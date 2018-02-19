Голый низ, слоеный верх. Отчаянные модники Китая радуют глаз

17.01.2018 Алексей Винокуров

В Китай, и в частности, в Пекин, лучше приезжать в разгар весны или ранней осенью. В это время года там тепло, но не жарко, в природе царит настроение, которое раньше называли «благорастворение воздухов». Однако иногда выбирать не приходится, так что турист вполне может оказаться в Пекине как раз на Новый год. В этом случае опытный путешественник обязательно возьмет с собой дубленку, а если он дама – может быть, даже шубу.

Хотя в самом Китае шубы до сих пор редкость.

Как-то мы с женой приехали в Пекин в декабре, я был в дубленке, жена – в норковой шубе. Спустились в метро. На дубленку мою внимания почти не обратили, если не считать нескольких косых взглядов, зато шуба вызвала в вагоне необычайное оживление.

Две немолодых китаянки, стоявшие рядом, принялись чрезвычайно энергично щипать шубу за мех, пытаясь определить, настоящий ли он. При этом на владелицу шубы они даже не смотрели – мало ли по Пекину ходит иностранцев…

– Ши бу ши чжэндэ мао? (Мех настоящий или нет?) – требовательно восклицала первая.

– Чжэндэ! (Настоящий!) – вынесла вердикт вторая.

Только после этого мы вздохнули с облегчением: не хотелось возвращаться домой в окончательно полысевшей шубе.

Коррупционера по меху видать

Надо сказать, что до установления КНР в 1949 году шубы были очень дороги, и носили их по преимуществу женщины. Через некоторое время после прихода к власти коммунистов шубы и вовсе пропали из употребления. В качестве теплой зимней одежды иногда фигурировали дубленки – тоже недешевые, но чаще всего зимой носили ватные пальто с капюшоном или воротником. Если человек носил длинное пальто, скорее всего, он работал сторожем или охранником, в общем, много времени проводил на улице.

Золотым временем для шуб в Китае стал период Чуньцю, период Весен и Осеней (722-481 г.г. до н.э.). Тогда шубы обязали носить всех госчиновников без исключения. А поскольку чиновников в Китае уже тогда было много, для удовлетворения их потребностей этих самых шуб требовалось бешеное количество. И дело тут было не только в красоте и роскоши, хотя и в них, конечно, тоже. По качеству меха и его цвету можно было определить статус и должность человека. Так, например, наследник трона носил песцовую шубу. Князьям-хоу были предписаны рыжие лисьи шубы. Высокопоставленные чиновники одевались в лису-чернобурку. Служилые люди рангом пониже щеголяли в шубах, сшитых из шкурок лисят: как известно, шкура лисенка по цвету отличается от шкуры взрослого зверя.

После смерти Мао Цзэдуна граждане КНР смогли, наконец, немножко вздохнуть. К восьмидесятым годам двадцатого века на китайских рынках, кроме товаров первой необходимости, появились товары необходимости второй и даже третьей – в том числе и шубы. Однако изделия из настоящего меха стоили тогда очень дорого: от 500 до 5.000 юаней – и еще дороже. По тем временам это были заоблачные деньги. Особенно ценились истосковавшимися по роскоши китайцами соболь и лиса – тут цены начинались от десяти тысяч юаней. Конечно, заработать такие деньги честно в те времена было почти невозможно. Поэтому при желании по шубам можно было вычислять особенно наглых коррупционеров и мафиози.

Но даже и сегодня, когда многие граждане КНР вполне в состоянии купить себе шубу, спрос на них не особенно большой. А все дело в том, что китайцы в массе своей одеваются не так, как мы.

Шубы или дубленки в широком ходу, как правило, на севере Поднебесной – там, где зимой температура иной раз опускается до минус сорока. В остальном же Китае, когда наступают холода, граждане вместо одной шубы начинают напяливать на себя множество разных одежек – футболок, рубашек, кофт и тому подобного, слой за слоем, как капуста. По-китайски есть даже выражение «чуань долэ», то есть «надевать побольше», вместо того, чтобы, как у нас, одеваться потеплее. С точки зрения физики это даже правильно, потому что теплоизолирующий эффект возникает как раз благодаря воздуху между слоями одежды. Правда, китайцы поняли эту хитрость гораздо раньше европейских физиков.

В таком многослойном одевании есть и дополнительный смысл. В Китае много мест с резко континентальным климатом, где в течение суток температура колеблется очень сильно. Скажем, весной в Пекине с утра температура нулевая, а днем воздух прогревается до 15-20 градусов. Вот тут-то, по мере прогревания, китайцы и начинают по очереди снимать с себя свои одежды: сначала куртку, потом жилетку, потом кофту, потом какой-нибудь джемпер – и так далее. Лишнюю одежду при этом вешают на руку или кладут в пакет. Ближе к вечеру начинает холодать – народ снова надевает свои сто одежек.

Впрочем, так одеваются тоже не все. Бывает, что молодые девушки и по морозу бегают в одних джинсах и коротких курточках – но на то они и девушки.

В старом Китае невестка дарила родителям мужа теплую одежду, в том числе – ватные брюки для ношения в холода. Считалось, что хорошие брюки должны быть толстыми. Если прислонить такие брюки к стене, они ни за что не упадут: так и будут стоять, дожидаясь хозяина. Помимо ватных брюк ценились также брюки из собачьей шерсти.

Несколько раз зимой мне приходилось видеть иностранцев, бегущих по Пекину в одних футболках и коротких майках. Судя по их виду, это были вовсе не представители секции моржей, добровольно подвергающие себя обморожению с дальнейшим отпиливанием пришедших в негодность конечностей. Скорее всего, несчастные туристы входили в самолет в каком-нибудь теплом месте, по дороге багаж их терялся – и они оказывались почти голыми посреди неласковой пекинской зимы. Впрочем, не исключено, что они искренне думали, что Китай – жаркая южная страна, и теплая одежда тут и вовсе не понадобится.

Однако это грустное иностранное заблуждение, которое дорого может обойтись неопытному туристу. Тем, кто едет в Китай в холодное время года, надо одеваться тепло. В Пекине зимой температура часто опускается ниже нуля, особенно ночью. Да и в южных городах, например, в Шанхае, зимой замерзнуть очень просто – несмотря на то, что там все время держится небольшой плюс. Этому способствуют три вещи: ветер, влажность и отсутствие центрального отопления. Да, как ни грустно, но центральное отопление в Китае – большая редкость.

А если учесть, что в Поднебесной благодаря новейшим китайским стройматериалам дома продуваются, как нигде, станет ясно, что температура в помещении почти не отличается от температуры на улице. На практике это значит, что вы не можете согреться нигде, пытка холодом преследует вас все время. И это испытание не только для тела, но и для души.

Вы спросите, как в этих тяжелых условиях выживают сами китайцы? Во-первых, придя домой, они не раздеваются, как мы, иногда даже верхнюю одежду не снимают – так и сидят в куртках и свитерах. Во-вторых, китайцы все-таки отапливают свои дома – углем или, если речь идет о современных квартирах, включают кондиционеры на обогрев. Но и уголь, и электроэнергия стоят денег, а деньгами граждане КНР разбрасываться не любят. Поэтому тепло в китайских домах обычно бывает только в теплое время года.

Знаменные платья китайских женщин

В шестидесятые-семидесятые годы двадцатого века считалось, что все китайцы одеваются одинаково. Такова, дескать, установка Коммунистической партии Китая.

Однако унификацию в одежде выдумали вовсе не коммунисты. Еще при знаменитом императоре Цинь Шихуане, жившем в третьем веке до нашей эры, государство стало монополистом в вопросах моды. Именно император решал, что будут носить его подданные. Тогда были установлены единые стандарты в одежде, которые должны были соблюдать все подданные сына Неба.

В период империи Западная Хань (206 г. до н.э. – 25 г. н.э.) были обнародованы новые правила. Фасон одежды мог быть произвольным, но строго определялся ее цвет. Цвет этот зависел от сезона. Весной следовало носить синюю одежду, летом – красную, осенью – желтую, зимой – черную.

Современному европейцу, да и китайцу тоже, такой регламент может показаться очень странным. Однако, скорее всего, это было связано с увлечением императоров даосскими практиками. Согласно даосским воззрениям, каждому сезону соответствовал свой цвет, своя нота, свой вкус и даже определенное физическое упражнение, которое требовалось делать для улучшения здоровья.

Как ни странно, такие жесткие ограничения подтолкнули развитие портняжного искусства в Китае. Раз уж цвет определен, то, чтобы добиться индивидуальности, приходится изыскивать дополнительные способы: например, создавать оригинальные силуэты или находить необычные виды вышивки. Вероятно, именно поэтому эпоха Западная Хань одной из первых была отмечена взлетом модного искусства.

Не прошло и двух тысячелетий, как китайская мода пришла и к нам. Уже какое-то время западным женщинам предлагают носить знаменитые китайские платья-ципао – те самые, длинные, облегающие, с разрезом на бедре, в которых так хорошо смотрятся официантки в китайских ресторанах. Однако прежде чем надеть на себя такое платье, неплохо бы знать, что в современном Китае их воспринимают, как униформу. Ципао обычно носят официантки в ресторанах, портье в гостиницах, крупье в казино и так далее.

Поэтому, когда русская или европейская женщина надевает такое платье и идет в гости или в китайский ресторан, с точки зрения китайца выглядит это не стильно и красиво, а несколько смешно. Ну, как если бы кто-то пошел на дипломатический прием в медицинском халате или рабочей спецовке – эффект будет примерно тот же.

Впрочем, и тут есть исключения. Ципао высокого качества можно увидеть на жене председателя Си Цзиньпина во время государственных приемов или важных международных визитов. Бывает, что красавицы-телеведущие появляются в ципао во время праздничных концертов. Одним словом, в Поднебесной сохранились еще области, где ципао можно считать нарядом, а не униформой. Но все-таки не нужно путать шоу с реальной жизнью. То, что уместно на первой леди в качестве традиционного наряда, на иностранке будет смотреться смешно.

Однако отношение к ципао не всегда было таким прагматичным. Принято считать, что ципао появляется при династии Цин. В те времена существовали так называемые знаменные войска, они же – знаменные полки, которые подчинялись лично императору. Всего таких полков было восемь, каждому из них присваивалось знамя определенной расцветки. Некоторые из этих полков размещались прямо в Пекине. Военные жили вместе со своими семьями и занимали целые кварталы. Так вот, слово «ципао» переводится как «знаменные платья» – их носили женщины из семей военных, принадлежавших к этим самым знаменным полкам.

Ципао - обычная униформа для официанток, портье, крупье и других официальных лиц.

В 20-30-е годы XX века на ципао сильно повлияла западная мода. Из маньчжурского халата до пола с рукавами, закрывающими кисти рук, ципао превращается в ультрамодный наряд жительницы Шанхая. Облегающее, вызывающее, оголяющее руки ципао становится символом эмансипации. Его надевают женщины с короткими прическами, женщины свободные и самостоятельные, не пренебрегающие науками и способные сами себя содержать.

Ципао тех лет сопровождалось разными аксессуарами: браслетами, колье, брошами, булавками. Выходя на улицу, шанхайки дополняли платье маленькой дамской сумочкой, тонкими шелковыми чулками, туфлями на каблуке, перчатками и перманентом на голове.

Ципао, разумеется, делались на заказ. Вообще, в старом императорском Китае не было магазинов готового платья. Была только торговля подержанными вещами – а вот готовое новое платье купить было нельзя, только сшить. Магазины готового платья появляются в Китае лишь в начале двадцатого века. Но все это были магазины мужского платья. Расцвели они потому, что в Китае появилось много иностранцев. В Пекине, Гуанчжоу, Шанхае, Тяньцзине были целые западные кварталы. Однако далеко не всем иностранцам нравилось расхаживать по городу в традиционных китайских халатах. Поэтому из-за границы стали поставлять готовую одежду и продавать ее в магазинах. Но готовых женских платьев в Китае не было и тогда, женщины еще только начинали завоевывать мир.

Любопытно, что ципао оказалось весьма привередливым нарядом. Это знаменитое платье предъявляло своим потенциальным хозяйкам целый ряд довольно строгих требований.

Считалось, во-первых, что женщина, решившая носить ципао, должна иметь покатые плечи и узкую спину. На женщине с поднятыми плечами и широкой спиной ципао смотрелось плохо, неэлегантно. Кроме того, у женщины должна была быть тонкая талия и длинная шея, чтобы воротничок-стойка ципао не подпирал уши. Очень важным для женщины было иметь «проявленные ягодицы» и «соответствующий размер груди», иначе, опять же, вид получался не очень элегантный. И наконец, женщина, носящая ципао, должна быть среднего роста. Как очень высокая, так и низкая женщина в ципао смотрятся нехорошо.

Китаянки носили ципао вплоть до шестидесятых годов XX века. Потом оно было заклеймено, как буржуазный хлам и порождение капиталистического вкуса – его следовало отбросить и истребить.

В 50-е годы двадцатого века в моду в Китае вошли советские ситцевые платья – их оптом поставляли из СССР, и практически все китайские женщины ходили тогда в них. Китайцы называли эти платья «булацзи», то есть просто передавали русское слово китайскими слогами. Кто-то, наверное, удивится – как наши платья, рассчитанные на крепеньких советских женщин, смотрелись на худеньких китаянках? Смотрелись как родные – все дело в том, что тогда в Китае еще не было ни большого скачка, ни культурной революции, люди питались вполне прилично, и китайские женщины не сильно уступали советским.

Китаянки в советских ситцевых булацзи.

Позже Мао Цзэдун поссорился с Хрущевым, и все советские стали считаться ренегатами. Под раздачу попали и наши платья – китайцы заклеймили их как продукт ревизионизма и разложения.

В итоге на смену кокетливым ципао и развеселому советскому ситчику пришли грубые штаны и бесформенные рубахи – темный верх, светлый низ.

И пупок оголять, и кожу показывать

Сегодняшняя китайская мода может привести в недоумение самого свободно мыслящего человека. Бедность и однообразие времен культурной революции сменились необыкновенной пестротой. Когда смотришь на китайца, идущего по улице – неважно, мужчина он или женщина – иной раз кажется, что он просто навертел на себя первое, что попалось ему под руку. Но это, конечно, не совсем так. В китайской одежде и манере ее носить есть свои тенденции, свои стратегии, и даже, как это ни удивительно, свой вкус. Только надо иметь в виду, что вкус этот китайский.

Как в двух словах определить китайскую манеру одеваться? Во-первых, конечно, это фьюжн, то есть сочетание чего угодно с чем угодно. Во-вторых, некоторая детскость, инфантильность, и даже почти смехотворность.

Первую настоящую китайскую модницу я увидел еще в начале двухтысячных. На ней было короткое платьице, под ним брюки-галифе (я не шучу!), кавалерийские сапоги, поверх платья – футболка с Микки-Маусом. Венчала все это великолепие кокетливая шляпка с вуалью.

С тех пор прошло немало лет, но суть китайской моды изменилась не сильно.

В старом Китае, говоря об одежде, руководствовались принципом: «Мужчина не оголяет пупок, женщина не показывает кожу». Сейчас, разумеется, обо всем этом забыто напрочь. В Пекине по жаркой погоде мужчины оголяют и пупок, и даже живот целиком – для охлаждения. Делают они это просто – задирают рубашку или футболку на грудь и ходят по улицам, выставив живот вперед, как символ своей необыкновенной красоты.

Женщины тоже стараются не отставать от сильного пола. В теплую погоду на улицах китайских городов появляется множество прелестниц в чрезвычайно коротких юбках и коротких шортиках, больше похожих на обычные трусы. При этом, однако, приличная китайская девушка носит закрытую футболку или блузку под горло, чтобы окружающие не только не увидели ее грудь, но даже подумать о ней не смели. Иностранных туристов такая выборочная целомудренность приводит в недоумение. А все дело в том, что зоной эротического и вообще неприличного в Китае считается не то, что ниже пояса, а то, что выше.

Так что ходьба в трусах по городу не возбраняется и не говорит о девушке ничего плохого. А вот декольте, даже совсем скромное, может навести китайца на мысль, что он имеет дело с порочной и даже продажной женщиной.

Подумаешь, короткая юбка. Главное - закрытый верх.

До сих пор неопытных туристов сбивает с толку привычка китайцев ходить по улице в пижамах. Если спросить у китайца, зачем он так делает, он объяснит, что это красиво и роскошно. И если он будет ходить в пижаме только дома, кто же узнает, какая она у него дорогая и шикарная? Так что не удивляйтесь, если увидите китайцев, в теплое время года рассекающих по улицам в пижамах разных фасонов и расцветок. Особенно часто, конечно, это встречается на юге.

Справедливости ради заметим, что у пижамы в Китае были не только взлеты, но и падения. С приходом к власти коммунистов пижама стала считаться кислой отрыжкой буржуазии. Пламенные китайские коммунисты прямо заявляли, что в пижамах ходят только идущие буржуазным путем богатеи, девушки неприличного поведения и пожилые матроны.

Однако после смерти Мао и ослабления идеологического гнета пижама была реабилитирована и заняла достойное место среди выходных костюмов китайца.

Ватное пальто изящно сочетается с пижамой при выходе на улицу.

Нынешнюю ситуацию с одеждой дополнительно запутывает тот факт, что китайцы сейчас много ездят на Запад. Оттуда они привозят новые представления о моде. Однако западную моду они не просто заимствуют, а переделывают на свой, китайский лад.

Даже знаменитые европейские модные дома приходят в Китай каким-то особенным путем. Зайдя в любой фирменный магазин в Поднебесной, вы увидите довольно странные коллекции – при том, что сделаны они известными европейскими кутюрье. Дело в том, что модные дома теперь делают отдельные коллекции для китайцев (азиатов), для арабского Востока и для Европы (Запада вообще). Поэтому в брендовом магазине одна и та же коллекция в Милане и в Шанхае будет выглядеть по-разному.

А вот в среднем ценовом сегменте повседневной одежды в Китае наблюдается некоторая унификация – джинсы, футболки, кофточки вполне европейского вида и все в таком роде.

В сегменте же дешевых вещей китайская одежда сама по себе может глядеться вычурно, странно и даже смешно. Эстетический эффект, а точнее, шок от увиденного усиливает привычка китайцев дополнительно разнообразить свою одежду. Самый простой способ для этого – сочетать несочетаемые и дико глядящиеся вещи и аксессуары. Другой способ – разнообразные принты на одежде, от рисунков до надписей на иностранных языках. При этом, поскольку иностранных языков китайцы почти не знают, надписи эти иной раз выглядят диковато. Например, на джинсах у юной девушки сзади написано «Grandma». Это не шутка, как можно подумать, просто ни тот, кто делал этот принт, ни сама девушка не понимают, что там написано. А слово короткое, удобное и хорошо встает на джинсы. Вот и ходит юная кокетка с надписью «Бабушка» на филейной части.

О китайской одежде можно рассказывать бесконечно, тем более за тысячелетия существования у нее образовалась богатейшая история. Однако любые слова бледнеют перед реальной действительностью, так что проще всего самому поехать в Китай и увидеть все собственными глазами.

статью прочитали: 73 человек