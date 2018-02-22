Сирия, Россия и Иран готовят новую атаку на США

February 16, 2018 by Will

После постыдного поражения в провалившейся атаке на США и СДС ( Syrian Democratic Forces - SDF) в Deir Ezzor, сирийские военные объявили о подготовке другой атаки в этом районе, на этот раз в намного более крупном масштабе.





Согласно сообщениям, подразделения сирийского 5-го Легиона, сирийского филиала Хезболлы и жаждущих реванша российских “наёмников” накапливаются, укрепляются, возводят фортификации и готовят боевые позиции на западном берегу реки Евфрат,





В официальном сообщении сирийских вооруженных сил указывается, что в Der Ezor будет проводиться крупная операция по изгнанию оттуда сил Исламского государства. Если вспомнить, что режим Асада объявил о победе над ИГИЛ в этом районе, ещё в прошлом ноябре, то становится понятно что это только фальшивый предлог. Реальной причиной проведения предстоящей операции является желание вывести местные нефтяные месторождения из-под контроля поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF).





Крайний срок для проведения операции Сирийская арабская армия (Syrian Arab Army - SAA) назначила через три недели. Сделано это было, вероятно, в надежде напугать находящиеся в этом регионе американские войска перед началом нападения. В отличие от недавнего неудавшегося неожиданного нападения так называемых российских наемников, предстоящие боевые действия лягут на плечи, в основном, крупных подразделений сирийских и иранских (несколько тысяч) наземных войск, которые с воздуха будут прикрываться российскими ВКС.





Соединённые Штаты, тоже, конечно, готовятся к новым атакам и полагают, что, хотя и были захвачены врасплох недавним нападения, но все еще сумели беспощадно стереть в пыль нападавших, так что потенциал для полного уничтожения про-асадовских сил - в руках поддерживаемой США коалиции в Der Ezor. Самым большим беспокойством американцев и Сирийских демократических сил является, вероятно, зловоние 10,000 вражеских трупов, разлагающихся вокруг них в течение нескольких недель после сражения.





Другое очень реальное беспокойство - повышенная вероятность столкновения лицом к лицу американских и российских ВВС, поскольку они будут роиться в воздушном пространстве над полем боя, стараясь поддержать наземные войска своей стороны. Если учесть что у США есть F-22 Raptor прикрывающие этот район, то воздушное превосходство конечно принадлежит американцам. И все же, что произойдет геополитически, когда сирийскую пустыню засыплют горящие обломки российского или сирийского самолета сбитого Америкой?

Дополнение к переводу:





Опубликовано 22 февр.





Новейший российский самолет Су-57 замечен в небе Сирии.

Об этом сообщили сирийские активисты.

«Фотография была сделана во время их посадки на Хмеймиме», — рассказал пользователь, разместивший снимок на своей странице в твиттер.





Истребитель Су-57 (в центре) прибыл на авиабазу Хмеймим вместе с четырьмя истребителями Су-35С, четырьмя штурмовиками Су-25 и самолетом ДРЛО А-50.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Машина разрабатывается в ОКБ имени Сухого.

8 февраля 2018 года Минобороны сообщило о начале опытно-боевой эксплуатации Су-57.

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