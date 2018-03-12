Израиль и США готовят масштабную военную операцию в Сирии

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.03.18  

Арабский бандитский клан объявил охоту на немецкого полицейского

(0)
 
11.03.18   Редакция

Срочные новости от Al Masdar News (Ливан)

(0)
 
10.03.18  

Конфликт уникальностей. Как будут складываться отношения России и США после послания Путина

(0)
 
09.03.18   Редакция

Русский флот: немощен и мал

(0)
 
09.03.18  

Фотогалерея от Reuters: Российские солдаты в Сирии

(0)
 
09.03.18  

Bloomberg: Путинские видео о супероружии — это не более чем его виртуальная реальность

(0)

последние за вчера, 11.03.18  
 
20:47   Редакция

Срочные новости от Al Masdar News (Ливан)

(0)
 
17:40   Редакция

Военные продолжают сталкиваться с НЛО. Почему это не интересует Пентагон?

(0)
16:26   Редакция

Фицо, Орбан, Сорос

(0)
 
07:22   Редакция

Эт-Танф: Соединенные Штаты предупредили Россию, Сирию и Иран, что они встретят жесткий отпор если попытаются атаковать позиции американских сил в восточной Сирии

(0)
 
04:26   Редакция

Силы генерала Сухейля аль-Хасана под командованием российских офицеров продвигаются в Восточной Гуте

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
12.03.18 01:16    
Norrianno заработать в Интернете (1)
09.03.18 15:53    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (2)
09.03.18 14:20    
anygen Весёлые картинки (258)
08.03.18 10:36    
Олька Просто стихи (856)
07.03.18 16:49    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (5)
07.03.18 14:47    
NazarLoсk Жаркие годы: Потепление наступает (5)
21.02.18 10:11    
3674721 Блогеры, люди, Джигурда и кризис (1)
21.02.18 10:07    
3674721 Три вывода (1)
 
дата публикации 12.03.18 01:41
скаут: Игорь Львович;
   
 

Израиль и США готовят масштабную военную операцию в Сирии

 США и Израиль намерены нанести массированные удары с воздуха по иранским целям на территории Сирии.
 
Об этом в воскресенье, 11 марта сообщает кувейтская газета "Аль-Джарида" со ссылкой на американские источники, передает Ynet. 

По данным издания, провал переговоров главы французского МИД с руководством Ирана, которые происходили на прошлой неделе параллельно с переговорами Нетаниягу и Трампа в Вашингтоне, принесет разрушительные последствия военно-политической системе в нескольких ближневосточных странах, где усиливается влияние Ирана. 

Отмечается, что военная разведка АМАН представила Вашингтону детальную карту военных объектов Ирана в Сирии. 

План включает в себя операции против иранского присутствия в Сирии, Ливане и Ираке. В нем указываются конкретные цели для атаки в Сирии и на всей проиранской оси между Тегераном, Багдадом, Дамаском и Бейрутом, что позволит разорвать связующую ее нить, пишет газета. 

Согласно информации портала, в случае, если базирующаяся в Ливане "Хизбалла" попытается помешать военной операции, она тоже станет объектом для удара. 

статью прочитали: 46 человек

   
теги: Сирия  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
мойша учитель, 12.03.2018 02:34:22
Сраилевские лупоглазые это мировое зло

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 