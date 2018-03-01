Кремль — «поджигатель и пожарный», испытывающий вооружения на мирных сирийцах



Россия — стратегический противник США на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Москва предпринимает систематические усилия по выдавливанию Вашингтона из указанных регионов, подрывая роль Соединенных Штатов в угоду собственным узким интересам. Кремль, в сущности, использует сирийцев в качестве мишеней, на которых он тестирует военное вооружение. Тактика путинской администрации — разжечь конфликт и предложить свои услуги в качестве арбитра. Такие выводы содержатся в докладе, подготовленном главой Центрального командования вооруженных сил США Джозефом Вотелом. Newsader приводит полный перевод тех основных частей документа, которые посвящены непосредственно российскому фактору.



"Присутствие России в Сирии сделало Москву долгосрочным игроком в этом регионе. Кремль использует конфликт в Сирии для тестирования нового вооружения и тактики, зачастую не заботясь о сопутствующем ущербе и жертвах среди гражданского населения.

Наращивание числа российских ракетных систем "земля-воздух" в регионе угрожает нашим операциям и способности доминировать в воздушном пространстве.

На дипломатическом фронте Москва играет роль поджигателя и пожарного — подпитывает конфликт в Сирии между правительственным режимом, YPG (курдские Отряды народной самообороны) и Турцией, а затем претендует на роль арбитра для разрешения спора.

Москва продолжает выступать за альтернативные дипломатические инициативы по Сирии и Афганистану, пытаясь подорвать роль ООН и ограничить расширение американского влияния. Тот факт, что Россия настаивает на сепаратном сирийском политическом мирном процессе в Астане и Сочи, отвлекает от переговоров ООН в Женеве, проходящих с одобрения международного сообщества.

В Афганистане Москва преувеличивала присутствие угрозы со стороны ИГИЛ. В то время как коалиция и афганцы являются единственными силами, которые активно борются с "Исламским государством", Россия использовала привычные пропагандистские методы для того, чтобы объяснить присутствие ИГИЛ ошибками со стороны США и НАТО.

В то же время Россия пытается развивать многогранные связи с Ираном. Хотя Москва и Тегеран являются историческими оппонентами, все же они имеют общие региональные интересы, среди которых — вытеснение США из региона. Вместе с Ираном Россия нацелена на укрепление жестокого сирийского режима, ограничение военного влияния США в Ираке и Афганистане, а также разрушение давнего стратегического партнерства между США и Турцией.

Россия также оказывает значительное влияние в Центральной Азии, где страны бывшего Советского Союза в той или иной степени полагаются на РФ из желания обеспечить свои потребности в сфере экономики и безопасности.

И это проблема, потому что российские усилия грозят ограничить возможности участия США, а также могут дать Москве дополнительные рычаги влияния: в частности, силы НАТО, развернутые в Афганистане, зависят от центральноазиатских партнеров в вопросах материально-технической поддержки.

С 2014 года Россия усилила активность на поприще Евразийской интеграции с тем, чтобы восстановить свое доминирующее влияние на периферии", — говорится во вводной части доклада.

"Коалиция" против России

"Вмешательство Коалиции и их региональных союзников в сирийский конфликт помешало Асаду вернуть основные территории на Севере страны, в то время как укрепившиеся по всей Сирии повстанцы продолжают оспаривать режим контроля. Дипломатические усилия по созданию зон деэскалации были наиболее успешными на юго-западе Сирии — в связи со сделкой, заключенной между Россией, США и Иорданией.

В то же время ведущиеся под патронажем России и Ирана переговоры в Астане были гораздо менее успешными, и российская бомбардировка Восточной Гуты — согласованной в Астане зоны деэскалации — ставит под вопрос искренность Москвы в обеспечении безопасности этих районов.

Некоторый успех — в основном под эгидой ООН — наблюдается в том, что касается гуманитарных вопросов. Однако нежелание сирийского режима оказывать гуманитарную помощь, вероятно, обусловлено намерением Асада использовать голод как оружие в войне. Отказ Асада от прямых переговоров с сирийской оппозицией и отказ Москвы принудить его к этому — свидетельство серьезных проблем, стоящих на пути к политическому урегулированию конфликта", — гласит доклад в части, посвященной российскому присутствию в Сирии.





Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader

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