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опубликовано редакцией на Переводике 15.03.18 15:00
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Роскомнадзор пригрозил Великобритании немедленными ответными мерами в случае запрета RT

Истерия вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля продолжается. На днях британские власти пообещали лишить телеканал «Russia Today» лицензии на вещание, если будет установлена причастность России к инциденту в Солсбери. На очередные необоснованные угрозы со стороны Лондона отреагировал Роскомнадзор.


«Если британский регулятор лишит лицензии на вещание в Великобритании российский телеканал RT, Роскомнадзор немедленно примет исчерпывающие зеркальные меры в отношении британских СМИ, работающих в российском медийном пространстве», — подчеркнул глава РКН Александр Жаров.

В RT же отметили, что британский медиарегулятор Ofcom выходит за пределы своих полномочий.


«Мы не согласны с позицией Ofcom. Связывая RT с не относящимися к делу вопросами, Ofcom объединяет свою роль регулятора вещания с вопросами государства», — говорится в заявлении телеканала.


В свою очередь, политологи сходятся во мнении, что резонансная история с отравлением Скрипаля используется Лондоном в качестве очередного повода для необоснованных нападок на российский телеканал. Эксперт Станислав Бышок отмечает, что RT находится «на осадном положении» уже не первый год.


«В отношении RT используются двойные стандарты, причем этого никто уже и не скрывает. Но мотивируется это не русофобией, а якобы защитой европейцев от российской пропаганды. Великобритания пытается создать «министерство правды», которое будет решать, что является пропагандой, а что нет», — рассказал он.


При этом Бышок не исключает вариант, при котором британцы всё же прикроют телеканал. Но тогда России следует ответить тем же самым, считает он.


«Для сведения счетов будут использовать любой повод. Но если RT все же лишат лицензии, Россия обязана принять зеркальные меры», — подытожил эксперт.

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