Секс-охотница за миллиардерами Рыбка: сдам все и всех, только спасите от России

Российский миллиардер Олег Дерипаска разговаривал с третьим лицами на тему президентских выборов в США. Об этом заявила находящаяся в заключении в Таиланде Анастасия Вашукевич (известная также как Настя Рыбка). По словам Вашукевич, она обладает записями этих разговоров, которые велись на английском языке, сообщаетThe New York Times.

Издание со ссылкой на слова Вашукевич пишет, что аудиозаписи длятся около 16 часов. Записи могли быть сделаны в августе 2016 года, как отмечает издание, они "могут пролить свет на вмешательство России в выборы в США".

Ранее в СМИ не раз появлялись сообщения о возможной причастности российского бизнесмена к выборам президента США. В частности, агентство Associated Press сообщало о связях Дерипаски с бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Дерипаска подал исковое заявление, обвиняя агентство в клевете. В декабре 2017 года стороны урегулировали спор.

Кроме того, о возможных связях Дерипаски и Манафорта заявил Юрий Фельштинский.

Сам миллиардер категорически отвергал и отвергает причастность к возможному вмешательству в выборы.

Издание приводит слова Вашукевич о том, что та опасается возвращаться в Россию, так как там ее жизнь окажется под угрозой.

Вашукевич заявила, что раскроет другие подробности, но требует взамен предоставление защиты со стороны властей США.

Фамилия Дерипаски и ранее звучала в откровениях "охотницы за миллиардерами":Рыбка для Манафорта.

Это не первое обращение Рыбки к Вашингтону: ранее она заявила о готовности рассказать американской прессе сведения о контактах российских депутатов с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом и самим Трампом, если США предоставят ей политическое убежище.

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