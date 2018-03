К вопросу о “процветании антисемитизма в России”

Часть 1-я: Как “возбуждали” антисемитизм после революции:

Stalin's Jews: Jews Dominated the Bloody Terror Apparatus of Stalin's USSR

Евреи Сталина: в кровавой сталинской “машине террора” евреи занимали доминирующие позиции

"Многие евреи продали свои души Коммунистической Революции и кровь навечно осталась на их руках".

Sever Plocker Feb 13, 2018

Эта статья от 2006 года была написана еврейским автором и опубликована на одном из крупнейших новостных онлайн-ресурсов Израиля - Ynet. Она призывает евреев признать свою вину в совершении одного из самых кровавых преступлений в истории. Оригинальное название - "Stalin's Jews"

Вот особенно несчастная историческая дата: почти 90 лет назад, между 19-м и 20-м декабря 1917 года, в разгар большевистской революции и гражданской войны, Ленин подписал декрет об учреждении Всероссийской Чрезвычайной Комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем, известной под названием ЧК.

За короткий период времени ЧК стала самой крупной и самой беспощадной организацией государственной безопасности. Её организационная структура менялась каждые несколько лет, так же как и её названия - ЧК ГПУ - НКВД - КГБ.

Мы не можем знать с уверенностью назвать количество смертей, за которые ЧК (во всех своих ипостасях) была ответственна, но это число составляет, по меньшей мере, 20 миллионов, включая жертв принудительной коллективизации, голода, больших чисток, высылок, депортаций, расстрелов и массовых смертей в ГУЛАГе.

Были уничтожены целые слои населения: крестьяне-единоличники, национальные меньшинства, буржуазия, высокопоставленные чиновники и военные, интеллектуалы, художники, активисты рабочего движения, "члены оппозиции", принадлежность к которой определялась совершенно произвольно, и огромное количество членов самой Коммунистической партии.

В своей новой, высоко оцениваемой книге "The War of the World" историк Найл Фергюсон пишет, что никакая революция в истории человечества не пожирала своих детей с таким необузданным аппетитом, как это делала советская революция. В своей книге о сталинских чистках, доктор Тель-Авивского университета Игал Халфин пишет, что сталинское насилие было уникально в том плане, что оно было направлено во внутрь.

Ленин, Сталин и их преемники, возможно, не смогли бы совершить свои деяния без опоры на огромное число лояльных, дисциплинированных "исполнителей террора" - жестоких следователей и доносчиков, палачей и охранников, судей, клеветников, ренегатов и множества сочувствующих, относившихся к “прогрессивным” западным левым и кто был обманут советским режимом террора и даже предоставлял ему “сертификат об истинной кошерности”.

Все эти вещи, в той или иной степени, известны, даже при том, что архивы бывшего Советского Союза еще не были полностью открыты для общественности. Но кто знает об этом? В самой России очень немного людей были отданы под суд за их преступления совершенные на службе в НКВД и КГБ. Российское общественное мнение сегодня полностью игнорирует вопрос "Как это могло произойти с нами?" В противоположность восточноевропейским странам русские не сводили счеты со своим сталинистским прошлым.

А как насчет нас, евреев? Израильский юноша заканчивающий среднюю школу, никогда не слышал имени Генриха Ягоды, величайшего еврея-убийцы 20-го века, заместителя руководителя ГПУ, создателя и главы НКВД. Ягода усердно и старательно выполнял приказы Сталина о коллективизации и ответственен за смерть , по меньшей мере, 10 миллионов человек.



Генрих Ягода

Его заместители-евреи создали и руководили Главным управлением лагерей (ГУЛАГ). После того, как он вышел из фавора у Сталина, Ягода был понижен в должности, а затем арестован и расстрелян. На посту главного палача его заменил, в 1936 году, "кровожадный карлик" Ежов.

Ежов не был евреем, но у него была весьма активная еврейская жена. В своей книге "Stalin: Court of the Red Star", еврейский историк Себаг-Монтефиоре пишет, что в самый темный период террора, когда коммунистическая “машина убийств” работала на полную мощность, Сталин был окружен красивыми, молодыми еврейскими женщинами.

Лазарь Каганович

В круг близких соратников и выдвиженцев Сталина входил член Центрального комитета и Политбюро Лазарь Каганович. Монтефиоре характеризует его как "первого сталиниста" и добавляет, что голод на Украине, беспрецедентная трагедия в истории рода человеческого, сравнимая только с нацистскими ужасами и террором Мао в Китае, никак не отразилась на положении Кагановича.

Многие евреи продали свои души Коммунистической Революции и кровь навечно осталась на их руках. Мы скажем только об одном из них - Леониде Рейхмане, главе специального отдела НКВД и главного следователя этой организации, который был особенно жестоким садистом.

Леонид Рейхман

В 1934 г., согласно изданной статистике, 38.5 процентов из тех, кто занимал высшие руководящие посты в аппарате советской госбезопасности, были евреями. Их также, конечно, постепенно устраняли при последующих чистках. В захватывающей лекции на конференции в тель-авивском университете на этой неделе, доктор Халфин описал волны советского террора как "карнавал массовых убийств", "фантазию чисток", и "квинтэссенцию зла". Оказывается, что евреи тоже, подпав под влияние мессианской идеологии, могут стать массовыми убийцами, самыми кровожадными из известных в современной истории.

Евреи, активно действовавшие официальных структурах коммунистического террора (в Советском Союзе и за границей) и те кто в то время руководили ими, делали это, очевидно, не как евреи, а скорее, как сталинисты, коммунисты, и "советский народ". Поэтому мы считаем, что легко можем проигнорировать их происхождение и "закосить под дурачка": - мол какое мы имеем отношение к ним? Но, в тоже время, давайте не забывать о них.

Моя личная точка зрения другая. Я считаю неприемлемым, что, когда человек совершает великие дела, его считают представителем еврейского народа, а когда он делает подлые омерзительные вещи то он уже как бы и не еврей.

Мы не можем избежать “еврейскости” палачей, даже если мы будем отрицать её. Они преданно и самоотверженно служили Красному Террору на своих постах, в своих организациях. В конце концов, другие всегда будут напоминать нам об их происхождении.

Евреи в НКВД СССР

Евреи в НКВД Украины: палачи и жертвы

"Евреи составляли лишь 6,5% населения Украины в 1926 году. Но цифры, основанные на кропотливых изысканиях в архивах Службы безопасности Украины, говорят о том, что на руководящих постах в ГПУ УССР в 1929-1931 годах евреев было 38%, а в период Голодомора 1932-1933 годов евреи составляли 66,6% среди всех руководителей карательных органов республики.

Когда в 1936-м присваивались новые звания по ведомству госбезопасности, то среди верхушки НКВД УССР из 79 человек евреев было ровно 60 (те же 66,6%). Золотарёв приводит архивный документ - приказ НКВД СССР от 8 января 1936-го, где говорится о присвоении спецзваний капитанов ГБ (соответствовавшие общевойсковому полковнику) сотрудникам НКВД Украины. Среди 34 офицеров - 25 евреев."

«ИЗРАИЛЬ – ПАЛАЧ УКРАИНЫ»





Бегство чекиста. Японская эпопея Генриха Люшкова

Часть 2-я: Как возбуждают антисемитизм в наши дни:





What was the Jewish role in 1917 Russian Revolution? This Moscow museum gives a full picture.

Какую роль играли евреи в русской революции? Московский музей дает полную картину

By Cnaan Liphshiz November 6, 2017





Еврейские организации во время первомайской демонстрации на Марсовом поле в Петрограде, Россия, 1919 г. (Еврейский музей и Центр толерантности)

(JTA) — Из всего множества сложных проблем, связанных с кровавой историей евреев в бывшем Советском Союзе, ни одна не является такой чувствительной сегодня в этой части мира как их роль в революции 1917 года, которая привела коммунистов к власти.

Непропорционально высокая доля евреев в рядах революционеров, возглавлявших восстание, вспыхнувшее век назад, 7 ноября, остается главным предметом злобных антисемитских выпадов в стране.

Во время Холокоста это служило предлогом для убийства самозванными врагами коммунизма и России бесчисленного множества евреев по всей Восточной Европе. И все еще используется сегодня, чтобы разжечь ненависть против местных евреев, включая набожных христиан, которые преследовались атеистическими Советскими властями.

Живя в религиозных сообществах, которые в общем и целом чувствовали себя жертвами коммунизма или его проявлений, многие русскоязычные евреи и их лидеры или оставались безгласными в отношении коммунизма или преуменьшали роль евреев в нем.

Это - вполне логичная стратегия, учитывая риторику высокопоставленных политиков, таких как Пётр Толстой, заместитель спикера российского парламента. На январской пресс-конференции он обвинил евреев в проталкивании плана по перемещению храма в Санкт-Петербурге. Толстой сказал, что евреи используют свои “позиции в СМИ и правительстве, чтобы продолжить работу своих предков, которые “разрушали наши церкви” в 1917-м.

Или антисемитская кампания ненависти направленная на еврея-режиссёра Алексея Учителя, в студию которого, расположенную в том же самом городе, в сентябре были брошены зажигательные бомбы, за, по-видимому, компроментирующее изображение в его фильме царя Николая II, царствование которого закончилось революцией.

И всё же, перед столетием революции, главный еврейский музей России, открытый в 2012 г. , плотно занялся темой евреев-революционеров – открыл постоянную экспозицию, которая без извинений или оправданий открыто показывает - как и почему евреи стали главными в революции.

“Много лет ни евреи, ни власти не хотели касаться предмета, который стал материалом для мифов ультранационалистов, неонацистов и других антисемитов”, сказал Борух Горин, председатель московского Еврейского музея и Центра толерантности. “Но теперь настало время посмотреть на факты”.

Факты проявляются в виде сотен фотографий, документов, пропагандистских листовок и произведений искусства, которые составляют экспозицию. Она открылась в прошлом месяце под названием “История одной нации во время Революции”.

Они разоблачают некоторые мифы, включая тот который был повторен в 2013 году никем иным, как президентом Владимиром Путиным, который заявил в музее, что антисемитская травля евреев в бывшем Советском Союзе произошло даже при том, что “первое советское правительство на 80-85 процентов состояло из евреев”. (На самом деле там был только один еврей — Лев Троцкий, создатель Красной армии).





Московский Еврейский музей и Центр толерантности, с момента его открытия в 2012 году, занимается темой еврейских революционеров. (Flickr Commons/Sergey Norin)

Но факты вновь, в сущности, подтверждают утверждения вроде тех которые высказывал Марк Вебер, апологет отрицания Холокоста. В 2003 г. он написал: “Хотя официально евреи никогда не составляли больше пяти процентов общей численности населения страны, они играли очень непропорциональную и, вероятно, решающую роль при зарождении и становлении большевистского режима” и добавил, что это было “табу”, которого многие историки, в течение многих десятилетий, предпочитали не нарушать.

Большевики были членами радикальной фракции, которая, в конечном счете, возобладала над другими течениями в коммунистическом революционном движении боровшегося против самодержавия.

Среди экспонатов выставки, которая открылась 17 октября, есть фотография 1918 года - демонстрация в Петрограде (ныне Санкт-Петербург) активистов еврейской социал-демократической рабочей партии «Поалей Цион», несущих транспаранты с надписями на иврите.

Независимо от реального национального состава первого советского правительства, “во время революции, все слои российских евреев были бесспорно охвачены большим энтузиазмом” сказал Горин, который руководит современным музеем стоимостью 50 миллионов долларов, получившим в прошлом году получил премию ЮНЕСКО за пропаганду толерантности. .

Хотя первое советское правительство – Совет Народных Комиссаров – было, главным образом, не-еврейским по своему составу, евреи действительно занимали очень видные позиции повсюду в большевистских и коммунистических инстанциях, весьма непропорционально их доле среди населения в целом, подтвердил Горин.

Евреи в высшем эшелоне коммунистической партии в течение ее первых лет её власти: Яков Свердлов, управляющий делами; Григорий Зиновьев, глава Коммунистического интернационала; комиссар по делам печати Карл Радек; комиссар иностранных дел Максим Литвинов; а также - Лев Каменев и Моисей Урицкий.

“Религиозные евреи думали в 1917 году, что коммунисты позволят им раздвинуть границы еврейской жизни, сионисты думали, что революция поможет им в продвижении их целей и было общее чувство освобождения” сказал Горин.

Но, в действительности, у российских евреев вряд ли был выбор.

“В то время, когда у Красной армии были плакаты, осуждающие антисемитизм, у монархистов, боровшихся я за царя, были плакаты, пропагандировавшие [антисемитизм] как основу того, за что они боролись” сказал он. Такие плакаты представлены на выставке.

Горин говорит, что выставка “честно и открыто показывает, что евреи действительно сыграли чрезвычайно большую роль в революции. Но она также показывает, что для этого были очень серьезные основания”.

Точно так же, если бы не антисемитизм Белых – врагов коммунистических Красных — “многие евреи, возможно, встали бы на их сторону, тем более что среди них не все были монархистами, туда входили и демократы” - выдвигает гипотезу Горин.

Среди наиболее запоминающихся экспонатов выставки - видео на основе современных свидетельств, рассказывающее историю мужчины-еврея и его сына, произошедшую на территории современной Украины. Они были схвачены монархистами, мужчина добровольно предложил признаться в шпионаже в пользу большевиков, если монархисты пощадят его сына. Оба были повешены после признания.

“Революция предложила российским евреям множество возможностей, равные права и образование и шанс заполнить вакуум, оставшийся после изгнания элиты” сказал Горин. “Но прежде всего, это было спасение от волны погромов, в ходе которой, на территории современной Украины были убиты 150,000 евреев, и которую, некоторые историки, называют генеральной репетицией Холокоста. У еврея в 1917 году было два пути: революция или эмиграция”.

Во время Холокоста, приравнивание многих евреев к коммунистам служило в качестве оправдания массовых убийств евреев немецкими пособниками. Они ненавидели не только коммунизм, но и российское влияние в странах Восточной и Центральной Европы.

Роль евреев в коммунизме используется антисемитами, чтобы оправдать Холокост.

Жолт Байер, соучредитель правящей в Венгрии партии Фидес, в прошлом году написал в редакционной статье: “Почему мы удивляемся, что простой крестьянин, имевший опыт, когда евреи врывались в его деревню, избивали его священника до смерти, угрожали превратить его церковь в кинотеатр — почему мы находим ужасающим, что двадцать лет спустя, он без жалости смотрел на то как жандармы выволакивают евреев из его деревни?”

Выставка раскрывает, как надежды евреев на освобождение через коммунизм были в конечном счете разбиты, сделав одних евреев знаменитыми преступниками-палачами и превратив многих других евреев в жертв.

“На экспозиции слева мы показали многих из евреев служивших в НКВД” сказал Горин, упомянув страшную коммунистическую тайную полицию - предшественницу КГБ. НКВД был инструментом убийства бесчисленных людей, до и во время кровавого и антисемитского террора осуществлявшегося под руководством советского лидера Иосифа Сталина. “Справа у нас показаны многие из евреев, которых они убили: писатели, либералы, военные”.

Горин сказал, что такое расположение сделано специально, чтобы показать посетителям, что “в конечном счете, евреи - народ состоящий из людей имеющих самые разные цели, и эти люди, в 1917 году, сталкивались с очень трудным выбором”.

Ещё примеры подтасовки, манипуляции и “перевода стрелок”:





Евреи в НКВД — молитва ложным богам или геноцид русского народа?

Стреляя в сторону противника, не направляйте ружье в свою сторону

Пример высказываний современных евреев (далеко не самый омерзительный):





Arkady Slutsky, 29.01.2018

……....

А если будете читать историю древних русских, то там найдете много не менее интересного: как древние русские торговали своими женщинами, как продавали детей, которых не могли прокормить.

А какие гнусности делали одни русские вс другими во времена Ваших царей Ивана Грозного и Петра Первого, во времена крепостного права. Евреи убивали врагов. Русские убивали своих же русских и их же продавали по всему миру оптом и в розницу, разрущая семьи.

Меня, например, не восхищает русскуя традиция, когда барин трахал своих крепостных женщин, а его рождающиеся дети оставались его крепостными рабами. Все это было не древняя история, а всего 200 лет назад.

