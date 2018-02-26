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В России процветают антисемитизм и ненависть к Израилю


 Расцвет антисемитизма в России (новая илюстрация к антиизраильскому и антиврейскому "посту" (24 февраля 2018 года)
Фото: страница "Яга Йогова" в сети Facebook

Накануне приближения праздника Пурим (14-15 числа месяца Адар,в этом году Пурим и Шушан-Пурим отмечаются 1-2 марта) в России усиливается антисемитская и антиизраильская пропаганда.


Тон задал известный политолог и публицист Максим Шевченко — член совета при президенте РФ по правам человека, который в день столетия создания Красной армии (23 февраля) обрушился с резкими нападками на «фашиста и правого сиониста Сатановского».

По мнению Шевченко, «фашист» Сатановский — это «бегемот, вставший на задние лапы, который грозит броситься на дрессировщика».

«Оставьте в покое Россию, перестаньте навязывать нам вашу политику», — заявляет советник президента РФ, обращаясь к израильтянам.

«Я не хочу, чтобы Россия была колонией Израиля», — заявил Максим Леонардович, противопоставляя «плохому» Сатановскому хороших «евреев-коммунистов» — обозревателя газеты «Гаарец» Гидеона Леви и бывшего журналиста газеты «Правда» Исраэля Шамира (ныне православного москвича).

Текст интервью приводит портал «Нет любавичским хасидам в России» («ХАБАДу — нет»), — легально действующее антисемитское сообщество в социальной сети ВКонтакте.

«Сегодня очень актуален вопрос: «почему библейские иудеи одерживают над человечеством победы одну за другой?», ибо многих людей интересует, почему же в масштабе нашей планеты дело обстоит именно так: Зло множится числом, а Добро и Справедливость являются в современном мире исчезающими понятиями», — пишет 25 февраля в «Живом журнале» Антон Благин — один из многочисленных российских «антисемитов в законе».

Но, пожалуй, на данный момент, всех «переплюнул», 24 февраля, русский патриот Яг Йогов в сети Facebook.


ПРЕДУПРЕЖДЁН,ЗНАЧИТ СПАСЁН.

РОДИТЕЛИ! Пурим попадает на 23.02 и на 08.03 (а с поправками на 12.03)...БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, своих и чужих...Не будьте беспечны...НЕЛЮДИ ОТ РИТУАЛОВ, которые для них святы!!!, не отказались...Утройте внимание, в этой полосе дней. Продумывайте шаги.Не посылайте детей одних куда-либоПроведите разъяснительные беседы. Не будьте их овцами и баранами.Не забывайте и о сатанистской стороне нашего времени.

Его «пост» воспроизводит известный борец с еврейским засильем из Перми Роман Юшков, добавляя от себя, 25 февраля, очередное интервью выкреста-антисемита Эдуарда Ходоса.

app-facebook
 Roman Yushkov
13 hours ago

Ведущий хабадовед Эдуард Ходос - о ситуации в Перми, о еврее-русофобе-педерасте Виталие Портникове, об украинских "нацистских" дружинах, финансируемых хабадником Коломойским и др.

Как информировал Курсор, 21 февраля главный раввин РФ Берл Лазар встретился в Москве с депутатом кнессета Шули Муалем-Рафаэли (Еврейский дом).

Как говорится в сообщении на странице Лазара в сети Facebook, во встрече также принял участие израильский политический деятель Михаэль Кляйнер и раввин берлинской иешивы Хаим Розваский.

В ходе беседы выяснилось, что что Лазар видит искажения истории и антисемитизм только за пределами РФ.

статью прочитали: 409 человек

   
теги: Израиль  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Opozdavshiy, 26.02.2018 11:02:32
Ребята израильтяне, вам дали страну?
Вы получили "землю без народа для народа без земли"?
Вот и обустраивайтесь там, несите переносите туда всех своих хасидов и тетенек типа Маши Гессен. Устали мы все от вас смертельно.
Это, кстати, полностью ваша заслуга.
Приходится постоянно защищать вас от вашей собственной дури, от последствий вашей безудержной спеси.
Мы тут в России каждые пятьдесят лет заново уговариваем себя, что надо потерпеть и вы станете вполне вменяемыми. Не станете, как я вижу.
Вот и живите своей страной...Можете весь Израиль застроить мемориалами Холокоста! Мы будем приезжать к вам на их открытия.
Нам этого не надо. У нас своя история. И замученных, кого помнить и почитать вполне хватает на десять Израилей.

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