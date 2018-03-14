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Грязь, вонь и горы мусора: с улиц Южного Тель-Авива исчезли мусорные баки

Муниципалитет решил изменить политику в отношении сбора мусора, но не учел специфику отдельных районов
Итай Блюменталь|Опубликовано:  11.03.18


С улиц Тель-Авива исчезли привычные зеленые мусорные баки и оранжевые контейнеры для утилизации – по решению муниципалитета отныне они должны находиться только во внутренних дворах и специальных помещениях ("хедер ашпаа") внутри зданий. Власти не учли, что в южных районах города таких дворов и помещений практически нет. Результат не замедлил сказаться – на улицах скопились горы мусорных мешков, распространяющих вокруг себя неприятные запахи.

По словам представителей муниципалитета, цель была как раз обратной. "Жители бросали мусор рядом с баками, сваливали там различный хлам, тряпье, поломанную мебель, испорченные электроприборы и прочее, - пояснил представителю Ynet начальник санитарного отдела мэрии Эрез Нисим. – Мы хотим, чтобы улицы были чистыми, и потому решили изменить политику в отношении сбора мусора". 




Внезапные изменения стали неприятным сюрпризом для жителей Южного Тель-Авива, в первую очередь – района Флорентин, где практически нет внутренних дворов. Обратившимся в муниципалитет жителям объяснили, что отныне они должны выносить мешки с мусором к краю тротуара и сообщать в диспетчерскую службу муниципалитета. Тогда за мусором приедут и заберут его.

"Меня направили в санитарный отдел, и там мне признались, что мусорных баков больше нет, - рассказал Коби, житель Флорентина. – Они сказали, что по новым правилам мешки нужно вынести на улицу, позвонить им, и тогда их приедут забрать. По-моему, это полный бред. Я не хочу видеть на улицах весь этот мусор, мне не нравятся летающие над ним мухи, мне противно видеть мышей и крыс, которые лезут в мешки и копаются там".

Полное отсутствие ясности и множество жалоб навело чиновников муниципалитета на мысль о том, что стоит провести среди жителей разъяснительную работу. В понедельник, 12 марта, во всех районах будут развешены листовки с разъяснениями.




Эрез Нисим отметил, что муниципалитет тратит большие деньги на то, чтобы поддерживать на улицах чистоту. По его словам, тротуары каждый день моются из шлангов, инспектора следят за тем, чтобы владельцы собак убирали за своими животными, а жители не бросали мусор возле баков, так как он может стать источником инфекций.

Оранжевые контейнеры для утилизации тоже решено было убрать с тротуаров, так как вокруг них скапливался хлам в виде пустых бутылок и мешков со старой одеждой. "Контейнеры тоже необходимо убрать в частную зону", - считают в муниципалитете.


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теги: Израиль  
   
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