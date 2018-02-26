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опубликовано редакцией на Переводике 26.02.18 03:32
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Польский министр: Польше нужен музей “Полокоста”

February 22, 2018 (JTA) — Министр польского правительства поддержал призывы к созданию музея “Полооста”, чтобы рассказать историю  польских граждан  не-евреев, убитых нацистами.

Во вторник, в интервью государственным СМИ,  заместитель министра культуры Польши  Ярослав Селлин предложил свою поддержку в  деле  создания  такого музея.  Это  предложение  прозвучало  на  фоне и  так   уже натянутых отношений между Польшей,  Израилем и мировым  еврейством, из-за  недавно принятого  закона  о Холокосте, который  делает  уголовно наказуемыми  заявления, что польская нация  или  польское  государство ответственны за нацистские преступления.

Во время Второй мировой войны,  нацисты убили почти 2 миллиона поляков и приблизительно 3 миллиона польских евреев.

“Я думаю, что история  судьбы польской нации  во время Второй мировой войны, в первой фазе — разрушение нашей страны нацистами и Советами — и во  второй фазе, когда наша страна находилась под полной  оккупацией — имеет право быть рассказанной  и что мир должен  видеть эти  ужасающие  потери”, сказал Селлин польскому Radio One, сообщает  CNN.

Селлин ссылался  на  предложение  о  создании  такого музея  сделанное  писателем и ученым Мареком Коченом в польской ежедневной газете Rzeczpospolita,  пишет  агентство Рейтер, хотя термин “Полокост”  использовался  в некоторых польских аккаунтах в Твиттере с, по крайней мере, 2012  года.

Не ясно, означает ли поддержка Селлина музея Полокоста,  что  он  будет создан. В  Польше  уже  действует музей  Второй мировой войны.

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теги: Польша  
   
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