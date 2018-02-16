Пятнадцать российских “контрактников” погибли при взрыве на базе в Сирии

Российский президент Владимир Путин обращается к военнослужащим на авиабазе Хмеймим, Сирия. CREDIT: AP

Telegraph Reporters 15 FEBRUARY 2018

Появилась информация, что пятнадцать русских “контрактников”, бойцов частной военной компании (ЧВК), погибли, когда необъяснимый взрыв уничтожил склад оружия на их базе в охваченной войной стране.

Инцидент произошел несколько дней назад на складе оружия ЧВК в Tabiya Jazira в северо-восточной провинции Дейр Эз-Зор, заявили в базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека.

Рами Абдель Рахман, директор Обсерватории, сказал, что ЧВК о которой идет речь, отвечает за "защиту месторождений нефти и газа, которые контролирует сирийский режим".

"Пятнадцать русских, работавших на российскую ЧВК, погибли при взрыве на складе оружия компании в Tabiya Jazira в провинции Дейр Эз-Зор", сказал он Франс-Пресс.

При взрыве погибло также ещё семеро человек, главным образом бойцов сирийских про-режимных сил, добавил он.

Российские сотрудники находились там, когда "силы режима пытались захватить газовое месторождение Coneco, которое" контролируют Сирийские Демократические силы (СДС) , поддерживаемый Соединёнными Штатами союз арабских и курдских вооруженных групп.





Раненые бойцы сирийских про-режимных сил сфотографированы в госпитале сирийского города Deir Ezzor CREDIT: AFP

Как сообщают, гибель “контрактников” произошла после того, как возглавляемая США коалиция против джихадистов нанесла удары по заводу Coneco в четверг, в ответ на нападение на базу СДС около месторождения газа на восточном берегу реки Евфрат.

Возглавляемая США коалиция заявила, что она уничтожила, по крайней мере, 100 бойцов про-режимных сил, чтобы отбить нападение на её союзников в восточной Сирии.

Американские чиновники позже предложили что среди уничтоженных были десятки российских наемников.





Бойцы Сирийских демократических сил, поддерживаемых американским спецназом, ликуют в полуразрушенной цитадели джихадистов ИГИЛ - Ракке. CREDIT: AFP

В то время как сообщения очень сильно разнятся в оценках количества убитых русских - от горстки до сотни человек, а описывают их то военнослужащими, то бойцами ЧВК, события 7 февраля, тем не менее, кажется, стало самым смертоносным столкновением между американцами и русскими после окончания холодной войны.

В четверг Россия впервые признала понесенные потери, сообщив, что пятеро российских “контрактников” были убиты в нападении на прошлой неделе.

На момент атаки в Deir Ezzor в прошлую среду, российское министерство обороны настаивало, что у него нет военнослужащих в этой восточной провинции Сирии.

Однако, по многочисленным сообщениям, представляется, что сотни граждан России воюют в Сирии как наемники, работающие на частную военную компанию под названием Вагнер.

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