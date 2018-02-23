Су-57 в Сирии: Россия цинично пытается увеличить продажи своего оружия, а заодно и получить ценную информацию об F-22

Alex Lockie





Президент России Владимир Путин на фоне прототипа Су-57.Associated Press

Россия, похоже, перебросила свой самый современный истребитель в Сирию.

Эксперт сказал Business Insider, что он может быть использован для шпионажа за американским стелс-истребителем F-22.

Россия часто использует Сирию в качестве демонстрационного полигона для новых образцов оружия, и сейчас, скорее всего, хочет продать Су-57, который, на самом деле, является еще только прототипом, как проверенный в бою самолет.

Но Су-57 не готов к бою, и только 12 самолетов заказано, поэтому Россия ищет финансирование, чтобы расширить программу.

На видео, появившемся в социальных сетях, показан, кажется, российский Су-57 - прототип нового истребителя пятого поколения, размещенный в Сирии — и это может быть прямой угрозой американскому стелс-истребителю F-22.

Джастин Бронк, военный авиаэксперт в институте Royal United Services, сказал Business Insider, что первоначальное определение геолокации видео с Су-57, показало, что видео может быть подлинным, т.е. появление Су-57 в Сирии может иметь место.

Он также сказал, что такое развертывание может быть циничной попыткой России увеличить продажи своего оружия, а заодно и получить ценную информацию об F-22.

"Россия задействовала в Сирии практически всё что она имеет в своих арсеналах, от прототипов до стратегических бомбардировщиков, совершавших до смешного неэффективные боевые вылеты вокруг всей Западной Европы и через Средиземное море", чтобы поразить цели в Сирии, сказал Бронк.





Действительно, Россия часто использует Сирию в качестве демонстрационного полигона для своего военного экспорта.

Она применила самые передовые, сложные системы, такие как запускаемые с подводных лодок крылатые ракеты, разработанные для высокотехнологичных боевых действий на море против простых, практически беззащитных целей в Сирии.

При регулярных бомбежках, Россия применяет неуправляемые боеприпасы, которые просто сбрасывают её истребители эры холодной войны, за что её часто обвиняют в убийстве гражданских лиц в таких местах как больницы.

Бронк считает, что Россия хочет усилить свои позиции на международном рынке оружия и что, развернув Су-57 (прототип без надлежащих двигателей и стелс-конфигурации) в Сирии, сможет рекламировать платформу, как "проверенную в бою".

Хотя - говорит Бронк - Су-57 не был, "конечно, проверен в бою в смысле демонстрации того что он может сражаться с западными истребителями", для чего он собственно предназначен, технически будет считаться что самолет участвовал в боевых действиях.

Но, в то время как Су-57, в его нынешнем, “сыром” состоянии не представляет реальной угрозы в воздухе западным машинам, у него есть массив мощных разнотипных радаров, которые Россия может использовать, чтобы усовершенствовать антистелс-технологии и планы борьбы с американским F-22.

Су-57 ещё не может драться, но уже может шпионить





F-22 в небе над Сирией. David Cenciotti

Согласно Бронку, одной из главных проблем для Су-57 является интегрирование - соединение в единое целое всех "действительно инновационных радарных систем самолета". Он сказал, что у России будет прекрасная возможность проверить конфигурацию систем в Сирии, где оперирует большое количество стелс-истребителей F-22.

"Небо над Ираком и, особенно, над Сирией действительно являются для них кладезем информации о том как мы действуем" сказал генерал-лейтенант VeraLinn "Dash" Джемисон на брифинге Ассоциации Военно-воздушных сил, устроенном институтом Аэрокосмических исследований в январе.

"Наши противники наблюдают за нами — они учатся у нас" сказал Джемисон. С развертыванием Су-57 Россия может учить своих лучших лётчиков, на её новейшем самолете, как выслеживать и бороться с F-22, которые полагались бы на малозаметность как на их главное преимущество в бою с более маневренными российскими самолетами.

Но, как считает Бронк, развертывание Су-57 в Сирии будет "палкой о двух концах" для России. Потому что не только Россия будет иметь возможность “рассмотреть” стелс-истребители США, но их присутствие в Сирии "даст США шанс увидеть, как F-22" реагирует на новый российский самолет, и "позволят западной машине собрать информацию о том как работают его радары".

Рекламный трюк для самолёта престижа?





Путин осматривает Су-57 на выставке. Associated Press

В общем, если Россия действительно перебросила Су-57 в Сирию, то наиболее вероятно, это маркетинговая уловка с целью увеличить экспорт в то время как российская экономика ослаблена низкими ценами на нефть. Хотя Россия и раздувает пиар-шумиху вокруг Су-57, для собственного пользования она заказала только 12 машин и "отчаянно" нуждается в инвестициях из Индии, чтобы увеличить производство, сказал Бронк.

"Они заказали 12 штук" сказал Бронк. "Как вы можете выполнять собственную программу, когда ваш портфель заказов так мал? В государстве, которое имеет огромные бюджетные проблемы и большие военные расходы" Су-57 функционирует как предмет престижа, сказал Бронк.

Таким образом, в то время как гражданская война в Сирии продолжается и сотни гражданских лиц стали жертвами ударов с воздуха, которые наносит союзное России сирийское правительство, Москва собирается использовать возможность продемонстрировать своё новейшее оружие аппаратные средства и получить военное преимущество над своим американским конкурентом.

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