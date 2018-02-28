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опубликовано редакцией на Переводике 28.02.18 05:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Неужели в Дании вышли наконец на след триллиардов Путина?

Report: Putin family used Estonian bank for money laundering

Семья Путина  использовала эстонский банк для отмывания денег

By JAN M. OLSEN, ASSOCIATED PRESS


Датская газета сообщила во вторник, что в 2013  году,  информатор предупредил руководство крупнейшего  датского банка, что члены семьи президента России Владимира Путина и разведывательная  служба  России использовали  эстонский филиал банка для отмывания денег.

Датская  ежедневная газета Berlingske Tidende  сообщила, что  ставший  известным   внутренний отчет банка  указывает  на  то, что  руководство  Danske Bank знало "о намного более серьезных,  чем ранее  заявлялось,  обстоятельствах".

Газета добавляет, что Danske Bank,  в 2013 году,  после  получения  сообщения информатора, утверждавшего, что  эстонское отделение  банк  возможно  вовлечено в незаконную деятельность,  закрыл 20 счетов российских клиентов. Личности клиентов, в то время,  держались в секрете.

Бумага  поделилась деталями  схемы с  британской газетой Guardian  и  Organized Crime and Corruption Reporting Project  -   группой журналистов  пишущих  о  коррупции.

Guardian  написала, что  в  схему   была  вовлечена  другая группа фирм, зарегистрированных, главным образом,  в Лондоне, в  группу  входила, в частности,  Lantana Trade LLP, которая  открывала  "ложные счета". Британская газета  написала,  что  конечными  владельцами  Lantana Trade LLP  и  и  партнеров  были русские, но "их реальные имена  были скрыты за  серией  офшорных  управляющих  фирм, базирующихся на Маршалловых и Сейшельских островах".

[Из публикации] Не было ясно -  как журналисты-расследователи   связали членов семьи Путина  и  Федеральную  службу  безопасности России   со   сделками.

Danske Bank сообщил  Ассошиэйтед Пресс, что  проводит   "тщательное  расследование, чтобы добраться до сути происшедшего  в то время в нашем эстонском отделении", добавив, что комментариев  не  дадут  "пока расследование не  будет  завершено".

"Мы не  можем  комментировать определенных клиентов, а  кроме  того  весь рассматриваемый портфель  (нерезиденты) был закрыт"  сообщил банк в  своём заявлении.

Ранее  Danske Bank  признал  проведение  незаконных  сделок  в своем эстонском отделении в 2011-2014  годах, включая схемы отмывания денег, в  том  числе  миллиарды долларов из Азербайджана.

"Как мы уже  сказали  ранее, на основе того, что мы знаем теперь, мы должны  сделать это как  можно  быстрее. Сегодня, у нас есть совсем другая и более  строгая  система  контроля в Эстонии"  добавил банк.

Между тем, финансовый надзорный орган  Эстонии заявил, что подозревает эстонский филиал Danske Bank в том, что он вводит в заблуждение власти Балтийской страны.

Как сообщила  во  вторник  эстонская общественная вещательная компания  ERR,  финансовые  контролирующие  власти  страны  заявили, что они рассматривают  вопрос  о  проведении  нового  расследования  деятельности отделения  по  поводу  отмывания денег.

В  2014 г., эстонский регулятор действительно провел в отделении проверки, во время которых  были  выявлены  большие  систематические нарушения правил борьбы с отмыванием денег.

Он  также отметил  в то время, что  Danske Bank  не  в  достаточном  объеме   проанализировал природу и действия его  клиента Lantana Trade LLP.



Business News in Brief: New Danske Bank report links Putin family to    money laundering scandal

Новый отчет Danske Bank  связывает семью Путина со  скандалом по поводу  отмывания  денег


Как  много они знали? И  как  давно? (photo: Finn Årup Nielsen)

February 27th, 2018  by Christian W

Просочившаяся в прессу, новая  информация  от “разоблачителя” -  отчет,  связанный  со скандалом  по  поводу  отмывания денег  в  эстонском  отделении Danske Bank, говорит о причастности  к  скандалу  семьи  президента России Владимира Путина и высокопоставленных  чиновников  ФСБ.

По данным газеты Berlingske Tidende,  отчет  была  написан  боссом Danske Bank в 2013 г.  и  в  нем  предполагается, что  за  скандалом  об отмывании денег, который  потряс  датский банк в прошлом сентябре,  стояли  -  племянник  Путина, политик и бизнесмен Игорь Путин, и другие люди  имеющие тесные  связи  с элитой ФСБ,.

Согласно  записке,  в  2013-м году,   эстонский  филиал Danske Bank  обнаружил, что Игорь Путин и связанные  с  ФСБ  люди  были фактическими владельцами многих подозрительных компаний, которые держали счета в банке и проводили  “подозрительные платежи”.

Danske Bank  молчит

В  отчете  также указывается, что Danske Bank, “сам, вероятно, совершил  преступление” и “помог в отмывании денег”,  при этом “разоблачитель”  также указал на практически полный  коллапс  процедур по  предотвращению  отмывания денег  в  эстонском филиале.

“Вы не думали, что случай отмывания денег станет  чем-то очень  серьезным для Danske Bank. Но, по-видимому, это  произошло”  сказал Berlingske Tidende  Джейкоб Деденрот Бернхофт, эксперт по  борьбе  с  отмыванием  денег и глава юридических служб revisorjura.dk.

“Новая информация показывает, что это - очень специфический  случай с внешнеполитическими  перспективами, которые поражают воображение”.

Новые разоблачения  показывают, что руководство Danske Bank знало  о  незаконных  операциях  в  эстонском  отделении  намного  больше  чем  оно  уверяло.

Danske Bank заявил, что проводит тщательное расследование этого случая и не будет давать  комментарии, пока  расследование не будет закончено.

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теги: Дания  
   
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