ВЦИОМ опубликовал данные опроса о президентских выборах
Сегодня в Москве на конференции ВЦИОМ были объявлены результаты опроса, согласно которым о предстоящих 18 марта выборах президента России проинформировано 90% россиян. По словам руководителя центра Валерия Федорова, 36% опрошенных считают, что выборы пройдут честно, при этом еще 42% предполагают незначительные нарушения, которые не окажут влияния на общий итог выборов. Результаты опроса ВЦИОМ можно считать последними: согласно закону, с завтрашнего дня публикование любых социологических опросов запрещено. Итак, каковы же шансы у кандидатов на высший пост в России? Наиболее велики они у действующего президента Владимира Путина. Причем с большой вероятностью можно утверждать, что выиграет он уже в первом туре – за него готовы отдать свои голоса 69% респондентов по всей РФ. За второе место будут бороться Павел Грудинин и Владимир Жириновский. Можно также достаточно уверенно говорить, что выдвиженец КПРФ одержит верх – данные опроса говорят, что он на 2% опережает лидера ЛДПР, который баллотируется уже в шестой раз. Неожиданным оказалось четвертое место Ксении Собчак, опережающей Григория Явлинского – человека, имеющего несравнимо больший, чем телеведущая, опыт политической борьбы. Трое остальных претендентов: Сергей Бабурин, Борис Титов, Максим Сурайкин – набирают менее 1 % голосов. Такой большой отрыв действующего президента от остальных кандидатов свидетельствует о том, что россияне понимают и принимают политику, проводимую Владимиром Путинным, и именно в нем видят человека, способного привести страну к процветанию. Думается, прогноз, сделанный на данных ВЦИОМ, достаточно верный – до выборов осталась всего неделя и вряд ли она изменит что-либо в расстановке сил.
статью прочитали: 104 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь