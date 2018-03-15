Как увеличить продажи

Покупка и продажа товаров и услуг

Бесплатный сервис www.collider.by

Сайт напоминает площадку открытых тендеров.

Проект COLLIDER создан в международном формате. Сообщаем, что принимать участие в проекте могут Все страны мира.

Задействованы все отрасли экономики: Оборудование, интсрумент, станочная и металлургическая промышленность, текстиль, полиграфия, строительство и отделка, реклама ТВ, радио, IT технологии. Бухгалтерские, брокерские, юридические и другие услуги, нефте-химическая промышленность, аренда транспорта, техники и недвижимости а так же многие другие отрасли.

Автоматизированный ресурс, регистрация на котором позволит Вам найти своего Поставщика товара или услуги. А Поставщику увеличить клиентскую базу и ускорить свои продажи

Сервис работает в online режиме. Просто заходите регистрируетесь, при регистрации выбираете ту отрасль (можно несколько) в которой Вы занимаете нишу в бизнесе. Так же после регистрации каждый может просмотреть в закладках "Закупки" актуальные заявки Покупателей и исполнить заказ. www.collider.by

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