В России процветают антисемитизм и ненависть к Израилю

Накануне приближения праздника Пурим (14-15 числа месяца Адар,в этом году Пурим и Шушан-Пурим отмечаются 1-2 марта) в России усиливается антисемитская и антиизраильская пропаганда.

Тон задал известный политолог и публицист Максим Шевченко — член совета при президенте РФ по правам человека, который в день столетия создания Красной армии (23 февраля) обрушился с резкими нападками на «фашиста и правого сиониста Сатановского».

По мнению Шевченко, «фашист» Сатановский — это «бегемот, вставший на задние лапы, который грозит броситься на дрессировщика».

«Оставьте в покое Россию, перестаньте навязывать нам вашу политику», — заявляет советник президента РФ, обращаясь к израильтянам.

«Я не хочу, чтобы Россия была колонией Израиля», — заявил Максим Леонардович, противопоставляя «плохому» Сатановскому хороших «евреев-коммунистов» — обозревателя газеты «Гаарец» Гидеона Леви и бывшего журналиста газеты «Правда» Исраэля Шамира (ныне православного москвича).

Текст интервью приводит портал «Нет любавичским хасидам в России» («ХАБАДу — нет»), — легально действующее антисемитское сообщество в социальной сети ВКонтакте.

«Сегодня очень актуален вопрос: «почему библейские иудеи одерживают над человечеством победы одну за другой?», ибо многих людей интересует, почему же в масштабе нашей планеты дело обстоит именно так: Зло множится числом, а Добро и Справедливость являются в современном мире исчезающими понятиями», — пишет 25 февраля в «Живом журнале» Антон Благин — один из многочисленных российских «антисемитов в законе».

Но, пожалуй, на данный момент, всех «переплюнул», 24 февраля, русский патриот Яг Йогов в сети Facebook.





ПРЕДУПРЕЖДЁН,ЗНАЧИТ СПАСЁН. РОДИТЕЛИ! Пурим попадает на 23.02 и на 08.03 (а с поправками на 12.03)...БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ, своих и чужих...Не будьте беспечны...НЕЛЮДИ ОТ РИТУАЛОВ, которые для них святы!!!, не отказались...Утройте внимание, в этой полосе дней. Продумывайте шаги.Не посылайте детей одних куда-либоПроведите разъяснительные беседы. Не будьте их овцами и баранами.Не забывайте и о сатанистской стороне нашего времени.

Его «пост» воспроизводит известный борец с еврейским засильем из Перми Роман Юшков, добавляя от себя, 25 февраля, очередное интервью выкреста-антисемита Эдуарда Ходоса.

Как информировал Курсор, 21 февраля главный раввин РФ Берл Лазар встретился в Москве с депутатом кнессета Шули Муалем-Рафаэли (Еврейский дом).

Как говорится в сообщении на странице Лазара в сети Facebook, во встрече также принял участие израильский политический деятель Михаэль Кляйнер и раввин берлинской иешивы Хаим Розваский.

В ходе беседы выяснилось, что что Лазар видит искажения истории и антисемитизм только за пределами РФ.

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