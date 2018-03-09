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опубликовано редакцией на Переводике 09.03.18 03:09
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Вице-премьер Болгарии назвал патриарха Кирилла контрабандистом и агентом КГБ (2 видео)

Валери Симеонов размазва руското ченге от КГБ патриарх Кирил
 | БНТ

Вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов заявил, что патриарх Кирилл, известный как агент КГБ и сигаретный митрополит России, не имеет права указывать Болгарии, как и что делать правильно.


Об этом он заявил в эфире болгарского телеканала, комментируя высказывания патриарха о его разочарование исторической интерпретации событий вокруг освобождения Болгарии.

- Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввоз безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тыс. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость раздавать правосудия. Представьте себе патриарх Неофит (епископ Болгарской православной церкви, с 2013 года — Патриарх Болгарский, Митрополит Софийский - ред.) поедет к Путину и начнет объяснять, кто такие Кирилл и Мефодий, - заявил Симеон.

Симеонов добавил, что "второразрядный агент советского КГБ будет нам рассказывать, что верно, а что нет. Так не получится".  

Напомним, что на сайте Русской православной церкви было опубликовано видео встречи патриарха Кирилла с президентом Болгарии Румен Радевит, на котором он в течение нескольких минут возмущался унижением роли России в освобождении Болгарии.


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теги: Болгария  
   
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