаемости, например, маткапитал, ипотека по сниженному проценту и различные пособия на детей, работают и дают уже первые результаты.


Впрочем, у здравоохранения благодаря грамотной политике Путина также есть большое будущее. Стоит отметить, что помимо введения в эксплуатацию высокотехнологичных центров, покупки современного оборудования, повышения продолжительности жизни, медицина стала более доступной, а жизненно важные лекарства снизились в цене без потери качества. Так, в 2017 году стоимость необходимых препаратов упала на 1,8%. Причем, такое падение цен связано, в первую очередь, с укреплением рубля, а также контролем государства за аптеками и налагаемой ими стоимостью на лекарства.


В общем и целом, сейчас для здравоохранению уделяется большое внимание, в частности, разрабатываются специальные госпрограммы, оказывается необходимая финансовая помощь, появляются новые больницы, медцентры, увеличивается штат врачей и их зарплата. И все это, безусловно, делается для эффективной и своевременной помощи гражданам, которые обращаются за медицинскими услугами к государственным больницам.

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