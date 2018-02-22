навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
22.02.18   Редакция

Сирия, Россия и Иран готовят новую атаку на США

(0)
 
21.02.18  

Facebook разоблачит интернет-троллей с помощью почтовых открыток

(0)
 
21.02.18   Редакция

Браудера допросили в женевском аэропорту

(0)
20.02.18   Редакция

Человечество откажется от речи и будет общаться через "коллективное сознание ИИ", используя только мысли к 2050 году

(0)
 
20.02.18  

Le Figaro: Тень Путина над Дрезденом

(0)
 
19.02.18  

Специалист по терроризму и безопасности прокомментировал визит Тиллерсона в Турцию

(0)
 
19.02.18   Редакция

Экспедиция на Новую Землю – в числе приоритетных задач Северного флота в 2018 году

(0)

последние за вчера, 21.02.18  
 
07:26  

Facebook разоблачит интернет-троллей с помощью почтовых открыток

(0)
 
07:20  

Сириец 6 часов нес на спине свою мать

(0)
 
07:00   Редакция

Браудера допросили в женевском аэропорту

(0)
 
06:38   Редакция

Ну всё, теперь Бориса заклюют и запинают

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
21.02.18 10:11    
3674721 Блогеры, люди, Джигурда и кризис (1)
21.02.18 10:07    
3674721 Три вывода (1)
21.02.18 10:03    
EDDIALVAREZ Трудный выбор (2)
20.02.18 20:07    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (1)
19.02.18 17:26    
Олька Просто стихи (861)
19.02.18 15:21    
MarinK Кто и как бросил курить? (13)
15.02.18 17:52    
anygen Весёлые картинки (257)
10.02.18 17:12    
Сергей СМИРНОВ РИФМОПЛЁТСТВО (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 22.02.18 06:40
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сирия, Россия и Иран готовят новую атаку на США

February 16, 2018 by Will

После  постыдного  поражения  в  провалившейся  атаке на   США и  СДС ( Syrian Democratic Forces - SDF)  в Deir Ezzor, сирийские  военные объявили  о подготовке  другой  атаки  в  этом  районе,  на этот раз в намного более крупном масштабе.


Согласно сообщениям,  подразделения  сирийского 5-го  Легиона, сирийского филиала Хезболлы и  жаждущих  реванша российских  “наёмников”   накапливаются,  укрепляются,  возводят  фортификации   и  готовят  боевые позиции  на западном берегу реки Евфрат,


В  официальном  сообщении  сирийских вооруженных сил указывается, что  в   Der Ezor  будет  проводиться  крупная операция  по  изгнанию  оттуда  сил Исламского государства.  Если вспомнить, что режим Асада объявил  о  победе  над  ИГИЛ  в  этом  районе,  ещё  в  прошлом ноябре,  то  становится  понятно  что  это  только фальшивый предлог.  Реальной  причиной  проведения  предстоящей операции  является  желание  вывести  местные нефтяные месторождения  из-под  контроля  поддерживаемых США Сирийских демократических сил (SDF).


Крайний  срок  для  проведения  операции  Сирийская арабская армия  (Syrian Arab Army  - SAA)  назначила  через  три  недели.  Сделано это было,  вероятно,  в  надежде  напугать  находящиеся в этом регионе  американские войска   перед  началом  нападения. В отличие от недавнего неудавшегося неожиданного нападения так называемых российских  наемников, предстоящие  боевые действия   лягут  на  плечи,  в  основном, крупных  подразделений   сирийских и иранских (несколько тысяч) наземных войск, которые  с  воздуха  будут  прикрываться российскими ВКС.


Соединённые Штаты,  тоже,  конечно, готовятся  к  новым  атакам  и полагают, что,  хотя  и   были захвачены врасплох  недавним  нападения, но все еще  сумели   беспощадно стереть в  пыль  нападавших,   так  что  потенциал для  полного  уничтожения  про-асадовских  сил  -   в руках поддерживаемой США коалиции в Der Ezor. Самым  большим  беспокойством американцев и  Сирийских демократических сил  является,  вероятно,  зловоние 10,000 вражеских трупов, разлагающихся  вокруг них в  течение  нескольких  недель  после сражения.


Другое очень реальное беспокойство - повышенная  вероятность столкновения лицом к лицу   американских и российских ВВС, поскольку они  будут роиться   в   воздушном  пространстве   над  полем  боя,  стараясь поддержать  наземные войска  своей  стороны. Если  учесть  что  у  США  есть   F-22 Raptor  прикрывающие  этот район,  то  воздушное превосходство конечно принадлежит американцам. И  все же, что произойдет  геополитически, когда сирийскую  пустыню  засыплют  горящие обломки российского или  сирийского самолета  сбитого  Америкой?


Дополнение к переводу:


Новейший российский самолет Су-57 замечен в Сирии


Опубликовано 22 февр.


Новейший российский самолет Су-57 замечен в небе Сирии.

Об этом сообщили сирийские активисты.

«Фотография была сделана во время их посадки на Хмеймиме», — рассказал пользователь, разместивший снимок на своей странице в твиттер.


Истребитель Су-57 (в центре) прибыл на авиабазу Хмеймим вместе с четырьмя истребителями Су-35С, четырьмя штурмовиками Су-25 и самолетом ДРЛО А-50.

Су-57 — перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Машина разрабатывается в ОКБ имени Сухого.

8 февраля 2018 года Минобороны сообщило о начале опытно-боевой эксплуатации Су-57.

статью прочитали: 212 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 