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опубликовано редакцией на Переводике 24.02.18 19:54 скаут: tverdoxlebova93;

Ссылка на оригинал Кучма не может найти Украину на карте «Украина никогда не была государством в полном смысле этого слова, а сегодняшнее положение украинцев ужасно. 75% валового продукта — наши долги. Это ужас. А кто за них платить будет? Если сейчас не даст Международный валютный фонд, что объявлять дефолт?» - возмущается бывший лидер Украины. Кучма уверен, что к подобному положению страну привели политики, находящиеся в государственном аппарате, а также депутаты Верховной Рады и околополитическая тусовка в лице журналистов, политологов и прочих людей, имеющих отношение к процессам власти в стране. Бывший президент разочарован тем, что все разговоры на внутренне арене Украины ведутся исключительно о предстоящих выборах, и соответственно, о том, как получить руководящие должности в стране. Кучму расстраивает тот факт, что никто не говорит о том, как улучшить жизнь населения, никто не разрабатывает программ по выходу из того крутого пике, в котором оказалась страна под желто-синим флагом. Второго президента Украины вводит в депрессию и то, что к государству никто не относится всерьез на мировом уровне. По его словам, к стране относятся как к несуществующей на карте. «Мы все с нетерпением ждали Мюнхенской конференции. Однако Украина оказалась вообще на задворках. Якобы мы там не существуем. Если бы не поехал туда президент и не напомнил, что мы на европейской карте, так наверняка бы и забыли. Вот что страшно. И над этим надо думать», — отметил Леонид Кучма. Спустя четыре года после смены власти экономическое положение Украины крайне нестабильно, все основные показатели успешности страны неуклонно ползут вниз. Если в 2013 году государственный и гарантированный государством долг составлял 40% ВВП, то к концу прошлого года больше 80% ВВП. С 2013 по 2016 годы объём ВВП на душу населения сократился с $4075 до $2221. До проведения еврореформ среднемесячная зарплата и пенсия равнялись $408 и $112 соответственно, а сегодня $267 и $48. Украина боролась за включение в Евросоюз, хотела быть принятой на равных в европейский конгломерат, но в итоге оказалась на обочине европейской трассы с протянутой рукой и постоянно брызгающей слюной, виня во всех своих бедах соседние государства, в том числе Россию. Встреча глав МИД стран «нормандской четвёрки» должна была состояться на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, однако её пришлось отменить из-за срочного отъезда министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в Берлин. Кроме того, во время выступления президента Петра Порошенко зал был наполовину пуст. А присутствующие отреагировали на выступление президента крайне сдержанно и холодно. Кучма уверен, что к подобному положению страну привели политики, находящиеся в государственном аппарате, а также депутаты Верховной Рады и околополитическая тусовка в лице журналистов, политологов и прочих людей, имеющих отношение к процессам власти в стране. Бывший президент разочарован тем, что все разговоры на внутренне арене Украины ведутся исключительно о предстоящих выборах, и соответственно, о том, как получить руководящие должности в стране. Кучму расстраивает тот факт, что никто не говорит о том, как улучшить жизнь населения, никто не разрабатывает программ по выходу из того крутого пике, в котором оказалась страна под желто-синим флагом. Второго президента Украины вводит в депрессию и то, что к государству никто не относится всерьез на мировом уровне. По его словам, к стране относятся как к несуществующей на карте.Спустя четыре года после смены власти экономическое положение Украины крайне нестабильно, все основные показатели успешности страны неуклонно ползут вниз. Если в 2013 году государственный и гарантированный государством долг составлял 40% ВВП, то к концу прошлого года больше 80% ВВП. С 2013 по 2016 годы объём ВВП на душу населения сократился с $4075 до $2221. До проведения еврореформ среднемесячная зарплата и пенсия равнялись $408 и $112 соответственно, а сегодня $267 и $48. Украина боролась за включение в Евросоюз, хотела быть принятой на равных в европейский конгломерат, но в итоге оказалась на обочине европейской трассы с протянутой рукой и постоянно брызгающей слюной, виня во всех своих бедах соседние государства, в том числе Россию. Встреча глав МИД стран «нормандской четвёрки» должна была состояться на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, однако её пришлось отменить из-за срочного отъезда министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля в Берлин. Кроме того, во время выступления президента Петра Порошенко зал был наполовину пуст. А присутствующие отреагировали на выступление президента крайне сдержанно и холодно.



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