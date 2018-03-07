Негр-заряжающий - это практичнее чем автомат заряжания, да и заряжает он быстрее

Daniel Brown





M1A2 Abrams в Форт-Блисс.Daniel Brown/Business Insider

Я спросил экипаж Абрамса, что они думают о российском танке нового поколения T-14 “Армата”.

Экипаж сказал, что он выглядит как толковая платформа, но при этом заметили что его автомат заряжания и необитаемая башня не кажутся им практичными.

Они также сказали, что цель Москвы - создать беспилотный робот-танк кажется им нереалистичной.

FORT BLISS, Texas — На песчаных учебных полигонах Форта-Блисс, экипаж Абрамса показывал мне свой танк, когда я спросил их, что они думают о российском танке нового поколения T-14 “Армата”.

Сначала, они были немного озадачены и посмотрели друг друга, как будто не были уверены, должны ли они отвечать. Но согласились высказать свои мнения, когда я сказал, что не буду указывать их имена.

"У T-14 экипаж состоит из трех человек" сказал один из специалистов, сидя на Абрамсе, позади 0.50-калиберного пулемета. "Весь экипаж - внутри капсулы, так что он кажется довольно безопасным".

T-14 - вариант оснащения новой российской универсальной боевой платформы Армата - единого шасси, которое может использоваться для создания других боевых машин семейства Армата - таких как T-15 (или Терминатор 3) и Коалиция СВ.

По сообщениям, танк оснащен 125 мм орудием с высокой скоростью начальной снаряда и автоматом заряжания для него. Для сравнения - у Абрамса 120 мм орудие.

Один из специалистов-членов экипажа сосредоточился на автомате заряжания.

"Посмотрите вокруг" сказал он. "Видите сколько песка? Вам нужно что-то, что бы работало в любых условиях".

"Вообще-то, я думаю, русским нравится делать вещи, которые как AK, вы можете бросить его в грязь, и он будет продолжать стрелять" сказал специалист. "Но мне кажется что с T-14, они дали большого маху, пытаясь по-понтоваться".





Российские танки T-14 на универсальной боевой платформе Армата во время Парада Победы, отмечающего 71-ю годовщину победы над нацистской Германией во Второй мировой войне, на Красной площади в Москве, Россия, 9 мая 2016. Агентство Рейтер

Специалист также сказал, что член экипажа может заряжать орудие быстрее, чем существующие автоматы заряжания.

"Так какая выгода от автомата заряжания?" спросил я.

"Если боеприпасы очень тяжелые и длинные, то - маленькая башня" сказал специалист. "T-14 получил её за счет полной автоматизации башни. Хотя, что произойдет, если что-то пойдет не так, как надо посреди боя? Что, кто-то должен лезть туда? Как выйти из этого положения? Я не знаю".

"Случился, скажем, отказ или осечка" вступил в разговор другой член экипажа. "Сколько работы потребуется, чтобы открыть машину, найти неполадку и исправить её?"

Тогда я спросил, что они думают о намерении Москвы создать полностью беспилотный танк, танк-робот T-14.

"Что касается обслуживания, то обслуживание танка-робота будет реально трудным делом" сказал специалист. "Все, что я делаю, я обслуживаю танки..., и эти танки всё равно ломаются".

Несмотря на то что официальная презентация танка произошла в 2015 году, из-за высокой стоимости платформы, Россия все еще не наладила серийный выпуск T-14. Первоначально Москва заявляла, что произведет 2,300 T-14 к 2020 г., но в конце прошлого года сказала, что к 2020 году она произведет только 100 T-14.

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