Польский министр: Польше нужен музей “Полокоста”

February 22, 2018 (JTA) — Министр польского правительства поддержал призывы к созданию музея “Полооста”, чтобы рассказать историю польских граждан не-евреев, убитых нацистами.

Во вторник, в интервью государственным СМИ, заместитель министра культуры Польши Ярослав Селлин предложил свою поддержку в деле создания такого музея. Это предложение прозвучало на фоне и так уже натянутых отношений между Польшей, Израилем и мировым еврейством, из-за недавно принятого закона о Холокосте, который делает уголовно наказуемыми заявления, что польская нация или польское государство ответственны за нацистские преступления.

Во время Второй мировой войны, нацисты убили почти 2 миллиона поляков и приблизительно 3 миллиона польских евреев.

“Я думаю, что история судьбы польской нации во время Второй мировой войны, в первой фазе — разрушение нашей страны нацистами и Советами — и во второй фазе, когда наша страна находилась под полной оккупацией — имеет право быть рассказанной и что мир должен видеть эти ужасающие потери”, сказал Селлин польскому Radio One, сообщает CNN.

Селлин ссылался на предложение о создании такого музея сделанное писателем и ученым Мареком Коченом в польской ежедневной газете Rzeczpospolita, пишет агентство Рейтер, хотя термин “Полокост” использовался в некоторых польских аккаунтах в Твиттере с, по крайней мере, 2012 года.

Не ясно, означает ли поддержка Селлина музея Полокоста, что он будет создан. В Польше уже действует музей Второй мировой войны.

статью прочитали: 254 человек