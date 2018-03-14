Россия vs. США: где жизнь лучше?

By Angela Dewan, CNN

Graphics by Henrik Pettersson, CNN March 14, 2018





(CNN)Президент России Владимир Путин, как ожидают, победит на выборах 18 марта с большим отрывом, но это не означает, что русские довольны тем как обстоят дела в их стране.

Ограничения политических свобод препятствуют тому, чтобы какая-либо реальная оппозиция могла выступать против Путина, а годы экономических проблем сильно ударили по рядовым русским.

Но намного ли лучше жизнь в Соединенных Штатах? Ниже вы можете сравнить эти две страны...

...если вы хотите быть счастливы

Согласно недавно обнародованному ООН World Happiness Report (Отчете об уровне счастья в мире) , американцы намного более счастливы, чем русские, если рассматривать такие показатели как уровень доходов, продолжительность жизни, свобода принятия решений и социальная поддержка, то США занимают 14-е место среди 155 стран, в то время как Россия находится на 49-м.

Но этот разрыв сокращается. Другой индекс в отчете, показывающий изменения в уровнях счастья с 2005-07 по 2014-16 г.г., поставил Россию на 7-ю позицию из 126 стран, что означает что русские стали значительно более счастливыми за этот период.

В то время как США, оказались в числе 56 стран, которые стали менее счастливыми в этот период и заняли [по данному индексу] низкое 103-е место. Согласно “Отчету”, эта потеря счастья происходила отчасти из-за сокращения социальной поддержки и уменьшения чувства личной свободы. , согласно отчету.

...если вы хотите сделать сбережения

Цены обычно намного ниже в России, чем в США, но и заработная плата в России также ниже. Если принять во внимание паритет покупательной способности валют, то американцы могут купить больше со своими долларами, чем русские могут купить с их рублями.

Аренда жилья и такие вещи как обед в ресторане или покупка бутылки вина, намного более доступны для американцев. Конечно, есть некоторые вещи, такие как поездка на такси, которые являются более дешевыми для русских.

...если вы - женщина





Гендерный разрыв в США не сильно отличается от такового в России когда разговор идет об образовательном уровне или доли женщин в трудовых ресурсах. Но исследование гендерного равенства во всем мире проведенное Всемирным экономическим форумом поставило США намного выше России по одной главной причине - широте политических прав и возможностей женщин.

Американские женщины играют большую роль в управлении в целом, чем женщины в России, хотя в России больше женщин на министерских позициях. Ни в одной из этих стран никогда не было женщины - главы государства.

В России нет законов, определенно направленных против насилия в семье, а в феврале 2017 г., в стране продублирован "закон об ударе", который на самом деле исключил из числа уголовно наказуемых многие формы домашнего насилия.

...если вам нравится отдыхать





В России оплачиваемый отпуск закреплен в законе, кроме того все в стране наделены правом на, по крайней мере, 14 оплачиваемых национальных праздников. Если праздник попадает, например, на вторник, то русские, также, часто получают понедельник - выходной, как день "моста".

США - единственная развитая страна в мире, который не гарантирует оплачиваемого отпуска. Американцы на зарплате, однако, обычно ожидают, что работодатели предложат оплачиваемые отпуск и праздничные дни.

В тоже время многие русские не берут отпуск, который им полагается - многие говорят, что они не могут позволить себе уйти в отпуск. Это происходит, потому что русские часто полагаются на финансовые добавки, такие как оплата сверхурочных, а если они возьмут отпуск, то получат только зарплату и потеряют все другие выплаты.

...если вы заболели





Это может быть трудным делом - оценить качество и доступность здравоохранения. Россия, например, предлагает своим гражданам общедоступное здравоохранение, что означает что государство платит за людей обратившихся к врачу или получающих лечение, Россия имеет в наличии больше больничных коек и врачей на человека чем США. Но качество медицинского обслуживания настолько низкое, что многие русские заканчивают тем, что платят за лечение из своего кармана.

США тратят намного большую часть своего ВВП на здравоохранение, но деньги, в основном, идут на финансирование или субсидирование здравоохранения для малообеспеченных людей и их семей, инвалидов и пенсионеров, поэтому большинство американцев полагается на индивидуальное страхование. И тем не менее, исследование, опубликованное в The Lancet, оценившее системы здравоохранения в мире по их качеству и доступности, поместило США на 34-ю строчку рейтинга из 195 стран, в то время как Россия оказалась на намного более низкой - 72-й.

...если вы хотите завести ребенка





Оплачиваемый декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком для отца - другая область, где США отстают от остальной части развитого мира. Согласно закону, родителям новорожденного, работающим на компании определенного размера в течение, по крайней мере, одного года, дают свободное время после рождения ребенка или усыновления ребенка, но нет никаких федеральных законов или правил, обязывающих платить им или сохранять за ними рабочее место после нескольких месяцев. Некоторые штаты, как, например, Калифорния , начинают предлагать более щедрые условия.

В России отпуска - декретный и по уходу за ребенком, имеют очень приличную длительность, но их оплата ограничена базовой ставкой заработной платы. Женщины получают 70 оплачиваемых дней до и 70 дней после рождения или усыновления ребенка. Некоторые женщины, однако, сообщают о дискриминации и небезопасности на работе, когда они возвращаются из отпуска.

Для отца не предусмотрено никакого явного отпуска по уходу за ребенком, но мужчины могут взять ежегодный оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, и работодатели обязаны предложить всем родителям после рождения ребенка отпуск до трех лет или гибкий рабочий график. В этот трехлетний период, один родитель может оставаться дома за один раз при максимальной зарплате 21,555 рублей (377$) в месяц.

...если вы гей или лесбиянка

Уровень принятие гомосексуализма в России невероятно низкий, и, в последние годы, гомофобия проникла в государственную политику. В 2013 г. страна приняла закон, который стал известен как закон о пропаганде гомосексуализма, делающий незаконным распространение материалов, в которых показываются "нетрадиционные сексуальные отношения" среди несовершеннолетних.

Приблизительно год назад появились сообщения, что власти Чеченской республики задерживали и третировали гомосексуалистов из-за их гомосексуальности. Чеченское правительство отвергло обвинения и даже отрицало, что гомосексуалисты вообще существуют в республике.

С другой стороны, в США, положение с правами гомосексуалистов существенно улучшилось. Постановление Верховного Суда 2015 года проложило путь к признанию законности однополых браков во всех 50 штатах. Другое решение Верховного Суда (2016 г.) сделало усыновление детей однополыми парами легальным по всей стране.

...если вы хотите чувствовать себя в безопасности





Уровень преступности в США намного выше, чем в России - кроме тех случаев, когда речь идет об убийствах. В России происходит более чем в два раза больше преднамеренных убийств, чем США, но вероятность быть обворованным у американцев более чем в пять раз выше, и в 14 раз выше - вероятность стать жертвой нападения (данные UN Office on Drugs and Crime).

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