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дата публикации 10.03.18 08:05
скаут: Игорь Львович;
   
 

В Берлине наблюдается рост национальной нетерпимости направленной против немцев

АЛЛА ТРЕУС

Андреас Гейсель, министр внутренних дел Берлина, в среду, 7 марта, заявил: в столице растет доля преступлений против немцев, совершенных на почве национальной нетерпимости.

«Мне известно об учащении случаев оскорблений немцев в Берлине. Конечно, ситуация не критична, но подобные происшествия становится все более распространенными, и молчать об этом было бы неправильно», – сказал Гейсель в интервью для ежедневной газеты Tagesspiegel.

Для решения проблемы земельный министр предлагает ряд возможных мер. «Что мы можем с этим поделать? Понятно, что нам необходимо активизировать наши усилия по интеграции иностранцев. Это включает курсы немецкого языка и этики для беженцев. Такие меры могут стать оптимальным первым шагом на пути к преодолению межнациональной вражды», – говорит господин Гейсель.

Заявление министра было спровоцировано исследованием Tagesspiegel. Издание пыталось разобраться, стал ли Берлин «местом страха». Газета сообщила об индивидуальном опыте разных жителей столицы, которые испытали нападки на почве национальной или религиозной нетерпимости. Журналисты издания пришли к выводу, что в Берлине наблюдается «усиление агрессии и чувства страха, и эти негативные эмоции связаны, в том числе, с массовым приездом беженцев».

Отмечается, что люди, которые заняты в организациях, работающих с беженцами, чувствуют себя небезопасно рядом с мигрантами. «Ощущение спокойствия и уверенности людей в стабильном положении общества находится под угрозой», – говорит учитель из престижного района Целендорф.

В статье Tagesspiegel сообщалось, что женщины на улицах Берлина подвергаются преследованиям за то, как они одеваются. К некоторым беженцы даже пристают в парках с предложениями заняться сексом. Молодые арабские мужчины считают, что они могут остаться ненаказанными, если совершают мелкие преступления, поскольку полиция не способна обеспечить достаточный контроль в таких проблемных местах, как в Херманплац в Нойкёльне.

Тем не менее, Андреас Гейсель отметил, что, согласно с криминальной статистикой, «город объективно становится более безопасным». Статистические данные, опубликованные в начале марта, показывает, что в прошлом году в Берлине было зарегистрировано на 50 тыс. преступлений меньше чем в 2016 году.

В то же время доля преступлений, которые были расследованы, за последнее десятилетие значительно снизилась. Если в 2007 году были найдены виновники 50 % преступлений, то в прошлом году это число сократилось до 44,2 %.

статью прочитали: 57 человек

   
теги: Германия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 10.03.2018 08:57:00
Молодец министр Андреас Гейсель.
Обучение ближневосточных гопников хорошим манерам несомненно даст результат.
Перед изнасилованием немецкой дамы гопник сможет принести ей превентивные извинения на немецком языке и произвести книксен.
Если сводить гопника в оперу, музей, на концерт классической музыки - он существенно облагородится, херр Гайсель.

Немцам стоит поблагодарить фрау канцлерин за насыщенную событиями повседневную жизнь, последовавшую за приглашением на ПМЖ бойкой старушкой их новых ближневосточных сограждан.

Моджахед- он тоже человек.
Нужно только не путаться у него под копытами.

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