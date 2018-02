архив



опубликовано редакцией на Переводике 21.02.18 06:38 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Business Insider”,

"Suspected Russian spy pictured with his 'good friend' Boris Johnson" Великобритания - 19 февраля 2018 г. Ну всё, теперь Бориса заклюют и запинают Подозреваемый в шпионаже русский сфотографировался со своим “добрым другом” Борисом Джонсоном Adam Bienkov

Борис Джонсон в России. Getty/ Pool Министр иностранных дел сфотографирован на неформальной встрече с российским “дипломатом”, который, как подозревают, является шпионом.

Сергей Налобин описал Джонсона как своего "хорошего друга".

Джонсон также был сфотографирован вместе с другим человеком, которого тоже подозревают в том что он агент российской спецслужбы.

Источники близкие к Джонсону отрицают его тесные связи с Налобиным.

Эти разоблачения появились после заявлений о существовании связей между бывшим чешским шпионом и лидером лейбористов. LONDON —В течение всей прошлой недели пресса была полна историй о предполагаемых связях лидера Лейбористской партии Джереми Корбина, других высокопоставленных деятелей партии с бывшим чешским шпионом. Daily Mail, в статье на первой полосе, уже заклеймила Корбина “коллаборационистом” и привела слова министра обороны-консерватора Гэвина Уильямсона, что предполагаемые встречи между Корбином и шпионом были "предательством этой страны" и показали, что лидеру Лейбористской партии "нельзя доверять". Корбин и другие члены парламента от лейбористской партии категорически отрицали обвинения. Однако, теперь появились свидетельства существования связей между российскими агентами и самым высокопоставленным членом нынешнего правительства консерваторов. Борис Джонсон и Сергей Налобин Twitter / Sergey Nalobin За выходные блогеры раскопали теперь уже удаленный твит, отправленный предполагаемым российским агентом Сергеем Налобином, где он сфотографирован стоящим рядом с человеком, которого он описал как своего "хорошего друга", министром иностранных дел Великобритании Борисом Джонсоном. Так кто же такой Налобин? Ну, он был ключевой фигурой в российской программе, о которой сообщают, что она была направлена на углубление "сотрудничества" между главными консервативными политиками и российским правительством “под зонтиком” группы “Conservative Friends of Russia”. Согласно Guardian: "Сергей Налобин имеет семейные связи со спецслужбами России. Его отец, Николай Налобин - бывший генерал КГБ. Налобин-старший занимал высокие посты в ФСБ, преемнице КГБ, которая, как считает [британское] правительство, принимала участие в убийстве Александра Литвиненко. Вдова Литвиненко Марина говорила, что генерал Налобин был боссом ее мужа в 1990-х, когда Литвиненко был агентом ФСБ. "Брат Сергея Налобина, согласно российской прессе, также работал на ФСБ,. Владимир Путин, бывший шпион КГБ, был главой ФСБ прежде, чем стать президентом России в 2000. "Источники предполагают, что это Сергей Налобин пригласил Ришара Руаяля, председателя группы “Conservative Friends of Russia” и других участников, совершить 10-дневную поездку в Москву и Санкт-Петербург в сентябре, оплаченную российским правительством. Дипломат также организовал там встречи там с политиками от путинской “Единой России” и других одобренных Кремлем партий. Налобин также устроил ланч в посольском Кенсингтонском саду и сфотографирован во время этого события на фоне баннера организации". Связи Джонсона с предполагаемыми российскими шпионами не ограничиваются только этим. В прошлом году появилась фотография Джонсона, встречающегося с Джозефом Мифсудом, мальтийским академиком, который, как полагают, имеет с режимом Путина связи самого высокого уровня. Первоначально Джонсон отрицал, что встречался с Мифсудом, пока не появились фотодоказательства, после чего его представитель заявил, что Джонсон никогда "специально" не встречался с ним. Так что же в действительности связывает Джонсона с российскими агентами, и не ставят ли эти встречи под вопрос его собственные взгляды и суждения? Business Insider попросил представителя Джонсона о комментариях, но не получил ответа. Однако источник близкий к министру иностранных дел сказал Business Insider, что "на многочисленных мероприятиях, которые Джонсон посещает каждый месяц, он встречает сотни людей. Он не помнит встречу с г-ном Налобиным и не смог бы описать его как друга". В понедельник, спрошенный о встречах Джонсона с российскими деятелями, представитель премьер-министра сказал BI что они "вернутся к этому вопросу”. Когда его спросили, уверена ли премьер-министр, что у ее министров не было встреч с российскими агентами, он ответил: "У меня нет ничего, чтобы предполагать иное". статью прочитали: 185 человек Комментарии