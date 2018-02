архив



опубликовано редакцией на Переводике 24.02.18 07:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Wilson: Airmen must get creative if they want to beat China and Russia" США - 22 февраля 2018 г. ”Учиться военному делу настоящим образом” (В.И.Ленин) должны молодые американские авиаторы и подходить к этому надо творчески, быть готовыми воевать с Китаем и Россией в условиях отсутствия таких жизненно важных технологий как навигация GPS и спутниковая связь

by Sandra Erwin — February 22, 2018

Министр ВВС США Хизер Уилсон выступает на симпозиуме “Война в воздухе” Ассоциации военно-воздушных сил, Orlando, Fla., Feb. 22, 2018. Credit: U.S. Air Force Министр ВВС Хитер Уилсон: “Мы больше не определяем и не контролируем темп инноваций” ORLANDO, FLA. — Министр военно-воздушных сил Хизер Уилсон предупредила молодых авиаторов, что в будущей войне против ближайших конкурентов, они должны быть готовы воевать в условиях отсутствия технологий, которые большинство считает жизненно важными, таких как навигация GPS и каналы спутниковой связи. Страны-соперники, Китай и Россия разрабатывают самые современные ракеты и электронное оружие, предназначенные для выведения из строя американских, основанных на спутниковых технология, коммуникационных, командных и управляющих сетей, сообщили специалисты по анализу разведывательных данных. Как бы там ни было, но самое компьютеризированное из всех когда-либо живших поколений должно будет, в конечном счете, иметь дело с этой проблемой. Уилсон назвала эту реальность подготовкой вооруженных сил к годам “великодержавного соперничества”. “Нашему относительному преимуществу в воздушной и космической мощи брошен вызов” сказала Уилсон в программной речи в четверг на симпозиуме “Война в воздухе” Ассоциации военно-воздушных сил “Мы все еще обладаем большим преимуществом” сказала она широкой аудитории действующих военных авиаторов. Однако никто не может предсказать, сколько времени нынешнее американское лидерство будет продолжаться. Конкурирующие страны “крадут технологии, которые мы разработали” сказала Уилсон. “Мы больше не определяем и не контролируем темп инноваций”. Военно-воздушные силы привыкли к “безукоризненным командованию, управлению и связи” сказала она. “Вы могли говорить с кем угодно и когда угодно”. В будущем конфликте с близким по уровню противником доступ к этим технологиям не будет гарантирован - предостерегла Уилсон. “Мы оказываемся перед необходимостью ожидать от вас, что вы, авиаторы, получив приказ, будете выполнять задания в сложной запутанной обстановке, где связь не гарантирована, и вы все таки будете побеждать”. Уилсон сказала, что действия в “оспариваемом пространстве” требуют от летчиков творческой тактики. “Она требует, чтобы авиаторы придумывали и применяли новшества, не ожидая что им скажут что и как они должны делать”. С тех пор как она, гражданский человек, заняла высший пост в ВВС, Уилсон призывает военно-воздушные силы быть менее бюрократическими и косными, чтобы молодые авиаторы могли продвинуть свои идеи по цепочке инстанций. На мероприятии Ассоциации военно-воздушных сил Уилсон провела презентацию “Shark Tank”- подобной программы, чтобы представить собравшимся молодых креативных авиаторов способных реализовывать идеи. В “соперничестве великих держав”, сказала она, преимущество будет не у тех, кто просто создаст лучшие технологии, но у тех кто также сможет “творчески применить их”. Основной посыл полевым частям - они должны сосредоточиться на совершенствовании навыков борьбы в условиях поврежденных или плохо действующих технологических систем. Главное в речи Уилсон - то, что мы должны “вернуться к основам”, сказал генерал-лейтенант Маршалл "Брэд" Уэбб, глава Командования специальных операций Военно-воздушных сил (AFSOC) “Каждая технология имеет свою контр-технологию” сказал Уэбб репортерам в четверг. Подготовка к боевым действиям против близких по уровню противников требует “фундаментальных разработок и решений” сказал он. “Речь идет не столько о высоких технологиях, сколько о принципах их реализации”. Главный мастер-сержант Командования специальных операций ВВС (AFSOC) Грегори Смит сказал, что войска регулярно, в плановом порядке обучаются действовать без GPS, сотовых или спутниковых радио-телефонов. “Мы просто провели парочку учений, какие проводились 20 лет назад” сказал Смит. Авиаторы AFSOC проходят через жесткие тренировки, когда их посылают на неизвестную территорию и говорят выполнить задачу без применения технологий. “Мы говорим им - замысел командования такой-то, вы выдвигаетесь вперед и у нас нет связи” сказал Смит. “Мы полагаем, что они смогут выполнить поставленную задачу”. Смит сказал SpaceNews, что конфликты в “оспариваемом пространстве” уже долгое время находятся в центре внимания AFSOC, даром что проблема “оспариваемого пространства” теперь привлекает большое внимание и медиа и высокопоставленных руководителей. “Поскольку мы видим технологические достижения конкурента, мы должны заново продумать способы противодействия” сказал Смит. “Точно так же, как мы учимся обходиться без еды или топлива, то точно то же самое - с GPS или другими технологиями”. Вопросы усилий других держав по противодействию американскому военному господству в космосе и что с этим делать, были предметом больших дебатов в Пентагоне и разведывательном сообществе. В среду, в Космическом центре НАСА им. Кеннеди, Сьюзен Гордон, первый заместитель директора национальной разведки, сообщила Национальному космическому совету (NSC), что возможности Китая по уничтожению спутников или подавлению коммуникационных систем представляют реальную угрозу. “И Россия и Китай развивают свои противоспутниковые возможности чтобы использовать их во время будущего потенциального конфликта с Соединенными Штатами” сказала Гордон вице-президенту Майку Пенсу, который руководит NSC. Вооруженные силы Китая тренируются вести “полноценную радио-электронную борьбу, которая может угрожать нашей наземной и космической инфраструктуре”. статью прочитали: 234 человек Комментарии