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опубликовано редакцией на Переводике 07.03.18 07:00
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Негр-заряжающий - это практичнее чем автомат заряжания, да и заряжает он быстрее

Daniel Brown


M1A2 Abrams  в Форт-Блисс.Daniel Brown/Business Insider

  • Я  спросил экипаж  Абрамса, что они думают о  российском танке нового поколения  T-14 “Армата”.

  • Экипаж сказал,  что он выглядит  как толковая платформа, но  при этом заметили что его автомат заряжания  и необитаемая башня не кажутся им практичными.  

  • Они также сказали, что цель Москвы -  создать беспилотный робот-танк кажется  им нереалистичной.

FORT BLISS, Texas — На песчаных учебных полигонах Форта-Блисс,  экипаж Абрамса показывал  мне свой танк,  когда я спросил их, что они думают  о российском танке нового поколения  T-14 “Армата”.

Сначала, они были немного озадачены и посмотрели  друг друга, как будто не были уверены, должны ли они отвечать. Но  согласились высказать свои мнения, когда я сказал, что не буду указывать  их имена.

"У T-14  экипаж состоит из трех человек"  сказал один из специалистов, сидя на Абрамсе,  позади 0.50-калиберного пулемета. "Весь экипаж -  внутри капсулы, так что он кажется довольно безопасным".

T-14 -  вариант оснащения  новой российской  универсальной  боевой платформы  Армата   -  единого  шасси, которое может использоваться  для создания других боевых машин семейства  Армата - таких как T-15 (или Терминатор 3) и Коалиция СВ.

По сообщениям,  танк оснащен 125 мм  орудием с высокой скоростью  начальной снаряда и автоматом заряжания  для него. Для сравнения - у Абрамса 120 мм  орудие.

Один  из специалистов-членов экипажа  сосредоточился на автомате заряжания.  

"Посмотрите вокруг"  сказал он. "Видите сколько песка? Вам нужно что-то, что  бы работало в любых условиях".

"Вообще-то,  я думаю, русским нравится  делать вещи, которые как AK,  вы можете бросить его в грязь, и он  будет продолжать стрелять" сказал специалист. "Но  мне кажется что с T-14, они дали большого маху, пытаясь  по-понтоваться".


Российские танки T-14 на   универсальной боевой платформе   Армата во время Парада Победы, отмечающего  71-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, на Красной площади в Москве, Россия, 9 мая 2016. Агентство Рейтер

Специалист также сказал, что член экипажа может заряжать  орудие быстрее, чем существующие автоматы заряжания.

"Так  какая выгода  от автомата заряжания?"  спросил я.

"Если боеприпасы  очень тяжелые и длинные, то  - маленькая башня" сказал специалист. "T-14  получил её за счет полной автоматизации башни.  Хотя, что произойдет, если что-то пойдет не так, как надо посреди  боя? Что, кто-то должен лезть туда? Как выйти из этого положения?  Я не знаю".

"Случился, скажем,  отказ или осечка" вступил в разговор  другой член экипажа. "Сколько работы потребуется, чтобы  открыть машину, найти неполадку и исправить её?"

Тогда  я спросил, что они думают   о намерении Москвы создать  полностью беспилотный танк, танк-робот T-14.

"Что  касается  обслуживания,  то обслуживание танка-робота  будет реально трудным делом" сказал специалист. "Все, что я делаю,  я обслуживаю танки..., и эти танки всё равно ломаются".

Несмотря на  то что официальная  презентация танка произошла  в 2015 году, из-за высокой стоимости  платформы, Россия все еще не наладила серийный  выпуск T-14. Первоначально Москва заявляла, что произведет 2,300 T-14 к 2020 г., но в конце прошлого года сказала, что к 2020  году она произведет только 100 T-14.

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теги: США  
   
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