Сегодня в Москве на конференции ВЦИОМ были объявлены результаты опроса, согласно которым о предстоящих 18 марта выборах президента России проинформировано 90% россиян. По словам руководител я центра Валерия Федоров а, 36% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, при этом еще 42% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог выборов.

Результаты опроса ВЦИОМ можно считать последними: согласно закону, с завтрашнего дня публикование любых социологических опросов запрещено.

Итак, каковы же шансы у кандидатов на высший пост в России?

Наиболее велики они у действующего президента Владимира Путина. Причем с большой вероятностью можно утверждать, что выиграет он уже в первом туре – за него готовы отдать свои голоса 69% респондентов по всей РФ.

За второе место будут бороться Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Можно также достаточно уверенно говорить, что выдвиженец КПРФ одержит верх – данные опроса говорят, что он на 2% опережает лидера ЛДПР, который баллотируется уже в шестой раз.

Неожиданным оказалось четвертое место Ксении Собчак, опережающей Григория Явлинского – человека, имеющего несравнимо больший, чем телеведущая, опыт политической борьбы.

Трое остальных претендентов: Сергей Бабурин, Борис Титов, Максим Сурайкин – набирают менее 1 % голосов.

Такой большой отрыв действующего президента от остальных кандидатов свидетельствует о том, что россияне понимают и принимают политику, проводимую Владимиром Путинным, и именно в нем видят человека, способного привести страну к процветанию.