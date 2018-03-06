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опубликовано редакцией на Переводике 06.03.18 10:51
скаут: vikisav; переводчик vikisav;
 
 

Заговор против курдов



Сейчас на севере Сирии в окрестностях Африна, турецкая армия проводит крупномасштабную военную операцию, издевательски названную "Оливковая ветвь". Около сотни ударных самолетов и сотни танков и гаубиц обрушивают на мирных жителей курдской общины огонь и смерть. Погибших уже тысячи. Кто виновен в развязывании этого геноцида?  Ответ только кажется очевидным. Действительно, развязал бойню исламистский маньяк Эрдоган, воплощающий многовековую мечту османов по уничтожению курдского народа. Но Эрдоган, хотя и демонстрирует всему миру непомерные амбиции, на самом деле всего лишь марионетка куда более могущественных сил. Этот кровавый пёс был спущен с цепи рукой истинного, но скрывающего свою сущность врага курдов. Чтобы ясно понять, от кого курдскому народу стоит ждать только подлости и зла, вспомните, что случилось с нашими братьями в Ираке. 

К осени 2017 года Иракский Курдистан обладал широчайшей автономией. У де-факто независимого государства, обещавшего в будущем стать ядром курдского объединения, были свои флаг, гимн, конституция, свод местных законов, парламент, президент, правительство, и судебные органы. Действовала своя полиция, спецслужбы, вооруженные силы (бригады "пешмерга"), система образования и здравоохранения. То есть, курдская автономия осуществляла не только самостоятельную внутреннюю политику, но и как всякое суверенное государство - внешнеэкономическую и внешнеполитическую деятельность.

Все изменилось практически в одночасье. Прозорливый, расчётливый и осторожный президент Масуд Барзани после нескольких телефонных звонков от госсекретаря Рекса Тиллерсона, уверовал в официальную поддержку Вашингтона, и допустил стратегический просчет, организовав 25 сентября 2017 года референдум о независимости. Спровоцированная  Госдепом США попытка перевести независимость де-факто в статус де-юре обернулось катастрофой. Центральное правительство Ирака объявило о закрытии обоих международных аэропортов в курдской автономии  (в Эрбиле и Сулеймании). Багдад и Анкара полностью закрыли своё воздушное пространство для полётов в направлении Иракского Курдистана, и автономия оказалась в полной блокаде. 16 октября 2017 года иракской армией и шиитским ополчением был взят Киркук и окружающая территория, то есть нефтяные поля, являвшиеся экономической базой для развития курдского региона. Так, поверив в американскую поддержку, Барзани, приложивший титанические усилия для объединения курдских племен и установления  контроля  над районами нефтедобычи, не просто потерял все свое политическое влияние и авторитет, но и поставил свой народ на грань выживания. В своём телеобращении 29 октября 2017 года Масуд Барзани выступил с резкой критикой позиции Соединённых Штатов. В частности, он отметил, что американское вооружение, поставленное иракской армии, было использовано против курдов. Но кого это уже волновало?

Существует версия, согласно которой провокация Тиллерсона являлась не воплощением предательской политики Вашингтона, а личной авантюрой, направленной на персональное обогащение. Ведь Рекс Тиллерсон владеет 2,6 млн акций ExxonMobil. Той самой нефтедобывающей компании, которая в 2011 году подписала предварительные контракты с региональным правительством Иракского Курдистана, но столкнулась с ультиматумом Багдада, и вышла из проекта, лишившись жирного куска. Теперь же ничто не мешает дельцам ExxonMobil урвать себе долю курдской нефти (отстегнув правящей шиитской мафии в Багдаде), а Т-Рексу Тиллерсону приумножить стоимость своего пакета акций.

Однако последние события в Сирии наглядно демонстрируют, что персональное скотство госсекретаря никак не отменяет наличия глобального злокозненного плана американской политической элиты в отношении курдов. Ведь именно громко объявленное намерение их "главного союзника" -  США сформировать, вооружить и обучить курдский корпус на сирийской территории и послужило для Турции удобным casus belli. Ничего не напоминает?

Захват турецкими головорезами Африна приведёт к тому, что полностью отрезанной от этнического ядра окажется наиболее обеспеченная и образованная курдская община Сирии, проживающая в Алеппо (до 300 тыс. человек). Это - последовательный, хорошо спланированный геноцид. Мы не знаем всех деталей геополитического плана Вашингтона, но очевидно, что курдам в нем нет места.

статью прочитали: 235 человек

   
теги: Эрдоган Тайип, США, Сирия, Турция, Нефть, Война  
   
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