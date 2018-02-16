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дата публикации 16.02.18 07:11 скаут: Игорь Львович

"Китай вновь пытается уменьшить высоту Эвереста" Китай - 14 февраля 2018 г. Китай вновь пытается уменьшить высоту Эвереста

Фото: AFP

Китай вновь пытается добиться официального признания результатов геодезии 2005 года, чтобы увеличить число альпинистов восходящих со стороны Тибета, пишет издание South China Morning Post со ссылкой на агентство Синьхуа.

Китай «никогда и ни при каких обстоятельствах не откажется от своих результатов [геодезии] 2005 года, указывающих, что высота горы Эверест составляет 8844,43 м или 29017,2 фута», сообщил анонимный источник из Государственного управления по геодезии, картографии и геоинформации (официально признанная высота Эвереста — 8848 м, — прим. ЭКД).

Заявление было сделано после публикации The New York Times. Издание ссылается на слова Анга Церинга Шерпа (Ang Tshering Sherpa), бывшего директора Ассоциации альпинизма Непала, и затрагивает вновь поднятый в прошлом году Китаем вопрос об истинной высоте горы. Церинг отмечает, что Пекин оказывал давление на Катманду и международную ассоциацию альпинистов для признания результатов геодезии 2005 года.

«Китай вернулся к вопросу с результатами в прошлом году после того, как число людей, получивших разрешение на восхождение на Эверест с северной стороны (Китай владеет северной половиной горы, — прим. ЭКД), значительно уменьшилось», — рассказал Церинг. Бывший чиновник подчеркнул, что альпинисты предпочитают совершать восхождения со стороны Непала из-за более высокой отметки в их сертификатах в сравнении с отметкой в сертификатах, выдаваемых китайской стороной.

Китайские власти отклонили обвинения, отметив, что измерения 2005 года «точные, научные и легальные» и используются как национальный стандарт. Церинг также добавил, что данные Китая основаны на высоте скальной породы. В то же время непальские ученые для определения высоты Эвереста использовали не только высоту скальной породы, но и снежного покрова горы.

Для разрешения спора Катманду планирует отправить группу геодезистов на Эверест для уточнения его высоты. Высота Эвереста (Джомолунгма, Сагаматха, Шэнмуфэ – национальные названия Эвереста на тибетском, непальском и китайском языках, — прим. ЭКД) уже не раз становилась предметом международных споров, в том числе между Непалом и Китаем.

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