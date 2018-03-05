Мечеть Парижской Богоматери становится реальностью

Павел Онойко

Обложка книги «Мечеть парижской Богоматери» Елены Чудиновой

Министерство по делам религии Франции приняло четырёхлетнюю программу по передаче католических храмов мусульманским общинам городов. 52 культовых сооружения в разных регионах перейдут в руки имамам и будут преобразованы в мечети.

«Ислам становится родным для всё большего количества французов. Кроме них, эта религия популярна среди беженцев, часть которых тоже становятся гражданами Франции. Католиков становится меньше. Люди понимают архаичность христианства. Надеюсь, через 50 лет эта проблема будет решена естественным путём», — сказал министр по делам религии Муса Харири.

Старт программы намечен на май 2018 года, последний храм будет передан мусульманам в ноябре 2022 года.

Напомним, ранее программа передачи пустующих католических храмов блокировалась правительством Саркози. Приход Макрона ознаменовал отмену этого запрета.





Démolition de l'église Saint-Jacques d'Abbeville Видео: снос храма Saint-Jacques d'Abbeville

В настоящее время во Франции, которая является крупнейшим по числу мусульман государством Европы, насчитывается порядка 2500 мечетей, а в процессе строительства находятся еще 300. Между тем ректор Великой мечети в Париже Далиль Бубакер убежден, что названные числа далеки от истинных потребностей последователей ислама. По его мнению, которое он высказал на встрече с представителями французских властей, для более чем пятимиллионного мусульманского населения страны необходимы не менее 5 тысяч мечетей.

Впрочем, если церкви не отдали бы мусульманам их ждал бы другой, возможно более печальный конец.

Wojciech Korkuć‏ @WojciechKorkuc 25 Mar 2016



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По данным французского исследователя Бенедикта Сагазана, за пятнадцать лет начиная с 2002 года во Франции был снесён 31 храм. Причём если в начале нулевых в год сносили, как правило, по одному культовому зданию, то затем маховик набрал обороты — в 2013 году было разрушено шесть церквей, в этом году — уже четыре. Сносят даже храмы, признанные объектами исторического наследия. На их месте чаще всего строят офисы или коттеджи.



Как сообщила 13 мая этого года католическая газета La Croix, рабочая комиссия по вопросу будущего храмов, созданная в 2014 году Конференцией католических епископов Франции, подсчитала, что с 1905 года уничтожено 277 католических храмов, в среднем по 2,5 в год. Ещё триста, по данным Сагазана, находятся в непосредственной угрозе сноса.

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