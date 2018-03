US Commander: “Американские солдаты готовы умирать за Израиль”









Солдаты армии США и Армии обороны Израиля (IDF) несут носилки с “раненым” на тренировках по эвакуации пострадавших во время объединенных учений ПРО Juniper Cobra 18, Feb. 28, 2018. (U.S. Navy photo)

Операция Juniper Cobra - это не обычные учения; это - предвестие потенциально катастрофической войны против Сирии, Хезболлы и сектора Газа, к которой Израиль активно готовится — войны, которая вероятно, вспыхнет в течение ближайших месяцев.

by Whitney Webb March 12th, 2018

TEL AVIV, ISRAEL – Начавшиеся в прошлое воскресенье, крупнейшие совместные военные учения Соединенных Штатов и Израиля стартовали с фанфар. Военная игра, называющаяся “Операция Juniper Cobra”, была регулярным событием в течение многих лет, и все эти годы она постоянно росла в размерах и содержании. Теперь, однако, в отличие от прошлых лет, 12-дневные учения носят характер предвестника конфликта.

В предыдущих сообщениях об операции предполагалось, что, как и в предшествующие годы, учения будут сосредоточены на улучшении обороноспособности Израиля. “Juniper Cobra 2018 - ещё один шаг в повышении боеготовности IDF [Армия обороны Израиля] и IAF [израильские ВВС] в частности, наращивании их боевых возможностей в столкновении с угрозой, представленной ракетами с высокими траекториями полета”, сказал газете Jerusalem Post бригадный генерал Цвика Хаимович, глава сил ПВО Армии обороны Израиля.

Однако сегодняшняя “Juniper Cobra” уникальна по нескольким причинам. Jerusalem Post сообщила в четверг, что учения, которые должны закончиться 15 марта, являются не только самыми крупными, из всех что когда-либо происходили, совместными американо-израильскими учениями ПВО, но они также моделируют сражение “на трех фронтах”. Другими словами, Израиль и США совместно “отрабатывают” войну с Ливаном, Сирией и Палестиной, а точнее - с сектором Газа, одновременно.

А что особенно настораживает - эти недавние заявления Израиля и другие приготовления к войне со всеми тремя странами, делают “Juniper Cobra” всем чем угодно но только не “обычными” учениями. Это не учения, это подготовка к крупному региональному конфликту, предполагающая, что такой конфликт может быть вопросом ближайших месяцев.

Как сообщал портал MintPress, израильские чиновники в неданем разговоре с двумя, принадлежащих к разным партиям, сенаторами США сказали, что для войны против Хезболлы в Ливане им нужны “боеприпасы, боеприпасы, боеприпасы”, т.е. они нужны для войны, которая явно будет направлена против ливанских гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, такой как больницы, школы и жилые дома. Повод для вторжения - предполагаемое присутствие иранских фабрик по производству ракет. Однако это предположение базируется единственно только на сообщении анонимного источника якобы служащего в иранской Революционной гвардии и которое первоначально появилось в кувейтской газете, известной тем что публикует истории распространяемые израильским правительством.

К тому же, Израиль с прошлого года готовил почву для вторжения в Сирию и он же во многом несет ответственность за текущий конфликт в Сирии, который бушует на протяжении уже семи лет. Нынешние намерения Израиля вторгнуться в Сирию также основаны на безосновательных предположениях, что Иран развертывает свои базы в Сирии, с целью нападения на Израиль.

Израиль также готовился к конфликту с оказавшимся в крайне тяжелом положении сектором Газа, который уже к 2020 году – вследствие незаконной блокады Израиля и опустошений, вызванных прошлыми войнами – может оказаться совершенно непригодным для жизни. Сообщения процитировали официальных представителей палестинского движения сопротивления ХАМАС, который управляет сектором Газа, что вероятность новой войны с Израилем в 2018 году составляет “95 процентов” и что военные игры, такие как Операция Juniper Cobra, вероятно, будут использованы для планирования или даже начала такого конфликта. Этим словам вторит начальник штаба IDF Гади Эиценкот, который заявил, что новое израильское вторжение в сектор Газа, дом для 1.8 миллионов человек, произойдет, “вероятно”, в этом году. Эиценкот иронически назвал неизбежное вторжение способом “предотвратить гуманитарный крах” в секторе Газа.

Соединённые Штаты готовят войска

Американские и израильские военнослужащие разворачивают батарею ракет Patriot во время учений ПВО Juniper Cobra, март 2018 г. (Israel Defense Forces)

Такая война, вероятно, будет спровоцирована беспорядками, которые неизбежно последуют за переводом посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Переезд посольства намеченный на май, заставил ХАМАС призвать к третьей интифаде или восстанию, в ответ на американское “одностороннее решение признать Иерусалим столицей Израиля вопреки международному консенсусу”.

Но не только Израиль готовится воевать с несколькими странами одновременно, по словам командующего 3-й воздушной армией генерал-лейтенанта Ричарда Кларка , американские наземные войска теперь тоже “готовы умереть за еврейское государство”. “Мы готовы защищать Израиль и каждый раз, когда мы вступаем огневое противоборство всегда есть риск, что будут жертвы. Но мы воспринимаем это так, что, в каждом конфликте в который мы вступаем, для чего мы и тренируемся, всегда есть вероятность этого” сказал Кларк газете Jerusalem Post .

Однако гораздо большее беспокойство, чем то, что американские войска готовы умирать по приказу Израиля, вызвало утверждение Кларка, что Хаимович будет, “вероятно”, иметь последнее слово относительно того, присоединятся или нет американские силы к IDF в военное время. Другими словами, IDF будет решать окажутся ли американские войска втянутыми в региональную войну, к которой Израиль готовится, а Соединенные Штаты - нет. Действительно, Хаимович поддержал Кларка, заявив что: “Я уверен, что, как только поступит приказ, мы увидим здесь американские наземные войска как часть нашего развертывания и команды, чтобы защитить государство Израиль”.

Операция Juniper Cobra - это не обычные учения; это - предвестие потенциально катастрофической войны против Сирии, Хезболлы и сектора Газа, к которой Израиль активно готовится — войны, которая вероятно, вспыхнет в течение ближайших месяцев В дополнение к открытым атакам на мирное население, эти приготовления к войне — как показывает Операция Juniper Cobra — непосредственно вовлекают вооруженные силы Соединенных Штатов и дают склонному решать вопросы военным путем израильскому правительству право решать, будут ли американские войска вовлечены в войну и до какой степени. Это - просто дешевая распродажа государственного суверенитета президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

В то время как потенциальное участие американских сил в такой войне оговаривается как ограниченное, нет никаких признаков того, что так оно и будет на практике. Действительно, США в настоящее время занимают 25 процентов территории Сирии, и администрация Трампа экономически атаковала палестинцев, живущих в секторе Газа, прекратив поставки критически важной помощи, а также Хезболлу - введя новые санкции против этой организации. Кроме того, существование ядерного арсенала Израиля и то, что Иран — и даже Россия — моут оказаться замешанными в этот конфликт, означает, что он может быстро перерасти в неконтролируемый.





