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опубликовано редакцией на Переводике 18.02.18 03:46
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Глобальное значение катастрофы российского авиалайнера


Сотрудники российского министерства по чрезвычайным ситуациям  и  российской полиции  работают на месте катастрофы  самолета  Саратовских авиалиний  в  деревне Степановская,  в  25 милях от аэропорта Домодедово,  Россия.  12 февраля  2018 г.  (Alexander Zemlianichenko / AP)

Arthur I. Cyr  16 февраля 2018 г.   

Авиакатастрофа в России - ужасная человеческая трагедия и имеет глобальное значение, которое  ещё долго  будет  резонировать   по всему миру.  11 февраля,  самолет Ан-148 упал  под Москвой вскоре после взлета. Все  71 человек на борту, включая шесть членов экипажа,  погибли.

Рейс 703 Саратовских авиалиний  упал  около деревни Степановской  в, приблизительно,  50 милях к юго-востоку от Москвы. Местом назначения полета был город Орск, находящийся  в, приблизительно,  1000 миль  от  Москвы,  около границы с Казахстаном. Ни о каких проблемах перед  фатальным  падением, экипаж не сообщал.

Катастрофа - это  прежде всего, человеческая трагедия, но   она  произошла  в более широком контексте замечательного глобального улучшения безопасности полетов. В течение  всего  2017 года,  нигде в мире,  на  коммерческих пассажирских  перелетах,   не было ни  одной  авиакатастрофы  со  смертельными   исходом.

Это - первое. В отличие от этого, в 2016 году,  в  коммерческой авиации, было,  как  сообщалось,  16  инцидентов  и 303 смертельных случая. В Соединенных Штатах   катастроф  с  фатальным исходом  в гражданской  авиации  не было  с 2009 г.

Этот год начался с  важной и  весьма  ободряющей  информации. Агентство Рейтер на Новый год сообщило,  ссылаясь  на  веб-сайт  Aviation Safety Network  и  базирующуюся в Нидерландах  консалтинговую компанию  To70,  важный факт,  что  2017 год  был самым безопасным годом в истории авиации.  

Это не означает, что в  небе  совершенно не  было  проблем. И грузовые и  турбовинтовые  самолеты  терпели  серьезные катастрофы.  В  ходе  десяти   авиаинцидентов  погибли  44 человека, плюс 35 на земле.

В национальных масштабах  данная  катастрофа [российского  самолета] символизирует  многочисленные  фундаментальные  проблемы   существующие  в обществе  и   экономике  России.

Президент Владимир Путин оказался  выдающимся  дипломатом и политическим  игроком  как  на  международной  арене  так  и   внутри  страны.  Вооруженные силы России мощны  и очень эффективны,  что,  в  последний раз  было  продемонстрировано  на  примере  изменения  положения  режима  сирийского  президента Башара аль-Асада.

Не  так  давно, чиновники Организации Объединенных Наций, американские дипломаты и другие уверенно предсказывали крах национального правительства Сирии. Такие источники затихли  в последнее время  или,  по крайней мере,  стали  более осмотрительными. История России  включает  в  себя   отражение  и  разгром  крупнейших  военных   вторжений,  -  войск  наполеоновской  Франции   в начале 19-го века и нацистской Германии  в 20-м веке. Они знают, как  надо  воевать  -  и  побеждать.

Авторитет  Путина отражает уважение к вооруженным силам России, несмотря на экономическую слабость  страны. Когда Путин пришел к власти в конце 1999 г., экономика России была в свободном падении,  на  пути  к  полному и,  по-видимому,  неизбежному   краху.

Он заслуживает огромного  уважения  за  остановку,   а  затем  и  полное  изменение  направления  движения  страны,  но  что-либо  хотя  бы   похожее  на  устойчивое  энергичное  развитие  экономики  страны  оказалось  недостижимым. Коррупция,  пережаемаемая с  бандитским беспределом, широко распространена. Правящая клика  с  большой  неохотой  шла  на  уступки  рыночной экономике и связанной  с  ней  властью  закона.

Региональный перевозчик Саратовские авиалинии  дает наглядный пример   этой фундаментальной структурной слабости. История   компании  начинается  в  1931 году,   когда  была  сформирована  оригинальная  организация. В течение долгих коммунистических десятилетий Саратов  был частью  сложной  бюрократии  авиаперевозчика  Аэрофлот. Осенью 2016 года проблемы безопасности привели к ограничению полетов  на  внутренних  маршрутах, но продлилось это  только около   шести  месяцев.

В отличие от этого, безопасность полетов в Соединенных Штатах и других  странах  с развитой экономикой постоянно улучшалась,   чему  значительно помогла  отмена  госконтроля авиалиний. Стратегический успех  в этой сфере,  как в других,   надо  признать  большой  заслугой  президента Джимми Картера.         

Назначенец Картера в  Управлении гражданской авиации,  Альфред Кан  продавил  отмену госконтроля авиакомпании и открытие других секторов. Неразбериха,  вызванная  отменой,  скоро  закончилась,  но  цены  поползли вниз,  эффективность  увеличилась  и    повысилась  безопасность.

Правильно  отрегулированные  свободные   рынки  позволяют  свободным людям  зарабатывать,  жить  лучше  и   —  летать.


Arthur I. Cyr - заслуженный профессор  в колледже Carthage и автор  книги  "After the Cold War".

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