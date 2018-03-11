ВЦИОМ провел опрос за неделю до выборов: 70 % опрошенных - за Путина

«Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы проголосовали?» – так звучал вопрос.





Респондент мог дать всего один ответ. Владимир Путин, глава государства, по итогам опроса занял лидирующую позицию. Предпочтение его кандидатуре отдали 70 % опрошенных россиян.





Необходимо отметить, что свою поддержку граждане выразили в прошлую субботу, 3 марта, когда пришли в московские «Лужники» на митинг-концерт в поддержку кандидатуры Владимира Путина. По словам организаторов, чаша стадиона, вмещающая 100 тысяч человек, была занята полностью.





Социологический опрос лишь подтвердил тот факт, что россияне единым фронтом выступают за Владимира Путина и готовы поддержать его на выборах 18 марта.





Кроме того, в ходе опроса был задан следующий вопрос: «Примите ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?»





Согласно итогам опроса, явка прогнозируется около 63-67 %, при этом результат Владимира Путина составит около 73 %.





Таким образом, можно говорить о поддержке не только деятельности и политики Путина, но и его кандидатуры на выборах. Это говорит о всеобщем согласии с действиями российского лидера как во внутренней, так и во внешней политике.





Многие российские граждане помнят, какая Россия досталась Владимиру Путину в 2000 году: теракты, Вторая чеченская кампания, экономико-социальный кризис, рэкет и бандитизм. Спустя годы иностранцы с восхищением говорят о России, которая смогла быстро восстановиться после развала СССР.