Путин расставил приоритеты в развитии АПК

12 марта 2018 года президент России Владимир Путин посетил Всероссийский форум сельхозпроизводителей. В форуме приняли участие многочисленные представители аграрной отрасли — фермеры, члены агрохолдингов, отраслевых союзов и ассоциаций, специалисты экспертного и бизнес-сообщества, ученые, а также депутаты Госдумы и Федерального собрания. Работа самого форума стартовала 11 марта на площадке Кубанского государственного аграрного университета.

В ходе своего выступления президент отметил значительную трансформацию сельского хозяйства за последние годы, она стала мощным подспорьем в росте экономики и продемонстрировала очевидные изменения в лучшую сторону. Все это результат планомерной и целенаправленной политики государства. За последние 17 лет наша страна добилась того, что обеспечивает себя всеми основными видами продовольствия. В настоящее время Россия является вторым крупнейшим в мире экспортером зерна и демонстрирует двукратный прирост в объемах общего сельхозпроизводства. Через четыре года планируется поставлять продовольствия больше, чем ввозится в страну.

Еще в своем послании Федеральному собранию Владимир Путин уделил агропромышленному комплексу особое внимание. Президент отметил, что общими усилиями, российский АПК стал конкурентоспособным на глобальном рынке. Для того, чтобы сохранить темпы роста и укрепить позиции России как ведущей аграрной державы, Путин озвучил конкретные предложения и поручения правительству. Для дальнейшего роста необходимо повышать качество продукции, развивать транспортную систему, вводить новые эффективные меры поддержки, повышать качество жизни в селах.

Для следующих зерновых сезонов предлагается продлить льготы на перевозку по железнодорожным путям, планируется построить новые и модернизировать существующие производства. Для повышения качества продукции особое внимание уделят генетике и селекции, помогать в этом будет наука и бизнес. Также планируется продолжать поддержку фермеров путем выделения грантов, благодаря которым за последние четыре года было создано 18 тыс. фермерских хозяйств. Президент упомянул и борьбу с недобросовестной конкуренцией со стороны крупных предприятий. Он дал поручения правительству по разработке конкретных предложений об эффективном и справедливом распределении интересов крупных и малых хозяйств. Также Путин заявил об интеграции сельских территорий в общее экономическое и социальное пространство страны. Для сел будут задействованы опережающие программы по развитию направленные на повышение удобства и уровня жизни в сёлах.

Из послания видно, что Владимир Путин ставит перед страной новые и амбициозные задачи. В целом можно сказать, что президент и правительство будут делать все, чтобы российский агропромышленный комплекс был успешным.

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