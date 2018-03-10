В НАТО рассказали о рисках в связи с покупкой Турцией российских С-400

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Глава Военного комитета НАТО генерал ВС Чехии Петр Павел во время визита в Вашингтон рассказал о «рисках», которые возникают в связи с поставкой в Турцию российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, пишет издание Breaking Defence.

По словам генерала, комплексы не могут быть интегрированы в структуру ПВО НАТО по технологическим причинам. Однако и в этом случае они представляют опасность для Северотлантического альянса. Причем проблема, по словам военного, не в самих ЗРК, а в доступе к базам данных, который должен быть обеспечен для нормального функционирования этих ракетных систем.

«Ценность системы кроется в базе данных, а она будет составляться на территории страны-члена НАТО», — пояснил Павел.

При этом все средства союзников по НАТО, находящиеся в Турции, также будут картографироваться и регистрироваться в российских системах, уточнил он.

«Эту систему невозможно продать, как автомат Калашникова. „Калашников“ может быть использован на следующий день или в следующий час даже неподготовленным лицом. В случае с такой системой, как С-400, должна прибыть команда российских экспертов, чтобы помочь установить ее и ввести в эксплуатацию, наполнить базу данных. Так же, как сложно себе представить, что эксперты НАТО будут находиться в России пару месяцев и наполнять базу данных, сложно себе представить, что российские эксперты будут находиться в Турции и наполнять российскую систему данными НАТО», — подчеркнул Павел.

При этом Москва получит полные разведданные, где и какие ресурсы НАТО находятся в стране и какие у них возможности, уточнил чешский генерал.

Как сообщало EADaily, в декабре 2017 года гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что Турция приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400, общая сумма сделки составила $ 2,5 млрд. Первые поставки намечены на конец 2019-го — начало 2020 года. «Могу сказать, что 45% от общей суммы контракта они (Турция) выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства», — уточнил тогда глава «Ростеха».



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