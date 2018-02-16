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опубликовано редакцией на Переводике 16.02.18 04:15
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Пятнадцать российских “контрактников” погибли при взрыве на базе в Сирии


Российский президент Владимир Путин обращается к военнослужащим на авиабазе Хмеймим, Сирия.  CREDIT: AP

Telegraph Reporters   15 FEBRUARY 2018

Появилась  информация,  что пятнадцать русских  “контрактников”, бойцов частной военной компании (ЧВК),  погибли,  когда  необъяснимый  взрыв  уничтожил  склад оружия на  их базе  в  охваченной войной стране.   

Инцидент произошел  несколько дней  назад  на  складе оружия  ЧВК в Tabiya Jazira  в северо-восточной провинции Дейр Эз-Зор, заявили в  базирующейся  в  Великобритании  Сирийской обсерватории по  правам  человека.

Рами Абдель Рахман, директор Обсерватории, сказал, что ЧВК о  которой идет речь,  отвечает  за   "защиту месторождений нефти и газа, которые  контролирует  сирийский режим".

"Пятнадцать русских, работавших  на российскую  ЧВК,  погибли при  взрыве на  складе оружия компании в Tabiya Jazira в провинции Дейр Эз-Зор", сказал он Франс-Пресс.

При  взрыве погибло также  ещё  семеро  человек,  главным образом  бойцов  сирийских   про-режимных  сил, добавил он.

Российские сотрудники  находились  там, когда "силы режима пытались  захватить  газовое месторождение  Coneco, которое"  контролируют Сирийские Демократические силы (СДС) , поддерживаемый Соединёнными Штатами  союз арабских и курдских вооруженных групп.


Раненые бойцы сирийских про-режимных сил  сфотографированы  в  госпитале  сирийского города Deir Ezzor CREDIT: AFP

Как  сообщают,  гибель “контрактников” произошла  после того, как возглавляемая США коалиция против джихадистов  нанесла  удары  по  заводу  Coneco в четверг,  в ответ на нападение на  базу  СДС  около месторождения газа на восточном берегу реки Евфрат.

Возглавляемая США коалиция заявила, что она уничтожила,  по крайней мере,  100 бойцов про-режимных  сил, чтобы  отбить  нападение на её  союзников в восточной Сирии.

Американские чиновники позже предложили что   среди   уничтоженных   были  десятки российских наемников.


Бойцы Сирийских демократических сил, поддерживаемых  американским спецназом, ликуют в  полуразрушенной  цитадели  джихадистов  ИГИЛ  -  Ракке. CREDIT: AFP

В то время как  сообщения  очень сильно  разнятся  в  оценках  количества убитых русских  -  от  горстки  до  сотни  человек,  а  описывают  их  то  военнослужащими,  то  бойцами ЧВК, события 7 февраля, тем не менее, кажется,  стало  самым смертоносным  столкновением  между  американцами и русскими  после  окончания  холодной войны.

В  четверг  Россия впервые  признала  понесенные  потери,  сообщив, что пятеро  российских  “контрактников”  были убиты в нападении на прошлой неделе.

На  момент  атаки  в Deir Ezzor в прошлую среду, российское министерство обороны настаивало, что у  него нет  военнослужащих в  этой  восточной  провинции Сирии.

Однако,  по  многочисленным  сообщениям,   представляется,  что  сотни граждан России  воюют в Сирии как наемники, работающие на частную военную компанию под  названием  Вагнер.

статью прочитали: 315 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 16.02.2018 08:10:22
Как только вижу источник - Сирийская обсерватория по правам человека, Лондон, прекращаю читать.
Там в какой- то халупе в кладовке сидит облезлый тип по имени Абдель Рахман и строчит новости.
Он один - сам себе директор и секретарша.

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