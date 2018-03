До некоторых начинает доходить или О России для умных и серьёзных людей

От скаута: В американском еженедельнике UKRAINIAN WEEKLY опубликована статья Пола Гобла (Paul Goble) Kremlin can and will exploit Mueller report against the U.S. and against its own people (Кремль может и будет использовать доклад Мюллера против Соединённых Штатов и своих собственных граждан). Статья Гобла представляет собой, по существу, пересказ статьи историка, доктора исторических наук Ирины Павловой в её блоге О России для умных и серьёзных людей.

Зная наших читателей как умных и серьёзных людей, предлагаю вашему вниманию оригинальный текст:

Обвинение Мюллера: гора родила мышь

Наконец-то, после целого года (!) расследования, оплачиваемого американскими налогоплательщиками, команда Мюллера пришла к сенсационному (!) заключению о том, кто виновен в подрыве американской демократии, что в переводе на язык здравого смысла означает, кто виновен в избрании президентом США Дональда Трампа. Неужели нашли хакеров, взломавших сервер Демократической партии и обнародовавших переписку её функционеров и кандидата в президенты г-жи Клинтон? Или доказательства того, что Трамп-таки находился в сговоре с Путиным насчёт своей победы в президентских выборах, в сговоре, о котором всё это время говорилибольшевики представители лево-либеральной прессы как в самих США, так и во всём мире?

Нет, виноваты во всём, оказывается, российские тролли. Самая могущественная страна в мире не просто оказалась не готова к существованию этого крайне неприятного побочного явления глобальной эпохи Интернета. Она остановилась именно на нём как на главном виновнике того, что произошло 8 ноября 2016 года. Трудно представить иронию миссии Мюллера, более беспощадную!

В обвинительном документе, обнародованном 16 февраля, преступления предъявлены 13 российским гражданам и трём организациям. В центре – пресловутая «фабрика троллей», или «Агентство интернет-исследований», финансируемое Евгением Пригожиным. Согласно следствию, с 2014 года, т.е. задолго до американских выборов, оно стало создавать фиктивные аккаунты в социальных сетях, используя имена вымышленных и реальных людей, живущих в Соединенных Штатах. Тролли выдавали себя за американских активистов и активно спекулировали на самых чувствительных вопросах американской действительности: расовых проблемах, владении оружием, неравенстве и т.п., т.е. на тех вопросах, которые раскалывают американское общество. Отмечается, что ими были созданы сотни аккаунтов и интернет-групп, за которыми следовали сотни тысяч американцев. Цель, согласно обвинительному документу, «внести раскол в американскую политическую систему».

Формально их обвиняют в следующем: пункт первый – заговор с целью обмана Соединенных Штатов. Это означает, что обвиняемые ввели в заблуждение и препятствовали деятельности целого ряда федеральных ведомств – от Федеральной избирательной комиссии до Госдепартамента. Второй пункт – сговор с целью совершения финансового мошенничества, куда входит получение незаконных кредитов, использование украденных документов, перевод средств, полученных преступным путем. Третий пункт – кража идентичности.

Для США финансовое мошенничество, получение незаконных кредитов, кража идентичности – серьёзные преступления, за которыми следуют строгие наказания. Правда, скорее всего, эти обвинения останутся символическими, потому что эти российские граждане вряд ли будут выданы американскому суду.

А теперь вопросы.

- Почему американские власти спохватились только сегодня, хотя т.н. российские тролли давно действовали в информационном пространстве, прежде всего в фейсбуке? Почему не замечали их ДО выборов 2016 года, хотя российская власть давно (по крайней мере, с конца 1990-х годов) сделала одним из направлений своей внешней политики последовательную спекуляцию на слабостях Америки? Почему вообще до самого последнего времени вполне лояльно относились к действующему российскому режиму? Почему не старались понять его характер и механизм действия? Нет, вместо серьёзного обсуждения уже тогда очевидных проблем в отношениях двух стран имели место пресловутая политика «перезагрузки/перегрузки» в отношении России времён Обамы-Клинтон и милые беседы г-жи Клинтон с Сергеем Лавровым!

- Почему до самого последнего времени лево-либеральные американские (и не только!) эксперты не поднимали этих проблем, а именно эти эксперты господствуют в т.н. think-tanks в Вашингтоне и в мейнстримовской прессе стран Запада. Наоборот, они с 2004 года не только с удовольствием участвовали во всех заседаниях Валдайского клуба и др. мероприятиях, устраиваемых с подачи Кремля, но и предпочитали приглашать к себе и слушать именно прокремлёвских экспертов и упорно игнорировали критически настроенных по отношению к путинскому режиму исследователей. В моём архиве хранится статья французского писателя Мориса Дрюона 2005 года под крайне характерным названием «В России Политковскую никто не воспринимает всерьёз». См. подробнее на эту тему мою статью 2015 года «К вопросу о новом противостоянии России и Запада» или, к примеру, статью 2009 года «Тьма с Запада».

- Справедливости ради, следует сказать, что команда Мюллера, актуализировав проблему троллей, вывела нас ещё на один серьёзный общий вопрос, а именно, свободы слова в глобальную информационную эпоху, когда все знают обо всех всё, а тем более о том, что происходит в США – в стране, которая находится в фокусе мировой политики. Прибавим к этому и фактор английского языка, который сегодня стал языком мирового общения. Виноваты ли тролли в подрыве американской демократии? По большому счёту, такое заключение могут делать только те, кто признают слабость США, или те, кому, по словам автора статьи в «American Thinker», нужно было срочно найти «козлов отпущения» за свой провал как в избирательной кампании 2016 года, так и и в расследовании «российского следа». А пригожинские тролли спекулировали именно на слабостях и проблемах США, следуя общему направлению внешней политики Кремля. Есть ли в стране эти слабости и проблемы, о которых избегала говорить мейнстримовская лево-либеральная пресса? Есть. Тогда что значит говорить о них? Совершать преступление? И как тогда быть с многочисленными английскими, австралийскими, немецкими, русскоязычными и др. журналистами и пользователями фейсбука, которые, не будучи пригожинскими троллями, тоже писали о предвыборной кампании не в проклинтоновском ключе? Кстати, а какова из них доля обычных, не ангажированных российским режимом, русскоязычных американцев с иным, не лево-либеральным видением мира? Они тоже пособники преступления? Они тоже занимались подрывом американской демократии? А что делать вообще с этой неудобной правдой – информацией, аналитикой, мнением. Наказывать? Игнорировать? Не замечать? Маргинализировать? Этим, собственно говоря, и занимаются такие же тролли, но уже из лево-либерального лагеря. Правда, в этом случае они называются иначе – сторонниками или поклонниками, и о них говорить вслух неполиткорректно.

- Неужели команда Мюллера действительно верит в то, что мало кому известные российские тролли даже со 100 тысячами подписчиков на Facebookмогли своими текстами и рекламой перебить хотя бы тех же актёров Голливуда, которые все, за редчайшим исключением, работали против Трампа, имея не сотни тысяч, а миллионы подписчиков. Наконец, рядовые американцы не настолько глупы, как их представляет российская и американская лево-либеральная общественность, чтобы на их мнение можно было бы с такой лёгкостью повлиять.

- Не стоит забывать и о том, что российские тролли, говоря интернетовским языком, «топили» не только за Трампа, но и за Берни Сандерса.

К сожалению, последствия этого шага будут очень серьёзными для критиков действующего российского режима, которые сегодня, не задумываясь, с восторгом поддерживают обвинительное заключение Мюллера. Теперь российская власть на законном основании, ссылаясь на этот документ, получила право пресекать любые негативные отзывы о России извне, расценивая их как вмешательство не только в свои выборы, но и вообще во внутренние дела страны, вмешательство, направленное на подрыв «российской демократии». Не говоря уже о том, что дополнительные проблемы ждут те организации, которые до сих пор финансируются США в целях проведения либеральных ценностей.

