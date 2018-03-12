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дата публикации 12.03.18 01:34
скаут: Игорь Львович;
   
 

The Sun: Тереза Мэй готовит масштабное возмездие против России в ответ на химическую атаку в Солсбери


Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй готовит "полный спектр" мер возмездия против Владимира Путина за отравление шпиона Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом, пишет издание The Sun.

По данным издания, глава британского правительства указала министрам подготовить мощный ответ на дипломатических, экономических и военных фронтах с целью наказать Кремль за преступление в Солсбери, которое министр внутренних дел Эмбер Радд назвала "наглым и безрассудным актом".

Теперь разведке поручено собрать твердые доказательства того, что именно Москва виновна в распылении ядовитого газа.

Высокопоставленные источники на Уайтхолле заявили, что Мэй готова принять меры реагирования, которые удовлетворили бы запрос общества, возмущенного химической атакой на британскую землю со стороны иностранного государства.

В числе шагов, которые предпримет кабмин, могут быть следующие:

- Немедленное изгнание высокопоставленных российских дипломатов и шпионов, а также возможная отмена виз для связанных с Кремлем олигархов, замораживание их активов и запрет на въезд в страну.
- Заявление о совместном международном осуждении со стороны ближайших союзников Великобритании — президента Франции Эммануэля Макрона и немецкого лидера Ангелы Меркель.
- В более долгосрочной перспективе — усиление военного присутствия Британии в Восточной Европе путем наращивания ВВС и сухопутных войск, а также подталкивание НАТО к соответствующим действиям, на саммите альянса в июле.

В настоящее время британские военные ученые планируют в самое ближайшее время доказать, что редкий яд был разработан в лаборатории Службы внешней разведки РФ, пишет издание.

"Мы пребываем в состоянии новой холодной войны с Россией, которая начинает становиться все более горячей, — цитирует The Sun одного из министров. — Нам следует полностью пересмотреть свою позицию по мерам реагирования. Проблема — в слабости Запада, и мы должны поменять эту ситуацию, заставив самого Путина выглядеть слабым".

По его словам, "Путин не осмеливается напасть на США, поэтому атакует нас из-за собственных внутриполитических проблем".

"Крайне важно, чтобы мы противостояли этому", — подчеркнул собеседник газеты.

Теперь руководство английских разведслужб разрабатывает план борьбы против новых предполагаемых — еще более масштабных — атак со стороны путинской администрации.

Разведведомства MI5 и MI6 были поражены дерзостью "мокрой работы" Путина, ведь он изначально должен был понимать, что в связи со сложностью изготовления яда следы быстро выведут на Москву и лично на президента. В конце концов, само российское законодательство устанавливает, что убийства на иностранной территории могут быть санкционированы главой государства, указывает газета.

Высокопоставленный чиновник британской разведки теперь задается вопросом о том, каков будет следующий шаг Москвы. По его мнению, Путин загнан в угол и потому опасен.

О том, что британское правительство готовит против Кремля масштабный ответ, свидетельствует интенсивная активность ведущих служб: МВД и Минфин уже разработали ряд вариантов, в то время как глава МИД Борис Джонсон готовит телефонную "лоббистскую операцию", задача которой — подготовить решения на уровне ООН, а также убедить европейских союзников Лондона выступить с совместным осуждающим заявлением.

Теперь дипломаты совместно с MI5 теперь составляют обширный список российских деятелей, которые могут быть высланы. В их числе — офицеры СВР и приближенные к Путину бизнесмены.

Последнее слово — за премьером: именно Мэй решит, какое количество россиян следует вышвырнуть из Англии, когда на ее стол ляжет полный пакет документов от спецслужб. Ожидается, что это произойдет уже в ближайшие дни.

Теперь Минобороны Британии рассматривает возможность развертывания дополнительной эскадрильи самолетов "Тайфун" в Эстонии, а также еще одного армейского батальона в Польше или в Румынии с тем, чтобы усилить защиту от возможной российской агрессии.

4 марта Скрипаль и его дочь были найдены рядом с торговым центром в Солсбери в тяжелом состоянии и доставлены в больницу, где до сих пор пребывают в коме. Британская полиция установила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Вместе с ними пострадали еще 19 человек, в том числе прибывший на место происшествия полицейский. Контрразведка MI5 проверяет версию о том, что Москва покушалась на убийство  Скрипаля с целью ликвидировать бывшего шпиона. 

Борис Джонсон сравнил этот инцидент с убийством экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, который, как установила британская комиссия во главе с экс-судьей, был отравлен полонием по указанию Кремля и с ведома Путина. Глава МИД Британии назвал деятельность России "враждебной" и пригрозил санкциями на случай, если будет доказана причастность РФ.

По последним данным, сотрудники антитеррористического подразделения британской полиции обнаружили следы нервно-паралитического вещества в пиццерии Zizzi, где Сергей и Юлия обедали в воскресенье, 4 марта. Об этом сообщает "Би-би-си".

Ранее в субботу глава британского МВД провела второе за неделю заседание чрезвычайного комитета COBRA, посвященное инциденту в Солсбери. По его итогам она сообщила, что к расследованию привлечено более 250 сотрудников антитеррористического подразделения британской полиции.

Следствию уже удалось установить более 200 свидетелей и собрать более 240 улик, которые сейчас "быстро и профессионально" изучают соответствующие специалисты, уточнила Радд.

Сергей Скрипаль — бывший служащий в ГРУ и МВД, который в 2004 году был арестован ФСБ по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В августе 2006 года его приговорили к 13 годам тюремного заключения в колонии строгого режима. В 2010 году он был помилован в рамках обмена на 10 агентов, разоблаченных в США. В том же году Скрипаль получил убежище в Великобритании.


Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader

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теги: Великобритания  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
мойша учитель, 12.03.2018 02:36:54
надо британские острова утопить. Тем более и оружие у России есть

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