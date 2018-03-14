«Не стоит возлагать всю ответственность за безопасность страны на спецслужбы»

Эксперты по вопросам безопасности в контексте деятельности заграничных разведок в Польше.



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Как вы уже могли слышать в нашем выпуске новостей, власти США разделяют позицию Великобритании относительно версии попытки отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери – американцы и британцы сходятся во мнении, что за этим покушением, «вероятнее всего» стоит Россия. Что касается реакции российской стороны на подобные обвинения, она вполне предсказуема – Кремль все отрицает. Инцидент с отравлением российского шпиона, далеко не единственный в своем роде, в очередной раз спровоцировал дискуссию на тему деятельности российских спецслужб в Польше и соответствующей реакции на нее со стороны польских аналогов. В эфире Польского радио эту тему обсуждали бывший глава Агентства разведки Польши Гжегож Малецкий, офицер польской разведки в отставке Бартош Орлич-Рабега, эксперт по вопросам безопасности Лукаш Кистер и публицист Пшемыслав Войцеховский.





Бывший глава Агентства разведки Польши Гжегож Малецкий вспоминает последние резонансные задержания российских шпионов в Польше:

«Напомню, что в 99-м году Управление охраны государства совместно с контрразведкой задержали трех бывших офицеров Военной информационной службы по обвинению в шпионаже в пользу России. В свою очередь, в 2000-м году из Польши были выдворены 9 российских дипломатов, которые были признаны персонами нон-грата в связи с их задокументированным участием в разведывательной деятельности. Это были весьма существенные события, особенно, если учесть, что они происходили в контексте вступления Польши в НАТО».

Отставной офицер разведки Бартош Орлич-Рабега отмечает затишье в делах, связанных со шпионажем в Польше в последнее время. По его мнению, это не очень хорошая тенденция, если говорить о контрразведке:

«Если говорить о работе разведки (получении информации, вербовке шпионов, например), то чем тише, тем лучше. Отсутствие огласки в этом случае свидетельствует об успехе подобной деятельности. С другой стороны, если говорить о работе контрразведки, то аресты и приговоры относятся к ее непосредственной профилактической деятельности. Если же подобное не происходит, это не потому, что эти службы слишком скромны и не хотят говорить о результатах своей работы, боюсь, им просто нечем похвастаться. И это не очень хороший симптом».

Публицист Пшемыслав Войцеховский отмечает угрозу со стороны промышленного шпионажа:

«Современный шпионаж – это, прежде всего, борьба за экономические интересы. По моему мнению, именно промышленный шпионаж, представляет особенную опасность. Чтобы это понять, достаточно проследить судьбу многих приватизаций или попыток приватизаций главных польских предприятий в том же нефтяном секторе, например, через подставные российские предприятия. Эта проблема может быть даже более масштабной, чем проблема дипломатических лобби, которые, по моему мнению, легче отследить и нейтрализовать».

Офицер разведки в отставке Бартош Орлич-Рабега отмечает, что в последнее время польские спецслужбы больше фокусируются на внутриэкономических аспектах, чем на возможной угрозе со стороны внешних служб, в том числе российских:

«Если я не ошибаюсь, в декабре прошлого года, министр-координатор польских спецслужб обнародовал доклад об успехах этих спецслужб в 2017 году. Две третьих этого документа коснулись деятельности Центрального антикоррупционного бюро, то есть службы, по сути, полицейско-налогового характера, еще одна третья – деятельности Агентства внутренней безопасности также в экономическом контексте. Так вот, в этом докладе не было сказано ни одного словам о каких-либо угрозах со стороны российских спецслужб в том же экономическом контексте. Это свидетельствует о выборочном подходе с упором на определенные сферы, без особого учета контрразведки».

Эксперт по вопросам безопасности Лукаш Кистер обращает внимание на проблемы с разделением полномочий польских спецслужб:

«Непонятно, почему в Польше службам контрразведки поручают задания, которые входят в сферу полномочий совсем других спецслужб – Центрального бюро полицейских расследований, Центрального антикоррупционного бюро или Национальной налоговой администрации. Ведь именно эти службы должны заниматься уклонениями от уплаты налогов или продажей топлива без соответствующего на то разрешения. В свою очередь, Агентство внутренней безопасности должно принимать в подобных делах участие, но только в контексте расследования связей, ведущих к тем, кому эти преступления выгодны, в том числе, за пределами Польши и, в частности, за ее восточной границей. Вполне возможно, что именно там находятся те, в чьих интересах ослабление нашего государства, в том числе, за счет недопоступлений в государственный бюджет. Ловить же тех, кто уклоняется от уплаты налогов, - удел полицейских служб, а не контрразведки. Последняя должна следить за тем, чтобы не нарушались основные конституционные интересы страны».

Публицист Пшемыслав Войцеховский, в свою очередь, отмечает, что за безопасность в стране, прежде всего, отвечает политическая власть, а не спецслужбы:

«Ответственность за безопасность страны в самых разных ее аспектах несет правительство. Роль же спецслужб, в особенности специальных, заключается в снабжении соответствующей информацией тех, кто принимает решения. Эти решения принимает правительство, то есть политические силы. Это могут быть самые разные решения, например, передача дела в руки правоохранительных органов, или таким решением может быть законодательная инициатива, это может быть также решение об организации какой-то тайной спецоперации, целью которой может быть нейтрализация угрозы интересам государства. Это я к тому, что не стоит возлагать всю ответственность за безопасность страны исключительно на спецслужбы. Эти органы выполняют только служебные функции, о чем свидетельствует само их название».

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