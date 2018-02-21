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опубликовано редакцией на Переводике 21.02.18 06:38
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Ну всё, теперь Бориса заклюют и запинают

Подозреваемый в шпионаже русский сфотографировался  со своим “добрым другом” Борисом Джонсоном

Adam Bienkov


Борис Джонсон в России. Getty/ Pool

  • Министр иностранных дел сфотографирован  на  неформальной  встрече  с  российским “дипломатом”, который, как подозревают,  является  шпионом.

  • Сергей Налобин описал Джонсона как  своего  "хорошего друга".

  • Джонсон также  был  сфотографирован  вместе  с  другим  человеком,  которого  тоже  подозревают   в  том  что  он   агент  российской  спецслужбы.

  • Источники близкие  к Джонсону отрицают  его  тесные связи с Налобиным.

  • Эти  разоблачения  появились  после  заявлений  о  существовании  связей  между бывшим чешским шпионом и  лидером  лейбористов.

LONDON —В течение всей прошлой недели пресса была полна историй о предполагаемых связях  лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, других  высокопоставленных  деятелей  партии  с  бывшим чешским шпионом.

Daily Mail, в  статье  на   первой полосе, уже  заклеймила  Корбина  “коллаборационистом” и  привела  слова  министра обороны-консерватора  Гэвина  Уильямсона, что предполагаемые встречи между Корбином и шпионом были "предательством этой страны" и показали, что лидеру Лейбористской партии "нельзя доверять".

Корбин и другие члены парламента от лейбористской партии  категорически  отрицали обвинения. Однако,  теперь  появились  свидетельства  существования  связей  между российскими агентами и  самым  высокопоставленным членом  нынешнего правительства консерваторов.  

Борис Джонсон и Сергей Налобин  Twitter / Sergey Nalobin

За выходные  блогеры  раскопали теперь уже  удаленный твит, отправленный предполагаемым  российским агентом Сергеем Налобином,  где  он  сфотографирован   стоящим  рядом с  человеком, которого он  описал  как  своего "хорошего друга",  министром  иностранных дел  Великобритании Борисом  Джонсоном.

Так  кто  же  такой Налобин? Ну, он был ключевой фигурой в российской программе, о которой сообщают, что  она  была  направлена  на  углубление "сотрудничества" между главными консервативными политиками и российским правительством “под  зонтиком” группы  “Conservative Friends of Russia”.

Согласно Guardian:

"Сергей Налобин  имеет семейные связи  со спецслужбами  России. Его отец, Николай Налобин  -  бывший  генерал КГБ. Налобин-старший  занимал высокие  посты  в ФСБ, преемнице  КГБ, которая,  как  считает  [британское]  правительство, принимала  участие  в убийстве  Александра Литвиненко. Вдова Литвиненко Марина  говорила, что генерал Налобин был боссом ее мужа в 1990-х, когда Литвиненко был агентом ФСБ.

"Брат Сергея Налобина, согласно российской прессе,  также работал на ФСБ,. Владимир Путин, бывший шпион КГБ, был главой ФСБ прежде, чем стать президентом России в 2000.

"Источники предполагают, что это  Сергей Налобин  пригласил Ришара Руаяля, председателя  группы   “Conservative Friends of Russia”  и других участников, совершить  10-дневную  поездку  в  Москву и Санкт-Петербург в сентябре,  оплаченную  российским правительством. Дипломат также организовал там  встречи там с политиками от путинской  “Единой России”  и других  одобренных  Кремлем  партий. Налобин также устроил  ланч  в  посольском  Кенсингтонском саду  и  сфотографирован  во  время  этого  события  на  фоне баннера  организации".

Связи  Джонсона с предполагаемыми  российскими шпионами не ограничиваются  только  этим.  В прошлом году появилась фотография  Джонсона, встречающегося с Джозефом Мифсудом, мальтийским академиком,  который,  как  полагают,  имеет с  режимом  Путина   связи   самого  высокого уровня.

Первоначально  Джонсон отрицал, что встречался с  Мифсудом, пока   не   появились  фотодоказательства,  после  чего  его  представитель  заявил,  что  Джонсон  никогда  "специально" не встречался  с  ним.

Так  что  же  в  действительности  связывает Джонсона  с  российскими  агентами, и  не  ставят  ли  эти  встречи  под  вопрос  его  собственные  взгляды  и  суждения?

Business Insider попросил  представителя  Джонсона  о  комментариях, но не  получил ответа.

Однако источник близкий  к министру иностранных дел сказал Business Insider, что "на многочисленных мероприятиях, которые Джонсон  посещает каждый месяц,  он  встречает сотни людей. Он не помнит встречу  с  г-ном Налобиным  и  не  смог  бы  описать  его  как друга".

В  понедельник,  спрошенный о встречах Джонсона с российскими деятелями, представитель премьер-министра сказал BI что они "вернутся к этому вопросу”.  Когда  его спросили, уверена  ли   премьер-министр, что у ее министров не было встреч с российскими агентами, он  ответил: "У меня нет ничего, чтобы предполагать  иное".

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теги: Великобритания  
   
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