НУЖНА ЛИ НАМ ЕВРОПА ? ЧТО ДУМАЕШЬ БРАТ ?





Сегодня главный лозунг "Украина - Европа"! Но никто не отрицает этот лозунг. Мы действительно центр Европы и могли бы выдвинуть другие лозунги. Например: «Народам Украины и Европы - достойную жизнь", "Народу Украины - европейскую зарплату" или "Уничтожим вместе – «еврохолуев паразитов»". Почему бы нет ...

Но на площадях раздается: в Европейский Союз! В НАТО! Об этом уже более двадцати шести лет кричат ​​средства массовой информации, апологеты правящего режима и разнообразные либералы, теперь присоединились к этому и, так называемые оппозиционеры. Нам говорят - Нужно жить, как на Западе! – а кто против ? Но для этого Вас необходимо поделить как на западе на богатых и бедных! На протяжении 26 лет навязывают мысль, что украинцы должны жить ради денег, выбросить из своей души все человеческое, деградировать до уровня биомассы, озабоченной лишь работой "на унитаз".

Что фактически и произошло сегодня, подписав договор о свободной торговле, об ассоциации с Европейским Союзом, еврохолуи превратили миллионы трудоспособных граждан в безработных, то есть в бедных! Только никто не обращает внимание, что ЕС вместе с нашими еврохолуями, создали – «Бедный народ с бедным Государством».

Я как-то обращал внимание читателей, что не следует переоценивать умственные способности евро чиновников, вспомните евро комиссара «Фюли или Хули?», «Еврофисташка – Ештон». Это относится ко всем –«еврохренам» в Венецианских или др. комиссиях - там очень мало людей с мозгами, они в подавляющем большинстве просто не думают. А вот и пример, на недавно 06.03.2018 г. состоявшейся Пресс-конференция Председателя Верховной Рады А. Парубия, Уполномоченного по делам Украины члена Европейского парламента Э. Брока и руководителя Миссии Европейского парламента по оценке потребностей Верховной Рады Украины П. Кокса, которые заменили «Фюли или Хули?», «Еврофисташка – Ештон», но с такими же нехорошими фамилиями. И вот какой то «кокс» вместе с каким то б«роком», рассказывает нам, что оказывается все хорошо и что они (ЕС) очень довольны реформами, то что у нас в Украине называют ГЕНОЦИДОМ народа Украины.

При этом смотрящий палаты №6 радостно соглашался со всем что говорили «еврохрены», что ставит под сомнение, вообще его восприятия реальности происходящего в Украине. Оказывается, что в нормальном обществе то что называется уничтожением своего народа для ЕС хорошие реформы. Они (ЕС), довольны что население по данным экспертов, сократилось до 28 млн. чел. Что при внедрении медицинской реформе, украинские семьи должны выбирать между жизнью с протянутой рукой в условиях европейского рабства, когда условия жизни позволят иметь максимум одного ребенка, или выживать самим без возможности иметь детей, а тем более увеличивать состав семьи.

А, отсутствие вакцин и медицинских препаратов приводит в дикий ужас молодых матерей, тем более, что финансовое состояние в общей массе народа Украины находится на уровне жителей Руанды. Рейтинг Украины по смертности из 226 стран, занимает 4 место, т.е. одним из самых высоких уровней смертности за 2016 – 2017 годы. Вот вам и результат работы так называемого министра. Вот Вам и фильм «Обитель зла – финальная битва», потому, что вопрос действительно стоит очень остро - финальная битва против зла для народов Украины уже наступила, отсюда и ответ на вопрос - что делать?

И нас пытаются убедить, вместе с нашими еврохолуями, что этим, так называемым «коксанутым демократическим» реформам нет альтернативы. При этом замалчивается, что в реформах, которые действительно происходят по планам англосаксонских "учителей", нет места правде, которая состоит в том, что в этих планах - уничтожение промышленности, сельского хозяйства, науки, образования и народа Украины, все то что бы уничтожить конкурента и оккупировать его государство или другими словами создать – колонию Х1 века в Европе.

Я Вам скажу, куда ведут народную массу все эти «херои», скажу парой строф из полу юмористического стихотворения уважаемого и почтенного человека – Эдуарда Ивановича Лашутина:

………………

Куда ж ведёт, судьбина злая?

Шагал я вдаль, её не зная!

Дошел до озера, а там,

В говне лежит гиппопотам!

И так всегда, спешишь куда-то,

В надежде встретить идеал,

А повстречаешь депутата,

И снова – телесериал.

………………….

Наша Еврохолуйская элита умалчивает, так же об уровне зарплаты ту, которую получает работающее население европейских стран в десятки раз превышает зарплату граждан Украины. Это очень неудобная информация для наших еврохолуев, раскрывающая смысл проводимых ими реформ, а именно, что наш Народ должен иметь кучку еврохолуев, которые живут на уровне западного комфорта, а сам обречен на вымирание по полмиллиона в год. По внедряемым реформам в Украине, можно с уверенностью делать вывод, что Еврог(Х)еры дали четкую установку своим украинским марионеткам - довести численность украинского населения до 15-20 миллионов.

Запад очень любит всех учить "уму", "демократизировать" все по своим стандартам, а тех, кто пытается жить по национальным традициям и не плясать под чужую дудку, пытаются подвергнуть экономическим и военным средствам воздействия. Видно наступления краха "демократизации" в Украине спровоцировали вопли о необходимости вхождения Украины в НАТО. Необходимо понимать, что Запад всегда поддерживал свое паразитическое существование за счет колоний, Запад, как вампир, высасывает все соки из других стран. Нефть, газ, природные и энергетические ресурсы, продовольственные товары, вода и даже земля вывозятся ударными темпами из стран третьего мира, чтобы обеспечить жизнь господ "золотого миллиарда".

Другими словами, обеднение масс народа, не является препятствием в развитии «Еврозоны», а напротив - выражает суть его развития (за чей счёт?), является его условием и усиливает режим ЕС. Но нам то не нужно обогащением глобальных еврокомпаний за счет разорением и упадка среднего и мелкого предпринимателя, который сегодня обеспечивает зарплату большей части населения. Нам то нужна социально ориентированная экономика для обеспечения консолидации в обществе.

Запад бесится с жиру, сходит с ума от обилия всего и вся, гордится, как клоп. Сотни миллионов людей, целые народы и страны служат этому паразиту. Тот западный "комфорт", что застилает глаза нашим еврохолуям и так называемой «оппозиции», построенный на нищете, горе, поте и крови наций, обреченных на вымирание. И элита тех стран учит всех правилам своей смертоносной игры с помощью кнута и пряника. "Пряник" - отбросы пищевой промышленности "массовой культуры", бросающих как кость странам, которые добровольно согласились принести себя в жертву, стать донорами Запада. Таким с "барского стола" сбрасывают гамбургеры, "пепси", и «голливудское кинодерьмо», чтобы население, обречено на деградацию и вымирание, тупо жевал, таращился на экран и даже не думал о сопротивлении. Марионеточные правительства этих стран и еврохолуи получают за свою предательство кругленькие суммы в банках и индульгенции от "высоких хозяев".

Кнутом же выступает НАТО во главе с США. Натовские танки и бомбы превращают в пыль страны, которые пытаются сопротивляться: Ирак, Афганистан, Югославия.

Но стоит ли вообще при таких условиях почему-то учиться у Запада? Нужно что-то перенимать нам и другим самостоятельным и самодостаточным странам? Есть ли у Запада то, что жизненно необходимо в других регионах? Что вообще современный Запад способен предложить нам?

Такова, на сегодняшний день психология, любой власти , люди приходят к власти на принципах конкуренции и при активном стимулировании таких "политиков" баблом людей, которым нужна послушная власть. Но об этом можно долго рассуждать, Союз солидарности и социальной справедливости, стремимся чтобы все начали понимать, что образ Восточно-Европейская Швейцария и есть одни из элементов построения социально ориентированной рыночной экономики.

Прошу, помни об оккупации Украины, кем и с какой целью это делалось и, пока, продолжается! Повторю - подумай, что ты можешь сделать для превращения Америки в региональную державу, как звучало когда-то в Риме – «Карфаген, должен быть разрушен!»! Хочу задать вопрос – а что сделал ты и к чему готов? Под Карфагеном, чтобы не было разночтений, я понимаю Соединенные Штаты Америки и их англосакских пособников. Это необходимо для прекращения войн в Мире – другого пути нет.

Ведь и сегодня, как после смерти Богдана Хмельницкого, на Украине началась знаменитая "руина", которая несет столько бедствий нашим гражданам! Помните, братья, это урок истории!

Добра всем желаю, с уважением ко всем читателям, единомышленникам и оппонентам.

Однодумцам і опонентам : solidarnost@transinform.net

Председатель Координационного Совета

Общественной организации

Союз Солидарности и Социальной Справедливости,

Адвокат, А.Юрченко.

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