Россия и ЕС «развели» в Стокгольмском арбитраже США и Украину?

Довольно интересную логику событий, связанную с решением Стокгольмского арбитража отнсительно взаимных выплат Газпрома и Нафтогаза, в которых Газпром несколько проиграл, описывает в своей статье "У решения Стокгольмского арбитража есть только два варианта последствий – и оба эти варианта, как ни странно, позитивные" блогер gamma-gikkon.

По оценке эксперта, вся гамма последствий, возникших из решения Стокгольмского арбитража, может быть сведена к двум сценариям дальнейшего развития событий: "Только двум. Выбор между двумя этими вариантами зависит от того, какой, на самом деле, заказ выполнили шведские арбитры. Хотя, в данном случае, оба альтернативных сценария весьма благоприятствуют лишь одной стороне – России".

Первый вариант, как отмечает gamma-gikkon, может показаться обманчиво странным, поскольку он реализуется, если Стокгольмский арбитраж выполнил заказ Газпрома.

"Не спешите удивляться. Долгие десятилетия эта шведская контора посредничала в торговых отношениях между старой Европой и СССР/Россией. Они основные работодатели Стокгольмской коллегии – и если имелась их коллективная воля продавить то или иное решение, то у арбитров не было никакого выбора. А коллективная воля России и старой Европы сводится к тому, что ФРГ должна покупать дешёвый российский трубный газ без посредников в виде американских саттелитов типа Украины или Польши – то есть Северный поток-2 должен быть построен. Для этого нужно сломить последнее сопротивление проамериканских групп влияния в ЕС. Ведь вопреки радужным реляциям битва за поток ещё не выиграна: как минимум, Дания и Польша (если объединятся) могут заблокировать прокладку морского участка.

Логика этого сценария становится очевидна, если обратиться к существу решения арбитров и к универсальным нормам гражданского права. Арбитраж принял два решения по двум спорам.

1. В споре по поводу поставок газа на Украину и цене на газ арбитраж вынеc лишь частичное решение в пользу Газпрома. Нафтогаз остался должен за разворованный газ, но не слишком большую сумму. Во-первых, норма договора о поставке «бери или плати» была отменена. Во-вторых, арбитраж сильно изменил цену поставок, вопреки контракту. Итак, существенные положения договора были аннулированы судом. Запомним это.

2. В споре вокруг транзита арбитраж, по существу, ввёл в контракт дополнение – своего рода «перекачивай или плати». И на основании этого присудил значительную сумму – более 4 млдр – Нафтогазу (после взаимозачётов Газпром остался должен около 2,5 млрд). Это также существенное изменение договора о поставках".

По словам блогера, гражданское право – как национальное, так и международное – содержит совершенно опредлённые нормы относительно расторжения договоров. Если какие-либо несущественные положения договора оказываются аннулированы (например, решением суда), то договор остаётся обязательным к исполнению. Если отменяются существенные положения договора, то это является основанием для его законного расторжения. Договор как целостное соглашение сторон перестаёт существовать.

После решения Стокгольмского арбитража Газпром получил возможность – с высокой вероятностью успеха – требовать в том же арбитраже расторжения контрактов на поставку газа на Украину и на транзит. Что и было сделано. Немедленно. При этом возникает резонный вопрос: зачем затевать игру для расторжения договоров, если они и так истекают приблизительно через год? На этот вопрос блоегр дает следующий ответ:

"Необходимо обнулить аргументы сторонников сохранения украинского транзита. Нет транзита – нет аргументов. Если транзитные соглашения продержатся до 2019 года, то вполне возможно и дальнейшее затягивания строительства потоков. Возникнет ситуация, когда второй Северный и Турецкий потоки не успеют заработать до истечения транзитных контрактов. В таком случае, пришлось бы заключать с Украиной новые – временные – контракты. Это дало бы основания для дальнейшего оттягивания строительства потоков… Этот процесс может быть бесконечным.

Начав процедуру расторжения контрактов, Газпром повысил риски украинского транзита до головокружительных высот.

Два с лишним миллиарда – плата за расторжение договоров с Украиной. Причём плата, которая, очевидно, никогда не будет внесена на счета Нафтогаза. В лучшем случае, арбитраж по апелляции Газпрома уравняет встречные претензии Газпрома и Нафтогаза, в худшем случае – платёж Газпрома Нафтогазу будет арестован российским государством во исполнение решения лондонского арбитража о взыскании с Украины долга по евробондам".

Сценарий расторжения украинских контрактов, по мнению gamma-gikkon, хорош тем, что представляет собой несколько форсированную версию газового коллапса Украины и расчистки балто-черноморского «санитарного кордона», сколоченного американцами вокруг старой Европы.

Второй вариант развития событий, как отмечате блогер, после решения арбитража исходит из того, что шведские арбитры выполняли заказ проамериканского лобби в ЕС или непосредственно госдепартамента. В этом случае, они будут препятствовать расторжению украинских контрактов. Задача Стокгольма, в рамках этой версии, проста и традиционная для Запада: заставить Россию оплатить некоторые издержки киевского режима, связанные с «евроинтеграцией» Украины, то есть её разграблением западными партнёрами:

"Не понимаю, чем этот сценарий плох для нас. Серьёзно, не понимаю. Давайте зададимся некоторыми риторическими вопросами. Кто до нынешнего момента более всего способствовал тому, чтобы Украина сохранилась в минских границах, чтобы её экономика не коллапсировала, а население не перемёрзло? Россия. Путин. Россия в любой момент могла и может добить Украину несколькими способами. Вспомним, хотя бы, что подавляющая часть энергетики соседей работает на топливе из России и Донбасса.

Россия Украину все эти годы не добивала. Сознательно ограничивая своё давление. Почему? Может быть, из-за нежелания устроить гуманитарную катастрофу «братскому народу»? Или в надежде сохранить абстрактную геополитическую стабильность на соседней территории? Это смешно.

Хаотизация Украины все эти четыре года грозила транзитным потокам. А это деньги. Не просто деньги, а ооочень большиииие деньги. Деньги, нужные на многие полезные нам вещи – в том числе, и на ракеты с ядерным двигателем. Если проамериканское лобби в ЕС с помощью Стокгольмского арбитража украинский транзит экономически невыгодным, то Запад, тем самым, выложит на стол последний козырь. Россия понесёт финансовые потери.

Но. После этого существование украинского государства потеряет всякий смысл для Москвы. Украина будет больше не нужна. Ради чего её терпеть дальше? Дешевле будет её обнулить. В этом варианте решение Стокгольмского арбитража выталкивает российскую политику из минской зоны комфорта. И этот вариант мне нравится больше".

Надо отметить, что изложенные блогером мысли довольно здравые, так как лучше пожертвовать пешкой (понести небольшие для газпрома поетри в 2 млрд долларов) и выиграть партию (гарантированно построить Северный и Турецкий потоки в обход Украины), чем продолжать еще два года спонсировать режим необанедровской хунты.

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