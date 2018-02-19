“Старик Козлодоев” или Владимир Буковский защищает репутацию…

Владимир Буковский стал героем в советской России после того как бросил вызов коммунистическому режиму. Когда в Великобритании его обвинили в загрузке непристойных изображений детей, он утверждал, что это было подстроено российскими хакерами. Теперь суд над ним отложен на неопределенное время из-за его слабого здоровья.

Adam Lusher





Владимир Буковский направляется в кембриджский Королевский суд в декабре 2016, чтобы отвергнуть обвинения в хранении детской порнографии. Он не присутствовал на слушаниях в понедельник AFP/Getty Images

Слушания по делу бывшего советского диссидента, обвиняемого в загрузке детской порнографии, было отложено на неопределенный срок из-за его слабого здоровья.

Владимир Буковский, 75 лет, который был, в своё время, самым известным узником совести коммунистической России, должен был предстать перед кембриджским Королевским судом, по обвинению в загрузке и хранении непристойных изображений детей.

Если бы он был осужден, это стало бы позором для человека, которого его сторонники считают героем, чья “высочайшая нравственность” ставит его в глазах русских в один ряд с Александром Солженицыным.

И тем не менее, Буковский должен был заявлять о своей невиновности по пяти обвинениям в создании порнографических изображений ребенка, по пяти обвинениям в хранении порнографических фотографий ребенка и одному обвинению в хранении запрещенного изображения ребенка.

Газете "Индепендент" сказали, что частью его защиты является утверждение, что изображения жестокого обращения с детьми, возможно, были загружены российскими хакерами, лояльными к Владимиру Путину как часть кампании Kompromat, призванной заставить замолчать яростного критика российского президента.

Несмотря на то что он, с 1976 года, живет в Кембридже, в 2008 году Буковский попытался выставить свою кандидатуру на российских президентских выборах, а в 2015-м он сказал британскому следствию, что “вполне уверен”, что его друг Александр Литвиненко был убит в Лондоне смертельной дозой радиоактивного полония “по приказу Кремля”.

В конечном счете, однако, ни одного заседания суда так и не состоялось. Две предыдущих попытки провести слушания дела должны были быть отложены из-за ухудшения здоровья Буковского, у которого есть серьёзные проблемы с сердцем, лёгкими, печенью и почками.

Третья попытка провести слушания, в понедельник, закончилась тем что и прокуратура и защита согласились, что не появившийся в суде Буковский теперь находится в слишком плохом состоянии чтобы давать показания в свою защиту.

Его Честь судья Гарет Хоуксворт приказал приостановить судебное производство, указав, что оно может быть начато вновь , только если кембриджский Королевский суд или Апелляционный суд решат, что здоровье Буковского восстановилось достаточно для проведения слушаний.

Судья Хоуксворт сказал: “Я вполне удовлетворен, в свете продолжающегося ухудшения его здоровья, что … Когда дело дойдет до того момента когда г-н Буковский может или должен давать показания, он попадёт в совершенно невозможную ситуацию. Я представляю, что было бы совершенно несправедливо судить человека при таких обстоятельствах”.

Результат означает, что Буковский остается невинным человеком. Неясно, однако, как это всё скажется на его репутации.

Когда обвинения против него были впервые обнародованы, журналисты были проинформированы, что компьютер Буковского был взломан, и изображения жестокого обращения с детьми загружены без его ведома.





Владимир Буковский в 1991 г.: некоторые люди в России считают, что он стоит наравне с Александром Солженицыным (Alamy)

Буковский был поддержан заявлениями вдовы Литвиненко Марины и Гарри Каспарова, чемпиона мира по шахматам ставшего видным противником Путина.

Они указали на возможность того, что он был оклеветан. О том же было сказано в петиции, подписанной более чем 7000 бывших советских политических заключенных, их родственников и потомков, которые настаивали на том, что Буковский является “человеком высочайшей нравственности”.

Но, когда процесс начинался в декабре 2016 г., кембриджский Королевский суд услышал, что, когда полиция постучала в дверь Буковского, он немедленно сказал детективам, что у него есть “картинки”.

Уильям Картер, поддерживавший обвинение, рассказал суду: “28 октября 2014 г. полицейские вошли в его дом.

“Он открыл дверь. И был немедленно арестован по подозрению в загрузке и хранении непристойных изображений детей.

“Г-н Буковский сразу сказал, что он действительно загружал фильмы.

“Они были в компьютере, в его исследовании”.

Буковский был допрошен в полицейском участке Парксайд в Кембридже, и там, по словам г-на Картера, он рассказал о своем отношении к изображениям насилия и надругательств.

“В сущности” - сказал суду юрист - “г-н Буковский не видел ничего плохого в том что он делал.

“Постольку поскольку дети были заинтересованы, для него то это выглядело так как будто они сами наслаждались”.

Г-н Картер сказал, что Буковский сказал полиции, что он узнал о непристойных онлайн-изображениях детей в конце 1990-х.

Суд услышал, что Буковский сказал полиции, что начал свое “исследование” изображений после того, как заинтересовался дебатами по проблемам цензуры в Интернете.

“Его первоначальное любопытство” - сказал г-н Картер - “скоро превратилось в хобби подобное коллекционированию марок”.

Жюри, однако, так никогда и не услышало доводов защиты, потому что на второй день суд был отложен, так как Буковский был госпитализирован с пневмонией.

Буковский, вероятно, может быть расстроен тем что суд отложен на неопределенный срок, потому что у него не было шанса заявить о своей невиновности. В заявлении, сделанном от его имени в понедельник, признается что в настоящее время он слишком болен, чтобы предстать перед судом, но подчеркивается, что он провел три года, борясь с необоснованными обвинениями, которые он "всегда категорически отвергал".

В своем более раннем заявлении Буковский настаивал на том, что теперь, когда ему уже скоро умирать, всё что имеет значение для него - это только репутация.

“Всю мою жизнь” - написал он - “моя морально-нравственная репутация была безупречна”.

“Меня не заботит риск быть посаженным в тюрьму. Я уже провел 12 лет в советских тюрьмах. Я не жду что проживу ещё долгое время, и для меня имеет мало значения - проведу ли я несколько заключительных недель своей жизни в тюрьме”.

“Что существенно важно для меня - это защитить мою репутацию”.

Если бы Буковский смог доказать, что он был “подставлен” российскими хакерами, мало кто из его сторонников не оценил бы злую иронию этой ситуации.

В 1971 году, это Буковский показал внешнему миру, как тогдашнее авторитарное российское правительство заставляло замолчать своих критиков.

Он контрабандой переправил на Запад 150 страниц документов, показывающих, как советский режим упрятывал диссидентов в психиатрические лечебницы, объявляя их психически больными, вводя им наркотики, вызывавшие конвульсии, если они выступали против режима, и выпускал их, только если они отказывались от всех своих “подрывных” взглядов.

Это было всего лишь одним эпизодом из тех действий, которые сделали его вдохновляющим символом сопротивления в коммунистической России.

Буковский выделил себя ещё будучи ребенком, уйдя из советской пионерской организации.

В 1961 году Он был изгнан из Московского университета на том основании, что его личные качества “не соответствовали образу советского студента”.

В январе 1967 г. он был арестован за то, что “нарушил общественный порядок”, организовав демонстрацию на Пушкинской площади.

В то время как его соответчики выразили “искреннее раскаяние”, Буковский вступил в полемику с судьей.

“Люди на улице будут помнить, что они были свидетелями свободной демонстрации” сказал он. “Они будут помнить, что этот забытый метод протеста все еще существует. И Вы, гражданин судья, не забудете ни этот случай, ни нас.

“Потом, Вы тоже будете думать о людях, которые вышли, чтобы публично выразить своё мнение и которых Вы осудили за это”.

Эта речь проложила себе путь в нелегальную типографию самиздата и западные газеты, что заставило доложить о ней президенту Леониду Брежневу и его Политбюро.

Чтобы соблюсти приличия, они заказали в местной газете публикацию статьи, состоявшей из четырех абзацев, содержавшей рассказ о суде и описывавшей Буковского как бездельника, нарушителя спокойствия, которого власти “много раз предостерегали от совершения антиобщественных, хулиганских действий”.





Советский режим пытался представить его как асоциального типа, как хулигана; мир восхищался им как бесстрашным узником совести (Alamy)

После трех лет в заключении, в январе 1970-го Буковский был освобожден, и немедленно вернулся к борьбе за права человека.

В январе 1971-го он преуспел в том, чтобы вывезти контрабандой документы, которые показывали - что делали с диссидентами в психиатрических учреждениях Советского Союза.

Запад был шокирован.

В марте, Буковский, тогда ему было 29 лет, был арестован коммунистическими властями, его аресту предшествовало появление в газете Правда статьи, которая заклеймила его как “злобного хулигана, занимающегося антисоветской деятельностью”.

На суде, в 1972 году, он снова бросил вызов властям.

“Осуждая меня”- сказал он - “власти преследуют цель сокрытия своих собственных преступлений — психиатрических репрессий инакомыслящих.

“Однако, как бы долго мне не пришлось провести в тюрьме, я никогда не откажусь от своих убеждений. Я буду бороться за законность и справедливость.

“И я сожалею только об одном: что за этот короткий период — один год, два месяца и три дня — которые я провел на свободе, я успел сделать слишком мало для этого”.

Верный своему слову, в трудовом лагере № 35, около российского города Перми, Буковский написал в соавторстве ”Руководство по психиатрии для диссидентов”, учебное пособие для других активистов, которых коммунисты пытались объявить психически больными.

К 1976 году, когда Солженицын уже был на Западе, New York Times описывала Буковского как “самого широко известного узника совести в Советском Союзе”.

В декабре того года он стал одним из участников обмена “заключенными холодной войны”, его, в аэропорту Цюриха, обменяли на Луиса Корвалана, генерального секретаря коммунистической партии Чили, который был заключен в тюрьму после переворота 1973 года, ставшего началом установления поддерживаемого США режима Пиночета.

Когда он оказался на Западе, Буковский встретился с президентом Джимми Картером и подружился с Маргарет Тэтчер.

Но хотя он и продолжал критиковать российские правительства, при случае не боялся бросить вызов и западным.

Когда администрация Джорджа Буша-мл. начала движение в сторону разрешения применения технологий “усиленного допроса” в “Войне против террора”, Буковский предупредил о “Длинной тени пыток”, с точки зрения того, кто был в конце этой цепочки.

“Я видел что происходит с обществом, которое приходит в восторг от таких методов в своих поисках большей безопасности” написал он. “Чтобы погасить этот импульс нужно нечто большее чем просто слова и политический компромисс”.

Смотря на Россию, он с тревогой следил за возвышением Владимира Путина. В июле 2006 г., вместе с бывшим перебежчиком КГБ Олегом Гордиевским, он написал письмо в "Таймс", предупредив, что президент России успешно проводит законы, которые могут интерпретироваться как разрешение на убийство политических противников за границей.

“Готовится почва” написали два диссидента, “Любой критик режима Путина здесь [в Англии], может повстречаться с зонтиком с отравленным наконечником”.

Четыре месяца спустя друг Буковского Александр Литвиненко был мертв, убит “зонтиком с отравленным наконечником” 21-го века: чаем с радиоактивным полонием 210.

Но Буковский не был напуган. В 2008-м он поехал в Москву, объявив, что собирается выставить свою кандидатуру на президентских выборах против предложенного Путиным кандидата - Дмитрия Медведева.

“Страна восстанавливает элементы коммунизма” предупредил он. “Нам нужна сильная оппозиция, иначе страна может стать очень опасной".

Центральная избирательная комиссия отклонила его заявку на участие в президентской гонке, потому что он (всемирно известный писатель) не предоставил (цитирую, это смешно): достаточных свидетельств своей деятельности как писателя; вторая причина отказа звучала более правдоподобно - он не жил в России с 1976 г.

По правде говоря, это все было что-то вроде рекламного трюка. Буковский знал, что комиссия почти наверняка отклонит его кандидатуру, и что у него нет физических сил для изнурительной избирательной кампании.

Его здоровье ухудшается по нисходящей спирали, что можно видеть по его неспособности предстать перед судом в Кембридже.

В глазах закона Буковский теперь умрет ни в чем не виновным человеком.

Неясно только, рассеются ли подозрения, вызванные обвинениями в хранении детской порнографии.

Прежде чем дело против него начало рассматриваться, большая толпа его сторонников встретила его у входа в суд. В понедельник, на местах для публики было только два человека.

Одной из них была Лариса Фрадкин, 68 лет, которая уехала из России как политический беженец в 1973 г.

Послушав первые показания, она не согласилась с идеей, что случай Буковского это результат грязных (в стиле “Kompramat”) трюков сторонников Путина.

“Я не думаю, что российское государство имело какое-либо отношение к нему” сказала г-жа Фрадкин, ученый из Кембриджа.

Однако она была твердо убеждена, что интерес, который Буковский проявлял к непристойным изображениям детей, был чисто академическим, а не сексуальным.

Это, по её словам, ей сказал сам Буковский.

Г-жа Фрадкин сказала "Индепендент": “Он сказал, что это был профессиональный интерес. Он имел в виду, для того чтобы написать что-то об интернет-безопасности и цензуре. Он не знал, что закон запрещает такие загрузки”.

Г-жа Фрадкин настаивала: “Он - один из самых умных людей, которых я когда-либо встречала, но многие очень умные люди просто не знают какие-то вещи, которые знают все остальные. Они могут сосредоточиться на каком-то очень узком предмете, который их интересует”.

“Я расстроена” - добавила она - “несомненно будут вопросы о его репутации. Он потерял большую поддержку, потому что люди не понимают, как он не мог знать о законе против загрузки всех этих ужасных картин.

“Но в Советском Союзе, он рисковал своей жизнью, своим здоровьем, чтобы помочь другим. Он - герой”.

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