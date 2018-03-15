Рука Кремля

Драма с прологом и эпилогом и пяти сценах

Пролог.





Куда не глянь — Рука Кремля!

Под ней лежит уж вся Земля.

И где бы что-то не случилось,

Причина всем давно ясна:

Рука Кремля! Рука Кремля!

Сцена первая. Великобритания, Лондон, Виндзорский замок. Королева Елизавета и премьер-министр Тереза Мэй.





Королева:





Что не весела ты, Мэй?

Аль Филип прогнал взашей?

Аль парламент взбунтовался?

Докладай мне без затей!





Тереза Мэй:





Третий день — ей-ей не вру —

Бюджет в руки не беру,

После брэксита в бюджете

Обнаружила дыру.

Что нам делать? Как тут быть?

Чем дыру-то нам закрыть?

Может кузенов залужских

О кредитах попросить?





Королева:







Ты, мозгами шевеля,

Поищи Руку Кремля!

Эта самая конечность

Нами создана не зря!

Коль дела идут не в лад,

И в политике — бардак,

За кремлёвской ручкой надо

Лезть на виндзорский чердак.

Все просчёты пользы для

Спишем на Руку Кремля,

Сделав тонкие намёки…

Поняла меня ты, фря?













Сцена вторая. Вашингтон, Капитолийский холм. У здания Конгресса сенатор Джон Маккейн и экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.





Сенатор Джон Маккейн:





Президент у нас не свой,

Не румяный, не живой!..

Он не выбранный народом,

А поставленный Москвой.

Дотянулась из Кремля

И до нас с рукой петля.

Караул! Кремля агенты

В Штатах нынче у руля!





Хиллари Клинтон:





Прошла слава без следа,

Вот несчастье, вот беда!

Ой, кремлёвская ручища

Горло жмёт… Ко мне! Сюда!





































































































Сцена третья. Брюссель. У штаб-квартиры ЕС поют дуэтом Макрон и Меркель.





Макрон и Меркель:





Мы политику вдвоём

хитромудрую ведём,

и прекрасно всё бы было,

Коли б Кремль не влез в наш дом.

К нам пришла Рука Кремля

И, пальцами шевеля,

Поломала планы наши,

Низведя их до нуля.

Колдуй, баба, колдуй, дед,

Троебалтов больше нет,

Ручку только увидали,

Сразу смылись на Тот Свет.

Ну, как ручка эта враз

Перекроет нам весь газ?

Вымрем все как мастодонты,

И не вспомнят даже нас!

































































































Сцена четвёртая. Столица Нэзалежной Державы град Куёв. На Майдане стоят смотрящий от Штатов Курт Волкер и Пан-атаман Петро Беставрический.





Смотрящий Курт Волкер:





Ты чего, Петро, смурной?

Что причиной, кто виной?

Мишико что ль гоношится?

Или Юлечка с косой?





Пан Петро Беставрический:





Нет беде моей конца —

Давечь вижу у крыльца

Я кремлёвскую ручонку…

Оттого и спал с лица.

Ой, чавой-то худо мне!

Донбасс хрумкает в спине,

Крым давно Рука стащила…

Как тут править мне в стране?





Смотрящий Курт Волкер:





Ты, Петро, тут не крути!

Ты изыскивай пути,

Как кремлёвскую ручонку

До могилы довести.





































































































































Сцена пятая. Москва. В американском посольстве тоскует в ожидании визы рукопожатный Демократ.





Рукопожатный демократ:





Вот и выборы опять…

Не могу совсем я спать,

Из Кремля такие руки

Так и тянутся обнять.

Ох, опять Рука Кремля

Нарисует почём зря

Владу процент запредельный,

Все свободы уморя.

Ой, тупой у нас народ,

Что под той Рукой живёт…

И не слушает нас, мудрых,

Кто про истину поёт.





































































































Эпилог





И дрожит, дрожит Земля,

И несутся «Тру-ля-ля!»

По эфирам-интернетам:

«Ой, сильна Рука Кремля!»

В том, что нету той Руки,

Сомневаться не моги,

Коли ледя с джентльменом

Тебе пудрят щас мозги.









Коллаж: Фелискет.











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