опубликовано редакцией на Переводике 18.02.18 03:46 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Chicago Tribune”,

"Cyr: Russia airliner crash has global significance" США - 17 февраля 2018 г. Глобальное значение катастрофы российского авиалайнера

Сотрудники российского министерства по чрезвычайным ситуациям и российской полиции работают на месте катастрофы самолета Саратовских авиалиний в деревне Степановская, в 25 милях от аэропорта Домодедово, Россия. 12 февраля 2018 г. (Alexander Zemlianichenko / AP)

Arthur I. Cyr 16 февраля 2018 г. Авиакатастрофа в России - ужасная человеческая трагедия и имеет глобальное значение, которое ещё долго будет резонировать по всему миру. 11 февраля, самолет Ан-148 упал под Москвой вскоре после взлета. Все 71 человек на борту, включая шесть членов экипажа, погибли. Рейс 703 Саратовских авиалиний упал около деревни Степановской в, приблизительно, 50 милях к юго-востоку от Москвы. Местом назначения полета был город Орск, находящийся в, приблизительно, 1000 миль от Москвы, около границы с Казахстаном. Ни о каких проблемах перед фатальным падением, экипаж не сообщал. Катастрофа - это прежде всего, человеческая трагедия, но она произошла в более широком контексте замечательного глобального улучшения безопасности полетов. В течение всего 2017 года, нигде в мире, на коммерческих пассажирских перелетах, не было ни одной авиакатастрофы со смертельными исходом. Это - первое. В отличие от этого, в 2016 году, в коммерческой авиации, было, как сообщалось, 16 инцидентов и 303 смертельных случая. В Соединенных Штатах катастроф с фатальным исходом в гражданской авиации не было с 2009 г. Этот год начался с важной и весьма ободряющей информации. Агентство Рейтер на Новый год сообщило, ссылаясь на веб-сайт Aviation Safety Network и базирующуюся в Нидерландах консалтинговую компанию To70, важный факт, что 2017 год был самым безопасным годом в истории авиации. Это не означает, что в небе совершенно не было проблем. И грузовые и турбовинтовые самолеты терпели серьезные катастрофы. В ходе десяти авиаинцидентов погибли 44 человека, плюс 35 на земле. В национальных масштабах данная катастрофа [российского самолета] символизирует многочисленные фундаментальные проблемы существующие в обществе и экономике России. Президент Владимир Путин оказался выдающимся дипломатом и политическим игроком как на международной арене так и внутри страны. Вооруженные силы России мощны и очень эффективны, что, в последний раз было продемонстрировано на примере изменения положения режима сирийского президента Башара аль-Асада. Не так давно, чиновники Организации Объединенных Наций, американские дипломаты и другие уверенно предсказывали крах национального правительства Сирии. Такие источники затихли в последнее время или, по крайней мере, стали более осмотрительными. История России включает в себя отражение и разгром крупнейших военных вторжений, - войск наполеоновской Франции в начале 19-го века и нацистской Германии в 20-м веке. Они знают, как надо воевать - и побеждать. Авторитет Путина отражает уважение к вооруженным силам России, несмотря на экономическую слабость страны. Когда Путин пришел к власти в конце 1999 г., экономика России была в свободном падении, на пути к полному и, по-видимому, неизбежному краху. Он заслуживает огромного уважения за остановку, а затем и полное изменение направления движения страны, но что-либо хотя бы похожее на устойчивое энергичное развитие экономики страны оказалось недостижимым. Коррупция, пережаемаемая с бандитским беспределом, широко распространена. Правящая клика с большой неохотой шла на уступки рыночной экономике и связанной с ней властью закона. Региональный перевозчик Саратовские авиалинии дает наглядный пример этой фундаментальной структурной слабости. История компании начинается в 1931 году, когда была сформирована оригинальная организация. В течение долгих коммунистических десятилетий Саратов был частью сложной бюрократии авиаперевозчика Аэрофлот. Осенью 2016 года проблемы безопасности привели к ограничению полетов на внутренних маршрутах, но продлилось это только около шести месяцев. В отличие от этого, безопасность полетов в Соединенных Штатах и других странах с развитой экономикой постоянно улучшалась, чему значительно помогла отмена госконтроля авиалиний. Стратегический успех в этой сфере, как в других, надо признать большой заслугой президента Джимми Картера. Назначенец Картера в Управлении гражданской авиации, Альфред Кан продавил отмену госконтроля авиакомпании и открытие других секторов. Неразбериха, вызванная отменой, скоро закончилась, но цены поползли вниз, эффективность увеличилась и повысилась безопасность. Правильно отрегулированные свободные рынки позволяют свободным людям зарабатывать, жить лучше и — летать.

Arthur I. Cyr - заслуженный профессор в колледже Carthage и автор книги "After the Cold War".