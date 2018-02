архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 28.02.18 08:06 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The Hill”,

"Armed Services chair: US should be 'alert' about Russian mercenaries in Syria " США - 27 февраля 2018 г. “Соединённым Штатам следует быть “бдительными” в отношении российских наёмников в Сирии” BY REBECCA KHEEL - 02/27/18 Председатель комитета по делам вооруженных сил Конгресса США заявил во вторник, что Соединенные Штаты должны быть “бдительными” в отношении России, использующей наемников, чтобы скрыть ее действия в Сирии и в других местах. “Я всё таки думаю, что мы должны быть бдительными в отношении потенциальных возможностей того, что Россия использует силы своего рода наемников в качестве способа скрыть свои действия, не только в Сирии, но мы можем видеть это и в других местах” сказал член палаты представителей Мак Торнберри (R-Техас) репортерам. Комментарий Торнберри последовал после заседания комитета на котором был заслушан генерал Джозеф Вотель, командующий Центрального командования Соединённых Штатов. На слушаниях генерал неоднократно отказывался назвать состав сил, которые атаковали поддерживаемые США силы в Сирии в этом месяце, что послужило причиной нанесения Соединенными Штатами удара с воздуха, в результате которого, по сообщениям, были убиты и ранены сотни атакующих. Обсуждаемый инцидент произошел в провинции Deir ez-Zour, где силы, лояльные сирийскому президенту Башару Асаду сошлись с поддерживаемыми США силами, чтобы ликвидировать последние остающиеся в Сирии участки контролируемые боевиками Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ). Соединенные Штаты и Россия согласились на создание “де-конфликтной” зоны, где каждая из сторон остается на на своём берегу реки Евфрат. Но 7 февраля, поддерживающие Асада силы пересекли реку и пошли в “неспровоцированное” наступление на Сирийские демократические силы (Syrian Democratic Forces - SDF), которые поддерживают Соединенные Штаты. Американские войска ответили, нанеся удар по про-асадовским силам. Россия дистанцировалась от инцидента, признав, что несколько её граждан были убиты и ранены, подчеркнув при этом, что её вооруженные силы не участвовали в нападении. В сообщениях, цитирующих слова друзей убитых и раненых и неназванных чиновников, говорилось, что “множество” российских наемников было убито или ранено. Наемники, по-видимому, были сотрудниками фирмы называющейся “Вагнер”, которая связана с российским олигархом, обвинённого недавно специальным прокурором Робертом Мюллером в причастности к вмешательству Москвы в президентские выборы 2016 года Как и другие американские официальные лица, говорившие об инциденте, Вотель заявил во вторник, что силы, которые атаковали SDF, были “про-режимными”, несмотря на повторные вопросы законодателей о составе этих сил. “Я думаю, что мы могли бы охарактеризовать эти силы как про-режимные” сказал Вотель члену палаты представителей Марку Виси (D-Техас). Позже, спрошенный об инциденте членом палаты представителей Мартой Максалли (R-Ariz)., Вотель сказал, что отрицание Россией своего участия “говорит само за себя”. “Что я могу сказать вам - что на протяжении всего времени, мы общались по нашему каналу связи с русскими до, во время и после инцидента и они сказали нам что это не их силы и там нет их военнослужащих” сказал он. “Так что, я думаю это говорит само за себя, кто это был”. Когда Максалли спросила его о разведданых подтверждающих или опровергающих присутствие российских наемников, Вотель сказал, что не будет говорить об этом на открытых слушаниях, но обещает ответить ей на закрытом брифинге после слушания. Спрошенный снова о его собственном личном мнении относительно того, были ли там российские наемники, Вотель повторил, что “мы охарактеризовали их как про-режимные силы”. Спрошенный после слушаний о сдержанности Вителя в отношении определения состава сил, Торнберри заявил, что он думает, что продолжается сбор фактического материала. “Я думаю, что они должны быть очень осторожны относительно того, что они говорят”, заявил Торнберри. “Это должно быть основанным на фактах, и я думаю, что они все еще собирают факты. Часть сообщений прессы, должен сказать, была примечательна в своей специфике, некоторые цитаты из них даже были включены в доклад”. статью прочитали: 996 человек Комментарии