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опубликовано редакцией на Переводике 11.03.18 16:29
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

ВЦИОМ провел опрос за неделю до выборов: 70 % опрошенных - за Путина

Telegram-канал ВЦИОМ опубликовал итоги социологического опроса, в ходе которого был задан вопрос о предпочтениях на президентских выборах. 



«Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов вы бы проголосовали?» – так звучал вопрос.

Респондент мог дать всего один ответ. Владимир Путин, глава государства, по итогам опроса занял лидирующую позицию. Предпочтение его кандидатуре отдали 70 % опрошенных россиян. 

Необходимо отметить, что свою поддержку граждане выразили в прошлую субботу, 3 марта, когда пришли в московские «Лужники» на митинг-концерт в поддержку кандидатуры Владимира Путина. По словам организаторов, чаша стадиона, вмещающая 100 тысяч человек, была занята полностью. 

Социологический опрос лишь подтвердил тот факт, что россияне единым фронтом выступают за Владимира Путина и готовы поддержать его на выборах 18 марта. 

Кроме того, в ходе опроса был задан следующий вопрос: «Примите ли вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?» 

Согласно итогам опроса, явка прогнозируется около 63-67 %, при этом результат Владимира Путина составит около 73 %. 

Таким образом, можно говорить о поддержке не только деятельности и политики Путина, но и его кандидатуры на выборах. Это говорит о всеобщем согласии с действиями российского лидера как во внутренней, так и во внешней политике. 

Многие российские граждане помнят, какая Россия досталась Владимиру Путину в 2000 году: теракты, Вторая чеченская кампания, экономико-социальный кризис, рэкет и бандитизм. Спустя годы иностранцы с восхищением говорят о России, которая смогла быстро восстановиться после развала СССР.



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