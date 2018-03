архив



опубликовано редакцией на Переводике 08.03.18 07:16 "CNN", "US watching pro-Syrian regime forces amassing near US troops" США - 07 марта 2018 г.

"US watching pro-Syrian regime forces amassing near US troops" США - 07 марта 2018 г. Соединённые Штаты наблюдают сосредоточение про-режимных сил в районе размещения военнослужащих США By Ryan Browne March 7, 2018 Washington (CNN) - По словам трех американских военных чиновников, про-режимные силы начали сосредотачиваться к востоку от реки Евфрат, в районе где присутствуют американские военнослужащие консультирующие своих местных союзников.. Они накапливаются рядом с тем местом, где подобные про-режимные силы, союзники президента Сирии Башара аль-Асада, ранее начали неспровоцированную атаку на поддерживаемые США Сирийские демократические силы (СДС), заявили чиновники. Один американский военный чиновник заявил, что коалиция использовала предусмотренную соглашением о зонах де-эскалации “горячую линию”, чтобы обратить внимание российских военных усиление присутствующих в данном районе про-режимных сил. Американские военные контролируют ситуацию в Deir Ezzor для того чтобы видеть, не пытаются ли про-режимные силы ещё раз напасть на районы подконтрольые Сирийским демократическим силам (СДС). "Как мы уже неоднократно демонстрировали, мы не ищем конфронтации с про-режимными силами. Но силы Коалиции без колебаний будут защищать себя, если им будет угрожать опасность" сказал CNN представитель Пентагона майор Эдриан Рэнкайн-Гэллоуэй. "Коалиционные силы хорошо информированы о боевых действиях происходящих в Сирии и принимают соответствующие меры, чтобы гарантировать безопасность наших силы и их способность выполнять свои боевые задачи с тем чтобы избавить Сирию от ИГИЛ" добавил он. Возглавляемая США коалиция заявляла, что февральское нападение про-асадовских сил, вероятно имело своей целью захват соседних богатых нефтяных месторождений, которые поддерживаемые США силы отбили у ИГИЛ. Во время того нападения, про-режимные силы, используюя танки и артиллерию, обстреляли штаб СДС, где присутствовали американские спецназовцы. Американские советники вызвали артиллерийскую и воздушную поддержку, включавшую самолеты F-15E, беспилотники MQ-9, бомбардировщики B-52, летающую батарею AC-130 и вертолеты АН 64 “Апач”. По словам американских чиновников, в результате авиаударов, по оценкам, было убито 100 бойцов про-режимных сил, включая несколько российских контрактников. Несколько дней спустя возглавляемая США коалиция нанесла удар по танку про-режимных сил, который, как было очевидно, угрожал коалиционным силам в том же самом районе. Столкновение произошло к востоку от "де-конфликтной линии", которая была установлена США и Россией, чтобы разделить поддерживаемые США и Россией силы и предотвратить случайные инциденты. Линия проходит, в основном, по реке Евфрат. Несмотря на значительные потери, понесенные про-режимными силами во время предыдущей попытки занять этот район, сейчас они могут предполагать, что позиции Сирийских демократических сил теперь ослаблены, так как, по недавним сообщениям, бойцы СДС оставили центральную часть долины р.Евфрат чтобы присоединиться к борьбе против турецких войск в северо-западной части Африна, Сирия. Уход этих сил был публично признан США и военными чиновниками коалиции, а также СДС Поддерживаемые США Сирийские демократические силы объявили во вторник, что они перебросят 1700 бойцов, чтобы отразить турецкое наступление на курдских ополченцев в Африне. Чиновник коалиции сказал CNN на прошлой неделе, что эта переброска уже отрицательно сказалась способности поддерживаемых США сил в регионе провести крупную наступательную операцию против ИГИЛ. статью прочитали: 2 человек Комментарии