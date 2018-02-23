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опубликовано редакцией на Переводике 23.02.18 06:10
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Су-57 в Сирии: Россия цинично пытается увеличить продажи своего оружия, а заодно и получить ценную информацию об F-22

Alex Lockie


Президент России Владимир Путин на фоне прототипа Су-57.Associated Press

  • Россия, похоже,  перебросила свой самый современный  истребитель в Сирию.

  • Эксперт сказал Business Insider, что он может быть  использован  для   шпионажа  за  американским стелс-истребителем  F-22.

  • Россия часто использует Сирию в качестве демонстрационного  полигона  для новых образцов   оружия, и сейчас, скорее всего,  хочет продать Су-57, который, на  самом  деле,  является  еще  только  прототипом, как  проверенный  в  бою  самолет.

  • Но Су-57 не готов к бою, и только 12  самолетов  заказано,  поэтому  Россия  ищет финансирование, чтобы расширить программу.

На  видео, появившемся в социальных сетях,  показан,  кажется,  российский  Су-57 -  прототип  нового истребителя пятого поколения, размещенный  в Сирии — и это может   быть прямой  угрозой  американскому  стелс-истребителю  F-22.

Джастин Бронк,  военный  авиаэксперт в институте Royal United Services, сказал Business Insider, что  первоначальное  определение  геолокации  видео  с  Су-57, показало, что видео  может быть подлинным,  т.е.  появление  Су-57  в  Сирии  может  иметь  место.

Он также сказал, что такое  развертывание может  быть  циничной  попыткой  России  увеличить  продажи  своего  оружия,  а  заодно  и  получить ценную информацию об  F-22.

"Россия задействовала  в Сирии  практически  всё  что  она  имеет  в  своих арсеналах, от  прототипов до  стратегических  бомбардировщиков,  совершавших  до  смешного  неэффективные  боевые вылеты  вокруг   всей  Западной Европы и через Средиземное море", чтобы поразить цели в Сирии, сказал Бронк.


Действительно, Россия часто использует Сирию в качестве демонстрационного полигона  для  своего военного экспорта.

Она  применила  самые  передовые, сложные системы,  такие  как запускаемые с подводных  лодок  крылатые ракеты,  разработанные  для   высокотехнологичных  боевых  действий  на  море  против  простых,  практически  беззащитных целей в Сирии.

При  регулярных  бомбежках,  Россия  применяет неуправляемые боеприпасы,   которые  просто   сбрасывают  её  истребители  эры холодной войны,  за  что  её  часто обвиняют   в убийстве гражданских лиц в  таких  местах как больницы.

Бронк  считает, что  Россия  хочет  усилить свои  позиции  на  международном  рынке оружия  и что, развернув Су-57 (прототип без  надлежащих двигателей и  стелс-конфигурации)  в  Сирии,  сможет  рекламировать платформу, как "проверенную  в   бою".

Хотя  -  говорит  Бронк -  Су-57 не был, "конечно,  проверен  в  бою  в смысле  демонстрации  того  что  он  может  сражаться с  западными  истребителями", для  чего  он  собственно  предназначен,  технически  будет  считаться  что  самолет  участвовал  в  боевых  действиях.

Но, в то время как Су-57,  в  его нынешнем,  “сыром”  состоянии  не представляет реальной угрозы  в  воздухе  западным  машинам,   у него  есть  массив  мощных  разнотипных  радаров, которые Россия может  использовать, чтобы усовершенствовать антистелс-технологии  и планы  борьбы  с  американским   F-22.

Су-57  ещё не может драться,  но уже может шпионить


F-22 в  небе  над  Сирией.  David Cenciotti

Согласно Бронку, одной  из главных проблем для Су-57  является  интегрирование -  соединение в единое целое  всех  "действительно  инновационных  радарных  систем  самолета". Он сказал, что  у  России   будет прекрасная возможность проверить конфигурацию  систем  в Сирии, где оперирует  большое  количество стелс-истребителей  F-22.

"Небо над Ираком и, особенно,  над  Сирией  действительно являются  для  них  кладезем информации  о  том  как  мы  действуем"  сказал генерал-лейтенант VeraLinn "Dash" Джемисон на брифинге Ассоциации Военно-воздушных сил, устроенном институтом Аэрокосмических исследований в январе.

"Наши противники наблюдают за нами — они учатся у  нас"  сказал Джемисон. С развертыванием Су-57 Россия может учить своих лучших  лётчиков,  на  её  новейшем самолете, как  выслеживать  и бороться с F-22, которые полагались бы на  малозаметность  как на их главное преимущество в бою с более маневренными российскими самолетами.

Но, как    считает  Бронк,  развертывание  Су-57 в Сирии  будет  "палкой о двух концах" для России. Потому что не только  Россия будет  иметь  возможность  “рассмотреть” стелс-истребители  США, но  их присутствие в Сирии  "даст США шанс  увидеть, как F-22" реагирует  на новый   российский  самолет, и "позволят  западной  машине  собрать  информацию о  том  как  работают  его  радары".

Рекламный трюк для  самолёта  престижа?


Путин  осматривает Су-57  на  выставке. Associated Press

В  общем, если   Россия  действительно перебросила Су-57 в Сирию, то  наиболее вероятно,  это  маркетинговая уловка   с  целью  увеличить экспорт в  то  время  как  российская экономика ослаблена  низкими  ценами на нефть. Хотя Россия  и  раздувает  пиар-шумиху  вокруг Су-57,  для  собственного   пользования  она  заказала  только 12  машин  и "отчаянно" нуждается в инвестициях из Индии, чтобы увеличить производство, сказал Бронк.

"Они заказали 12  штук"  сказал Бронк. "Как вы можете выполнять  собственную программу, когда  ваш  портфель заказов  так  мал? В государстве,  которое  имеет  огромные бюджетные проблемы и  большие  военные  расходы"  Су-57 функционирует как предмет  престижа, сказал Бронк.

Таким образом, в то время как гражданская  война  в  Сирии  продолжается  и сотни гражданских лиц  стали  жертвами  ударов с воздуха,  которые  наносит  союзное  России сирийское  правительство, Москва  собирается  использовать возможность  продемонстрировать  своё   новейшее  оружие  аппаратные средства и получить военное преимущество  над  своим  американским  конкурентом.



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теги: Сирия  
   
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