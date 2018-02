архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 26.02.18 04:42 скаут: Игорь Львович Великобритания

"Как в разных странах смотрят Олимпиаду. Рассказывают русские блогеры из Китая, Кореи, Европы и США" Как в разных странах смотрят Олимпиаду ЭЛЬЗА РАДА Уже в это воскресенье, 25 февраля, в Корее пройдет закрытие XXIII Зимних Олимпийских игр. ZIMA попросила русскоязычных блогеров из разных стран рассказать о том, как там следят за своими спортсменами и кого особенно любят, как относятся к допинговому скандалу и чем им вообще запомнилась корейская Олимпиада.

Полина Ермакова, Китай Автор блога A Siberian in China В Китаем спортом повально увлечены в первую очередь пожилые люди. Все как один они в парке на зарядках, на танцах, кто-то замер в растяжке, кто-то руками машет, кто-то просто ходит, но все чем-то заняты. Но все же и здесь есть свои спортивные идолы. Например, Лю Сян - олимпийский чемпион-2004 в беге 110 м с барьерами, мировой рекордсмен, первый китайский легкоатлет, выигравший Олимпийские игры. Яо Мин – здоровенный баскетболист, рост которого составляет 2,29 м. Вот на этих двух парней равняется вся Поднебесная! Китайцы также поддерживают своих в бадминтоне и настольном теннисе, а еще восторгаются женской волейбольной командой. Но заметили, что все являются представителями летних видов спорта, а как обстоят дела с зимними? На самом деле все намного проще. Как ответил мой коллега, который обожает играть в бадминтон по выходным, в Китае просто мало площадок для зимних видов спорта. Нет, смотреть-то они смотрят, и даже болеют за женскую команду по керлингу. Потому что, как говорит мой босс, у них уж очень хорошо стало получаться, даже с Канадой соперничают. Но главная причина, почему миллионы китайских глаз устремлены к экранам телевизоров, кроется в другом. Как известно, в 2008 году в Пекине с большим размахом и успехом прошла летняя Олимпиада. И очень многие поговаривают, что она была одной из лучших в плане организации и проведения. Следующая зимняя Олимпиада-2022 пройдет снова в Пекине. Таким образом, Пекин станет первым городом, принимавшим и летние, и зимние игры. Почетно? Очень! И конечно, Китаю, как радушному хозяину, очень хочется, чтобы к нему возвращались снова и снова. Вот и прильнула вся страна к экранам. Для меня лично эта Олимпиада запомнится претензиями российских чиновников в адрес российских спортсменов. Некоторые говорили, мол, поехал под нейтральным флагом – предал Россию. Им-то легко судить с высоты своих ораторских трибун. А если человек всю жизнь посвятил, пропахав ни один десяток лет, с потом и кровью шел к заветным олимпийским кольцам? И ты попробуй-ка, продержи себя на пике формы до следующей Олимпиады! Так только Бьорндален может - он нескончаемый! И я бесконечно горда теми ребятами, которые не побоялись этого бюрократического нахальства со стороны русских чиновников и все-таки приехали, участвуют и побеждают. Ведь успехи страны – это успехи конкретных людей, а не цвета флага.

Екатерина Рогозкина, Южная Корея редактор туристического журнала о Пусане, гид, блогер В эту Олимпиаду я болею за Россию и переживаю за Южную Корею. Я была в приморском городе Каннын на финале общего зачета по фигурному катанию, когда спортсмены из России взяли серебро. Несколько раз ездила смотреть на матчи с участием российских хоккеистов — и все трибуны были в российских флагах! Помимо профессиональной команды болельщиков, которые заводят стадионы, было много российских туристов с флагами, где были написаны названия их городов, а также русскоязычных жителей Кореи. Эта Олимпиада рискует войти в историю по максимальной активности российских болельщиков не на своей территории.

Российский Дом спорта оказался центром для русских болельщиков. Туда приходишь, берешь пирожок, наливаешь себе чай, падаешь в удобное кресло и не хочется никуда уходить. Ребята из Питера и Москвы умудрились создать в Доме невероятно комфортную атмосферу, несмотря на все препоны и запреты. При этом у самих корейцев очень низкая вовлеченность в происходящее. По статистике всего около 35% населения интересуется проходящей в их стране Олимпиадой. Мы с трудом нашли спорт-бар, где транслировали открытие игр, и в нем находились одни иностранцы. Отсутствие интереса к Олимпиаде у корейцев можно объяснить довольно слабым развитием зимних видов спорта и недовольством от больших трат на создание олимпийских объектов, которые будут разобраны после окончания игр. Это не как в Сочи, где все до сих пор функционирует и привлекает туристов. Я переживаю из-за того, что Корея не воспользовалась таким мировым событием, чтобы продемонстрировать все свои сильные стороны. Дала сбой корейская логистика. Есть проблемы с перехватывающими парковками, из-за которых автобусы-шаттлы стоят в мертвых пробках и зрители опаздывают на соревнования. В поисках парковки для своего авто можно в трех местах получить три разные инструкции, куда ехать. Только в последний момент пустили дополнительные поезда из Сеула. В букинговых системах доступно только очень дорогое жилье, хотя на месте без проблем можно найти дешевые отели и мотели. Самые большие разочарования на играх связаны с корейским общепитом. Корея на правительственном уровне тратила огромные суммы для популяризации местной кухни. В итоге вкусно поесть было негде не только иностранцам, но и местным. Даже в официальном шатре-ресторане в Олимпийском парке Каннына уровень ассортимента и приготовления оставляет желать лучшего. Рестораны за пределами парка не особо готовы к приему иностранцев: нет меню на английском. Несколько раз, когда мы ели в таких местах, тетушки выдыхали спокойно, узнав, что мы можем с ними объясниться по-корейски. Но если закрыть глаза на проблемы, без которых не обходится ни одно такое масштабное мероприятие, то, конечно же, очень приятно получать спортивный заряд от болельщиков и побед российских спортсменов.

Оксана Булгакова, Швеция Гид, автор инстаграм-аккаунта о жизни в Стокгольме Нельзя сказать, что Зимнюю Олимпиаду смотрит каждый швед и нам круглосуточно показывают репортажи из Кореи, но люди, увлеченные спортом, следят за событиями и на рабочих перерывах обсуждают успехи сборной. Особое внимание здесь было приковано к лыжникам Маркусу Хельнеру и Шарлотте Калла, оба уже являются олимпийскими призерами. Я и сама болела за Шарлотту и искренне радовалась, когда она победила в скиатлоне. И конечно, в стране поддерживают Енни Бурманссон (фристайл), самую юную участницу, которая когда-либо представляла Швецию на Зимних Олимпийских играх, ей исполнилось всего 15 лет. В Швеции детей ставят на лыжи едва ли не с того момента, как ребенок начинает уверенно ходить. Соответственно катание на лыжах, коньках и сноуборде доминирует над остальными видами спорта. У каждой крупной организации – «Эриксон», «Спотифай», «Скайп» – есть корпоративные поездки для сотрудников на горнолыжные курорты. Самыми популярными являются курорты Åre, Romme Alpin, Salen. Приятно, когда шведские спортсмены выигрывают золото, но медали не являются первостепенной целью, хотя король лично благодарит сборную, всячески поддерживает их моральный дух. Шведы много внимания уделяют поведению спортсменов, технической части их подготовки, насколько достойно они представляют страну, любят обсудить форму и марки одежды, чтобы потом приобрести себе что-то похожее.

Римма Асмян, США Автор блога о жизни в Калифорнии Rimma Diego Сама я мало слежу за соревнованиями, знаю только, что американцы как будто расстроились, когда Россию урезали в правах из-за допингового скандала. Говорили, мол так неинтересно, не с кем соревноваться будет. Здесь многие смотрят Олимпийские игры, но редко их обсуждают: 'It's not a conversation piece so much'. Американцы следят за количеством медалей в копилке, однако не то чтобы очень азартно. Существует мнение, что они как бы заранее уверены, что в любом случае соберут медалей больше, чем другие страны, так как они инвестируют денег в спорт больше, чем другие страны. Есть несколько факторов, которые сужают число смотрящих Олимпиаду в США: Здесь очень мало у кого есть кабельное телевидение. Вместо того, чтобы платить за него кучу денег, все пользуются Netflix;

Американцы очень сфокусированы на своем футболе и бейсболе. И в этом случае очень развита культура сидеть и смотреть игры в баре (в том числе из-за отсутствия кабельного дома).

И хотя аудитория у Олимпийских игр шире, чем у того же Суперкубка (больше девушек, геев, людей старшего поколения), никто не идет в бар специально смотреть Олимпиаду - игры сильно растянуты во времени, плюс сказывается разница часовых поясов. Что касается любимых олимпийских зимних видов спорта американцев, то раньше это был хоккей. Но с недавних пор их самым классным хоккеистам (NHL) запретили участвовать в Олимпиаде, поэтому интерес к играм несколько поубавился. Зато все обожают смотреть соревнования по сноуборду и горным лыжам. Керлингом тоже балуются, просто потому что это выглядит забавно. А фигурное катание любят смотреть девушки.

Алена Аникушина, Финляндия Автор блога на сайте "Всё о Финляндии" Мне, как белоруске, интересны, конечно, белорусские спортсменки, но, не скрою, переживаю и за российских тоже. Мужу-финну больше всего нравится хоккей, что и понятно: финны обожают этот вид спорта, и победа в любой, даже самой низкой по рейтингу лиге, воспринимается финнами как событие государственного масштаба. Еще здесь следят за биатлоном, лыжными гонками и фигурным катанием, несмотря на то, что у финнов в последнем виде спорта нет таких ярких успехов. В этом году благодаря бронзовой медали Энни Рукаярви в сноуборде этот вид спорта тоже не обошли вниманием. Финны - очень гордый и патриотичный народ. И любую победу, будь то на спортивном, образовательном или инновационном поприще, превращают в масштабное событие. Например, летом 2017 года Финляндия попала в книгу рекоров Гиннеса, потому что побила рекорд по количеству купающихся голышом в одном месте. И это событие на полном серьезе освещали во всех СМИ и гордились. Что уж говорить о спорте? Особенно, о хоккее и биатлоне. В этом году впервые за 16 лет финские хоккеисты остались без медалей, и этот факт обсуждается везде. И самые горячие споры, как вы понимаете, за бокалом пива в пабе. Иногда мне кажется, что внешне сдержанные финны только и ждут какого-нибудь спортивного события, чтобы проявить наконец свою дикую северную сущность. Кстати, еще многие здесь увлекаются ставками в букмекерских конторах. Тогда болеть за Олимпиаду становится еще и выгодно. Но очень нервно! Мне Олимпиада запомнится тем, что российские спортсмены выступали не под своим флагом, и мне это кажется несправедливым, потому что исторически сложилось, что во время Олимпиады прекращались даже войны. И в то же время – гордость за ребят, что они все-таки приехали защищать честь страны. Запомнится и медалями белорусок: биатлонисток и спортсменки в фристайле. А также забавным случаем: президент Белоруссии собрал целую пресс-конференцию, возмущаясь судейством в мужском фристайле, когда Антон Кушнир не добрал буквально полбалла и не прошел в финал. Этот факт так возмутил главу государства, что ему " пришлось ночью поднять по тревоге МИД" и направить телеграмму в адрес президента МОК Томаса Баха " (цитата из газеты).

Никита Баталов, Германия Автор телеграм-канала "Русский пришелец в ФРГ " Я всегда довольно внимательно слежу за Олимпиадами – как за летними, так и за зимними. Но вот Игры-2018 в Пхенчхане стали, наверное, первыми, когда смотришь на все не как на спортивные соревнования, а как на театральное представление. Я активно следил за прошлой Олимпиадой в Сочи: тогда был настоящий национальный подъем, много медалей, наши невероятные победы, которые никто не ожидал. Но потом наших начали этих медалей лишать, Россия потеряла первое место – все это стало неприятной, разочаровывающей историей. Потому что ты понимаешь, что это уже не спорт, а борьба за амбиции, особенно тяга российских властей к какому-то гигантизму, мнению, что нужно быть первыми любой ценой. С другой стороны, когда на все это смотришь, осознаешь, что под допингом-то не только российские спортсмены. Например, странная история с норвежцами, которые заказали тысячи доз лекарства от астмы (за последние два десятилетия около 70% олимпийских наград Норвегии было завоевано «астматиками» - прим. ред.). Испытываешь разочарование – это уже не честный спорт, а борьба химиков. Конечно, не везде так, но такие истории портят общее впечатление. Что касается немцев и их любви к зимнему спорту, то в первую очередь здесь все увлекаются горными лыжами. Секрет успеха немца в любом виде спорта (а сейчас Германия, кстати, занимает второе место в медальном зачете) – качественный отбор и спортивность нации с самого детства. Каждый записан не в одну, а сразу в несколько спортивных объединений. Но вообще в Германии немного по-другому относятся к Олимпиаде, чем в России: не такого, что болеет вся страна, которая страдает от поражений и испытывает невероятный подъем от побед – всё как-то спокойнее. Здесь считают: выиграли – ну и молодцы. статью прочитали: 271 человек Комментарии