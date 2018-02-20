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опубликовано редакцией на Переводике 20.02.18 10:24
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Порошенко в Германии признали опасным для Европы и Украины

Выступление украинского президента Петра Порошенко в Мюнхене раскритиковали немецкие журналисты. Как отмечают германские издания, выступление жовто-блакитного лидера имело печальный и даже опасный эффект.

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Обозреватель издания Die Zeit Михаэль Туманн назвал речь Порошенко «не очень разумной», а также напомнил, что звучала она практически в пустом зале. По ее окончании президенту вяло поаплодировали, скорее больше, чтобы соблюсти этикет. По окончании спича не прозвучало ни одного вопроса.


Туманн отвечает, что всем уже несколько надоело слушать обвинительные речи из уст Порошенко в адрес России. Журналист говорит, что его выступление оказалось «печальным и даже опасным как для самой Украины, так и для Европы.»

Стоит напомнить, что до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказывала, что Петр Порошенко во время выступления перед пустым залом продемонстрировал флаг Европейского союза.

Об этом Захарова написала 17 февраля, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС. Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр», — сообщила представитель МИД РФ.

Многие наблюдатели и эксперты также отметили, что на мюнхенском выступлении Порошенко продолжал множить свои бредовые изыскания, обвиняя Россию во всех смертных грехах, призывал создать коалицию против России, а российский флаг запретить в мире. Однако, Порошенко в пылу своей маниакальной речи так заговорился, что не увидел пустого зала перед собой и отсутствия всякого интереса.

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