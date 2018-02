архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.02.18 02:51 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Syria Foils Major US-Israeli Plot in Eastern Ghouta: Military Source" Иран - 25 февраля 2018 г. Сирия сорвала крупную американо-израильскую операцию в Восточной Гуте

TEHRAN (Tasnim) – Как сообщают сирийские военные источники, сирийская армия и её союзники недавно сумели сорвать крупную американо-израильскую операцию по переброске нескольких тысяч террористов в район Восточной Гуты, вблизи Дамаска. February, 24, 2018

В субботу, говоря с агентством Tasnim на условиях анонимности, источник сказал, что израильская авиация должна была нанести удары по позициям сирийской армии в пригороде Дамаска с тем, чтобы попытаться проложить дорогу для террористов так называемой Jaish al-Islam Takfiri, к городам al-Nashabiyah и Outaya в Восточной Гуте к востоку от горной гряды Qalamoun. Также предполагалось, что другие 5000 вооруженных террористов, базирующиеся в городе al-Tanf в юго-восточной Сирии, под покрытием американских авиаударов, присоединятся к боевикам Jaish al-Islam в Восточной Гуте, добавил он. Американо-израильская операция против сирийского правительства была пресечена на корню, после того как сирийская армия и её союзники приняли своевременные меры, развернули войска на этих двух направлениях и оттеснили террористов обратно, сказал источник далее. Озлобленные поражением, боевики обстреливают население из минометов, сказал сирийский источник, подчеркнув, что вооруженные силы арабской страны полны решимости раз и навсегда уничтожить террористов, действующих вокруг столицы. Последние несколько дней, Восточная Гута стала свидетелем возобновления насилия - террористы, перед лицом неминуемого разгрома, вновь усилили минометные обстрелы сирийской столицы. Совет Безопасности ООН в пятницу отложил голосование по вопросу о 30-дневном прекращении огня в Восточной Гуте 24-часовая отсрочка голосования последовала после срочных консультаций в по тексту резолюции предложенной Швецией и Кувейтом, проведенных в последний момент после того, как Россия, имеющий право вето союзник сирийского президента Башара аль-Асада, предложила новые поправки в пятницу. Для принятия резолюции нужно девять голосов “за”, и ни одного вето (право вето имеют Россия, Китай, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция). Российский министр иностранных дел Сергей Лавров указал что предложение по перемирию по Восточной Гуте не обеспечивает гарантии, что боевики прекратят продолжающееся насилие. "Нет (никаких) ответов на вопросы о гарантиях того, что боевики примут условия этой гуманитарной паузы и не продолжат обстреливать жилые районы Дамаска. Эти гарантии нам не даны” сказал Лавров. В четверг Лавров выразил готовность Москвы рассмотреть перемирие в Сирии, но только если оно не будет покрывать ДАИШ, Фронт ан-Нусра и другие террористические группы, которые "проводят систематические артобстрелы жилых кварталов Дамаска".



VIDEO: Syrian army brigadier speaks to troops flanked by Russian soldiers Видео: Бригадир сирийской армии выступает перед своими бойцами под прикрытием российских солдат Неизвестно, было ли это видео снято до авиаударов по Восточной Гуте или после. (Screen grab) Ahd Fadel, Al Arabiya.net Sunday, 25 February 2018 Видео Появилось видео, на котором бригадир сирийской армии Сухейл аль-Хасан (Suheil al-Hassan), известный как “Тигр”, выступает в Дамаске перед войсками сирийского режима под охраной российских солдат. Российские солдаты в полном обмундировании стоят вокруг аль-Хасана в повышенной боевой готовности, держа в руках оружие, пальцы - на спусковых крючках. Также, вокруг аль-Хасана стоят военнослужащие сирийской армии, и тоже - в боевой готовности. Аль-Асад перевел аль-Хасана из провинции Идлиб, чтобы провести военную операцию в Дамаске, и, кажется, бригадир говорил с войсками именно о ней. Неизвестно, было ли это видео снято до авиаударов по Восточной Гуте или после. “Это - гора Qasyioun, благословленная Башаром аль-Асадом” сказал аль-Хасан войскам, указывая на гору, возвышающуюся над Дамаском. “Дамаск ждет вас, чтобы одеть ее в цвета победы … С Богом мы победим, и с верой мы победим. Помните, что каждый из вас решил бороться, чтобы защитить правду, достоинство, и спасти Сирию и ее людей”, добавил он. Last Update: Sunday, 25 February 2018 KSA 17:02 - GMT 14:02 статью прочитали: 9321 человек Комментарии