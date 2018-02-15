Протеже под прикрытием: Зюганов не стал объяснять, почему миллиардер Грудинин постоянно врет

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов на пресс-конференции ТАСС, приуроченной к 25-летию партии, не стал отвечать на вопрос, почему его протеже, миллиардер Павел Грудинин, скрывает правду от общественности. Иными словами, врет.

В своем вопросе журналист акцентировал внимание на том, что во время предвыборной кампании прослеживались нестыковки между словами скандального олигарха и официальными документами.

К примеру, Павел Грудинин неоднократно заявлял, что «закрыл свои заграничные счета» еще в декабре прошлого года. Однако позднее выяснилось, что это откровенная ложь.

Затем в прессе появилась информация о том, что младший сын бизнесмена Антон Грудинин приобрел дом в Испании за 54 миллиона рублей. При этом ранее в КПРФ попытались заверить, что вся недвижимость за рубежом может принадлежать «троюродным» и другим «дальним родственникам». Казус наступил в тот момент, когда сам Грудинин признал, что его отпрыск купил домик в Европе.

Неясной также остается история миллиардера от КПРФ о том, что агрохолдинг, которым он руководит, якобы получает больше прибыли от производства сельскохозяйственной продукции, а не от сдачи и продажи недешевой подмосковной земли.

Между тем во время пресс-конференции журналист отметил, что всякий раз, как коммунистическая партия делает какие-либо опровержения, Павел Грудинин информацию подтверждает.

Так что же это? Несостоятельность партийной пресс-службы, или всплывающие темные факты всякий раз являются сюрпризом для КПРФ? Дать однозначный ответ на этот вопрос не получится. Однако сам Зюганов с завидной регулярностью заученными фразами повторяет одно и то же: Грудинин якобы соблюдает законы. При этом лидер партии заверяет, что на каникулах вопросы с зарубежными счетами были решены, а деньги в них использовались «на лечение родственников».

Но не проходит и минуты, как Геннадий Зюганов выдает новую версию существования таинственных счетов олигарха. Тут сразу всплывает некое оборудование, которое необходимо закупать за границей. По его мнению, для этих целей также были открыты счета, на минутку, в оффшорном банке.

Стоит также отметить, что такого рода неудобные вопросы провоцируют непонятную агрессию со стороны как самого лидера КПРФ, так и команды Павла Грудинина. В конечном счете, на пресс-конференции все едва не закончилось словесной перепалкой, которую попытался пресечь разгневанный ведущий мероприятия.

И даже попытки журналистов по итогу брифинга добиться хоть какой-то ясности по поводу лжи миллиардера от КПРФ не увенчались успехом. «Ответил-ответил», - заверил Зюганов. После чего первый секретарь ЦК ЛКСМ, абсолютно не стесняясь, заявил, что всем, кто задает неудобные вопросы, придется забыть дорогу на мероприятия партии. Впрочем, ничего нового.

Источник: https://pandoraopen.ru/?p=260250&preview=true

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