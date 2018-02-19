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дата публикации 19.02.18 08:57
скаут: Игорь Львович;
   
 

Расследование показало…


ЕЛЕНА ПРИГОВА ФЕВРАЛЬ 17, 2018
Очередная пятница взорвалась 37-страничным обвинительным заключением Специального прокурора Роберта Мюллера, в котором с процессуальными подробностями был описан заговор российских спецслужб против нашей страны.

Российское интернет-исследовательское агентство «имело стратегическую цель — посеять разлад в политической системе США, включая президентские выборы в США в 2016 году», — говорится в обвинительном заключении, объявленном в сегодня в Вашингтоне. В нем Мюллер описывает многомиллионный заговор сотен россиян, направленный на критику Хиллари Клинтон и поддержку сенатора Берни Сандерса и Трампа. Мюллер обвинил 13 российских граждан и три российские организации.
Прокуроры представили подробную картину того, как русские использовали социальные медиа, поддельные митинги и секретных операторов в США, чтобы создать «политическую интенсивность», поддерживая радикальные группы, оппозиционные социальные движения и недовольных избирателей. Пропаганда россиян включала прямой контакт с более чем 100 американцами. За два года до выборов россияне начали контролировать группы, которые используют сайты социальных сетей, чтобы влиять на политику и социальные проблемы США, отслеживать размер групп и то, насколько популярны они со своей аудиторией, согласно обвинительному заключению. …
Все предельно ясно и предельно чётко. Я неоднократно упоминала эту вездесущую фабрику троллей, о которой, казалось бы, знал весь мир, но ничего не знали спецслужбы. Или знали, но ничего не делали все эти годы. Тогда у меня возникает ряд других вопросов:
— кому было выгодно в предыдущей администрации не замечать активизации всего этого кошмара в интернет пространстве нашего государства?
— где было ФБР и другие силовые структуры с их руководителями с 2014 года и чем они занимались, дабы предотвратить все это?
— cкольцо денег и в какой валюте получили Facebook, Instagram и Twitter за «рекламные кампании», а также где была их пресловутая интернет-защита?
— почему руководство вышеуказанных интернет компаний никак не комментирует вышеописанный кошмар? (Я хорошо помню летние слушания, на которых эти руководители хранили такое же молчание)
Теперь у меня вопросы к уважаемым либеральным оппонентам:
— как быть с Берни Сандерсом, которого, как оказалось, тоже «поддерживал» весь этот российский троллятник?
— Как быть с анти-трамповскими митингами «Трамп не мой президент» в Нью-Йорке и через неделю после выборов в Шарлотте, Северная Каролина, организованными все теми же российскими спецслужбами? Принимали ли вы в них участие?
— считаете ли вы до сих пор, что Джеймс Коми профессионал? И может ли профессионал не реагировать два года на то, что происходит в стране, которую он призван защищать? Я ещё не упомянула о Касперском, которого просто пригласили в наши компьютеры…
Вопросов море и они, как цепная реакция могут раздавить… Но Платон, конечно же, мне друг, а посему, отбросив все предположения и догадки, есть ещё и вердикт, озвученный сегодня: «Эта «информационная война» со стороны россиян не повлияла на исход президентских выборов»,—заявил журналистам заместитель генерального прокурора Род Розенштайн. Трамп и его сторонники из Республиканской партии неоднократно осуждали расследование Мюллера как «охоту на ведьм» и отрицали какой-либо сговор. В обвинительном заключении не упоминаются случаи, когда россияне координировались непосредственно с кампанией Трампа.
Все на сегодня. В будущем, вероятно, мы услышим что-то ещё от Специальной комиссии, а пока общество продолжает поляризироваться и каждый из очевидного продолжает разворачивать свою теорию заговора. Цель на разрыв американского общества, поставленная российскими спецслужбами, успешно выполнена…

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теги: США  
   
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