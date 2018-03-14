Дело Скрипаля: переполох в западном курятнике

Самое время вспомнить Гайдара. Нет, не о шоковой терапии и первых годах президентства Ельцина пошла бы речь, а в связи с очередным отравлением в Англии - в очередной раз можно вспомнить вот эту историю Гайдара.



22 ноября 2006 г. в Ирландии бывший премьер-министр России и отец шоковой терапии выступал на политологическом форуме в Дублине (пишут, что презентовал книгу “Гибель империи”) и вдруг почувствовал себя плохо, потерял сознание. У него начались конвульсии и рвота. Стоит напомнить, что в те же самые дни в Лондоне вовсю полыхал полониевый скандал в связи с отравлением экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко. Так что новая жертва была бы весьма кстати – фигура списанная, в деле - пользы никакой, но символическая. На форуме Гайдар заказал себе чай, который ему показался невкусным.



Западные СМИ уже почти взвыли, но через пару дней внезапно замолкли и ажиотаж стих. Зачем-то Егор Тимурович настоял на том, чтобы долечиваться его везли в Мордор. По воспоминаниям одного из сотрудников российской миссии в Дублине, Гайдар, покинув больницу, не захотел возвращаться в гостиницу – он позвонил в посольство и попросил: «Мне хотелось бы переночевать у вас в здании. Так будет безопаснее». Просьба была исполнена, Егор Тимурович заночевал в посольстве, а утром в понедельник дипломаты проводили его до самолета на Москву.



Пишут также, что перед этим бывший премьер провел в реанимации три часа без сознания. Затем он пришел в себя, но не мог пошевелиться, и еще около суток его жизнь висела на волоске. И тем не менее – почувствовал, что под вопли о странном отравлении и при пристальном наблюдении цивилизованных врачей, под объективами телекамер, чего доброго, лечить его будут до победного, и попросился-таки под крыло своих российских врачей...



К чему это? К тому, что вот и нынче России дали время до конца вторника, чтобы объясниться по поводу отравления бывшего своего агента в Англии – таков был ультимат премьера Великобритании Терезы Мэй, иначе...





А чёрт его знает, что иначе, ведь уже среда, и Британия вот-вот введёт нечто ужасное против России из-за этого отравления. Напомним: 4 марта на скамейке в центре Солсбери был обнаружен экс-полковник ГРУ Скрипаль и его дочь Юлия. Они остаются в критическом, но стабильном состоянии в больнице. Скрипаль был осужден за передачу секретных материалов MI6 в 2004 году, но в 2010 году ему был предоставлен статус политического беженца в Великобритании в рамках программы "шпионского обмена" (по сообщениям СМИ).



И вот в ответ на обвинения – “Россия отравила агентов, что она скажет в оправдание?” матёрым газетным и обычным дворовым экспертам остаётся только восклицать: зачем, зачем держать несколько лет английского агента в тюрьме, чтобы потом передать его Великобритании и уже на её территории попытаться сделать то, до чего не дошли руки в своей же тюрьме? зачем нужно было отравить таким способом, чтобы мишень осталась жива и мировая общественность несколько дней следила за её критическим состоянием? зачем пытаться старательно обходить конфликтные ситуации два последних года перед собственным чемпионатом мира, зная, что западные партнёры их, наоборот, ищут, чтобы перед самым началом таки спровоцировать абсолютно не ко времени? То, что у цивилизованных такие вопросы вообще не стоят, даже не будем рассматривать.



К примеру, один знакомый сельский эксперт в качестве родственника всё вопрошает, а чего это Россия сразу после известия об убийстве сама первой нагло не начнёт динамить: эй, у вас опять нашего перебежчика убили, не угодно ли изъясниться, что же это за такое, что вы не гарантируете их безопасность, и вообще – а не вы ли их сами грохнули? Как бы на опережение – мол, всё равно следствие и доказательство уже давно никого и не интересуют, да и сами они являются частью пиара, а раз так – нужно всегда атаковать первыми... Ну, на своей информационной поляне глобальные СМИ повержены не могут быть по определению, разве что – так они могут подвести глобальных политических конкурентов под санкции и наказания, и раздавить при желании, только в отношении России кишка тонка. Но можно мобилизовать хотя бы свой же западный курятник, чтобы отбивать приступы желаний у некоторых колеблющихся членов курятника на замирение...



Вот известие о переговорах Мэй и Макрон, вот и решение: "они обсудили более широкую картину агрессивного поведения России и сошлись на том, что будет важным реагировать на него сообща с союзниками".



Тиллерсон ещё перед отставкой также успел заявить, но там ясно – американцы будут по определению антироссийскую позицию занимать: "Мы абсолютно уверены в расследовании Великобритании и ее оценках о возможной ответственности России за атаку с применением нервно-паралитического вещества, которая произошла в Солсбери на прошлой неделе".



Ну и главное – реакция Германии.



Насколько я заметил, в отношениях с Россией Меркель обычно стремится избежать обострения. Всё-таки важный торговый парнёр Германии, экономические связи... Если есть возможность решить втихую – призывает “продолжать переговорный процесс”... В своё время обсуждаема была новость, что "канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин провели переговоры (в Рио-де-Жанейро), во время которых обсудили ситуацию на востоке Украины. Канцлер Германии поддержала идею российского президента о том, что Киев должен как можно быстрее начать переговоры с Донбассом" – именно тогда свидомые задвинули акцию троллинга "Danke, Frau Ribbentrop!". И тут упал малазийский Боинг.



То есть встречается следующее “но”: стоит появиться любой пиар-кампании цивилизованного мира против очередной бяки российского “тоталитарного режима”, и Меркель при достаточном давлении свидетелей Добра неизменно и обязательно присоединяется к тому лагерю, к которому приписана или даже как бы возглавляет. Ко всем озабоченностям и санкциям, хоть и стараясь учитывать остатки немецкого интереса... Ждёт, может, когда волна утрясётся, ибо сторонник переговорного процесса – но всегда новая бяка.



Сейчас бяка в виде Скрипаля.



А значит: ”Меркель призывает Москву ответить на вопросы Лондона”, - кабмин ФРГ.



”Федеральный канцлер жестко осудила это преступление и заверила в том, что она чрезвычайно серьезно восприняла оценку британского правительства по вопросу российской ответственности за нападение”, – сообщил официальный представитель кабмина Штеффен Зайберт.



Мэй и Меркель по телефону договорились обсудить с европейскими партнерами и союзниками ситуацию вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля…



И это, судя по всему, будет вечно, потому есть смысл постоянно поводы подбрасывать, как бы ни говорили самые умные эксперты о том, что это ничего не значащая формальность. У Меркель никогда нет своей позиции, и она занимает ту позицию, которая считается "правильной" в западном курятнике, и потом уже позиция Германии будет знаковой и для остальных членов ЕС. "Правильность" обычно определяют в Вашингтоне.

статью прочитали: 54 человек