Председатель ЦИК Элла Памфилова пообещала гарантировать избирателям честные выборы

До главного политического события, Выборов президента РФ 2018, осталось всего ничего – 2 дня. Споры общественности разгораются с каждым днем все больше.

Ввиду информационной атаки и различного рода провокаций сегодня на презентации Информационного центра ЦИК России ее председатель Элла Памфилова выступила с речью, сообщив о том, что будет сделано все необходимое, чтобы «величайшие по значимости выборы для нашей страны», прошли на высоком уровне.

Ранее Памфилова также заявила, что «Те, кто хочет сорвать выборы, дискредитировать, на что направлены эти стремления - чтобы ослабить страну, чтобы потом диктовать нам, как нам жить по чужим правилам, что нам делать. Если мы проводим выборы так, что за них не стыдно, достойно, мы укрепляем этим страну, значит, у нас шанс многократно возрастает самим нам, таким разным, внутри страны решать, что нам делать». Элла Александровна четко дала понять, что к гражданам, а также чиновникам, обходящим закон и заинтересованным в дискредитации выборов, будут оперативно приняты меры Генеральной Прокуратурой.

Необходимо отметить, что Центризбирком в полной мере обязуется обеспечить «свободное осознанное волеизъявление всех наших граждан».

Так, большое внимание будет уделяться контролю за ходом голосования:

· Присутствие наблюдателей. Любой желающий может зарегистрироваться в качестве смотрящего.

· Аудио- и видеофиксация напрямую из избирательного участка.

· Онлайн-трансляция, с возможностью использования иностранными гражданами. «На массовое присутствие наблюдателей на каждом участке мы рассчитываем. И вот есть прекрасная возможность стать наблюдателей через онлайн-трансляцию», - прокомментировала Памфилова. Наблюдатели могут видеть данные о явке и предварительные итоги голосования.

· Круглосуточная работа инфоцентра.

· Снята норма по количеству наблюдателей на участке. Точное количество наблюдателей будет известно после окончания голосования. По словам главы ЦИК, «Все избирательные комиссии не знают, кто придет и в каком количестве, от каких партий. Это хорошо, это держит наших коллег в тонусе. Они готовы, что на любой из участков на территории России смогут прибыть заинтересованные наблюдатели».

Таким образом, прозрачность предстоящих выборов будет максимальной. Помните о том, что никто не вправе принудить Вас идти голосовать, и выбор всегда остается за Вами, но, безусловно, во многом от Вас зависит, насколько эффективными будут результаты политики России как внутри государства, так на внешней арене.

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