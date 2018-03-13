Вот какую провокацию готовятся совершить США и Израиль перед президентскими выборами в России





Израиль и США готовятся атаковать иранские базы в Сирии

By Dov Benovadia Saturday, March 10, 2018 | כ"ג אדר תשע"ח





Части ракет, которые, по сообщениям выпустили войска режима по удерживаемому повстанцами, осажденному городу Дума (Douma), в Восточной Гуте, Сирия, в конце января. (Hasam Mohamed/AFP/Getty Images)

YERUSHALAYIM - Израиль и Соединенные Штаты готовятся атаковать иранские базы в Сирии, говорится в сообщении кувейтской газеты, опубликованном в выходные. В сообщении газеты Al Jarida говорилось, что атаки начнутся, если переговоры между иранцами и французскими чиновниками, проходящие на этой неделе, потерпят неудачу. Газета процитировала американских чиновников, что провал переговоров станет “трагедией” для многочисленных стран Ближнего Востока, где Иран проявляет активность, особенно для Сирии.

Согласно сообщению, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обсудил этот план с президентом Дональдом Трампом, когда они встретились на прошлой неделе. Нетаньяху также обсудил план с высокопоставленными чиновниками министерства обороны США. План якобы включает совместные израильско-американские действия в Ираке, Сирии и Ливане. Действия включают в себя прямые атаки на иранские базы в этих странах. По сведениям газеты, Нетаньяху сказал Трампу, что, согласно израильским оценкам, Россия не придет на помощь Ирану.

Израиль предоставит точное местоположение баз, которые должны быть атакованы. План предусматривает блокирование линий поставок и маршрутов, по которым иранцы могут перебрасывать подкрепления и помощь иранским войскам на подвергшихся нападению базах.

В сообщении также говорится, что Соединенные Штаты сами планировали действия в Сирии как ответ на недавнее нападение сирийской армии с применением химического оружия на гражданских лиц в пригороде Дамаска. Газета добавляет, что не было никакой прямой связи между израильским планом [атаки иранских баз] и американским намерением напасть на Сирию. США, наряду с Францией и Великобританией, на прошлой неделе предупредили Сирию, что, если она продолжит использовать химическое оружие, то может ожидать что она подвергнется нападению. Сирийское правительство отрицало, что оно использовало химическое оружие.





Поддерживаемые Соединёнными Штатами сирийские силы накапливаются вблизи Деръа с тем чтобы открыть второй фронт против сирийского правительства и ослабить его давление на Восточную Гуту

Mar 12, 2018 @ 17:01

Военные источники DEBKAfile сообщают, что группировка Jaysh al-Islam и поддерживаемая США Свободная сирийская армия (FSA) сосредотачивают свои силы вблизи южно-сирийского города Деръа на сирийско-иорданской границе. Они готовятся к наступлению против сил сирийского правительства и про-иранского шиитского ополчения, контролирующих город. Затем они намерены перерезать шоссе Деръа - Дамаск шоссе и открыть второй фронт, с тем чтобы вынудить армию Асада и его союзников перебросить свои силы из Восточной Гуты. Сирийская армия уже захватила приблизительно 60 процентов охваченной войной провинции к востоку от Дамаска, вытеснив оттуда повстанцев и убив более тысячи гражданских лиц













Великобритания









Rebels prepare for battle in Daraa to ease pressure on Ghouta Повстанцы готовятся сражаться в Деръа, чтобы ослабить давление на Восточную Гуту

Оппозиционные силы в Деръа, южная Сирия, по сообщениям готовятся к предстоящему сражению с силами сирийского режима в попытке ослабить давление на засыпаемый бомбами и снарядами анклав повстанцев Восточной Гуты.

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Местные новостные источники сообщили, что военные приготовления на юге совпали с прибытием приблизительно 200 американских военнослужащих на базу Эт-Танф около границы с Иорданией и Ираком. На базе располагается объединённый командный пункт американской армии и сил Свободной сирийской армии. Кроме того, по сообщениям, на сирийско-иорданскую границу откомандировано много британских офицеров

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